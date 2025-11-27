    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Energieeffizienz bei Gebäudeexperten weiter hoch im Kurs

    Berlin (ots) - Die fünfte Auflage der jährlich durchgeführten Umfrage unter
    Deutschlands Energieberatern führt erneut zu dem Ergebnis, dass Energieeffizienz
    weiter zielführend für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand ist. Laut der
    Einschätzung der Experten mangelt es nach wie vor am energetischen Zustand
    vieler Häuser - insbesondere bei Fassaden und Fenstern. Die
    Energieberater-Umfrage wird seit dem Jahr 2021 unter den Mitgliedern des
    Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e. V. und dem Gebäudeenergieberater
    Ingenieure Handwerker Bundesverband e. V. (GIH) im Auftrag des Bundesverbands
    energieeffiziente Gebäudehülle e. V. (BuVEG) durchgeführt.

    Am meisten Nachholbedarf sehen die Energieberater nach wie vor bei der
    energetischen Sanierung der Gebäudehülle (91%). Dieser Wert liegt seit Beginn
    der Befragung 2021 konstant bei mehr als 90%. Den Wechsel der Heizung
    befürworten seit 2021 gleichbleibend rund 70% der Befragten. Die Erstellung
    eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) ist für die überwiegende Mehrheit
    (73%) der Experten der Goldstandard bei der Energieberatung. Mit der
    Gebäudeenergie-Politik der vergangenen Bundesregierung sind 54% zufrieden, die
    Pläne der aktuellen Großen Koalition sehen lediglich 10,7% positiv.

    Benjamin Weismann, Geschäftsführer des Energieberatendenverbands GIH: "Die
    Umfrage zeigt: In der Gebäudeenergie-Politik braucht es jetzt entschlossenes,
    zukunftsorientiertes Handeln. Damit wir den enormen Rückstand bei der
    energetischen Qualität unserer Gebäudehüllen aufholen können, müssen
    verlässliche politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Für die gesamte
    Baubranche sind Planbarkeit und Verlässlichkeit jetzt entscheidend. Ein modernes
    Gebäudeenergiegesetz, das neben erneuerbaren Energien konsequent auf
    Energieeffizienz setzt - und eine Förderung, die Hülle und Technik gleichermaßen
    und langfristig stärkt. Wir Energieberatenden stehen bereit, diesen Prozess
    fachübergreifend und engagiert zu unterstützen."

    Jutta M. Betz. Vorstand des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e. V.: "Die
    Umfrage verdeutlicht, dass eine wirksame Gebäudehülle ein zentraler Schlüssel
    für die klimaneutrale Transformation des Gebäudebestands ist - zugleich braucht
    es dafür qualifizierte, neutrale Energieberatung, deren Ansehen und Wirksamkeit
    in der Bevölkerung durch ein klar etabliertes Berufsbild deutlich gestärkt
    werden können."

    Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente
    Gebäudehülle e. V. (BuVEG): "Energieeffizienz im Gebäudebestand ist und bleibt
    von besonderer Bedeutung. Nur so können Immobilien in Deutschland in eine
    wirtschaftliche und klimaneutrale Zukunft geführt werden. Ohne eine ausreichend
    energetisch moderne Gebäudehülle kann auch eine Wärmepumpe ihre gewünschte
    Wirkung nicht entfalten. Daher sollte die Politik die bauphysikalischen
    Realitäten dringend beachten und damit dem Grundsatz Efficiency First bei der
    Gesetzgebung folgen."

    Die "Energieberater-Umfrage zur Modernisierung des Gebäudebestands 2025" wurde
    online im Zeitraum vom 15. Oktober bis 10. November 2025 in einem zuvor
    selektierten Panel durchgeführt. 258 Personen haben den Fragebogen vollständig
    ausgefüllt.

    Hier finden Sie die vollständigen Umfrageergebnisse: https://ots.de/jmaJEZ

    Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an
    der Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen,
    Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effiziente
    Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt
    ebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine
    wichtige Rolle.

