Eon schwächeln wieder - Goldman erinnert an Regulierungs-Risiko

Gandolfi erinnerte die Anleger daran, dass jederzeit mit dem Plan der Bundesnetzagentur für die künftigen regulatorischen Rahmenbedingungen zu rechnen sei. Seit der Telefonkonferenz im Anschluss an den Quartalsbericht seien die Erwartungen diesbezüglich deutlich gesunken, so der Experte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Eon haben am Donnerstagvormittag mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 15,24 Euro am Ende des Dax gelegen. Nach einem Rutsch zur Monatsmitte versuchten sich die Papiere des Versorgers zuletzt an einer Stabilisierung, die nun durch einen Kommentar des Goldman-Sachs-Experten Alberto Gandolfi erschwert wird.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Die Aktien preisten zwar bereits eine Enttäuschung ein, könnten allerdings kurzfristig noch unter 15 Euro rutschen. Auf ein negatives regulatorisches Umfeld dürfte Eon nach Ansicht des Experten mit geringeren Investitionen reagieren. Gandolfi bleibt mit einem reduzierten Kursziel von 17,50 Euro allerdings bei seiner Kaufempfehlung.

Das Netzgeschäft von Eon ist stark von der Verzinsung abhängig, die von der Bundesnetzagentur vorgegeben wird. Noch offen ist, wie diese im Strom-Geschäft für die Jahre ab 2029 aussehen wird./ag/gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 23.754 auf Ariva Indikation (27. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,64 %. Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 40,31 Mrd.. E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +11,62 %/+18,19 % bedeutet.



