ANALYSE-FLASH
UBS hebt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel hoch auf 355 Euro
- UBS stuft EssilorLuxottica von "Neutral" auf "Buy"
- Kursziel von 291 auf 355 Euro angehoben
- Luxusgütersektor zeigt Anzeichen der Erholung
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat EssilorLuxottica von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 291 auf 355 Euro angehoben. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Bei EssilorLuxottica hätten die jüngsten Quartalszahlen sie überzeugt, dass der Brillenkonzern zu einem der am schnellsten wachsenden Branchenunternehmen werden könnte. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 314,6 auf Tradegate (27. November 2025, 10:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,16 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 145,61 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 365,00EUR was eine Bandbreite von -20,46 %/+16,13 % bedeutet.
