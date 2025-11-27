Energieeffizienz bei Gebäudeexperten weiter hoch im Kurs

Berlin (ots) - Die fünfte Auflage der jährlich durchgeführten Umfrage unter

Deutschlands Energieberatern führt erneut zu dem Ergebnis, dass Energieeffizienz

weiter zielführend für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand ist. Laut der

Einschätzung der Experten mangelt es nach wie vor am energetischen Zustand

vieler Häuser - insbesondere bei Fassaden und Fenstern. Die

Energieberater-Umfrage wird seit dem Jahr 2021 unter den Mitgliedern des

Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e. V. und dem Gebäudeenergieberater

Ingenieure Handwerker Bundesverband e. V. (GIH) im Auftrag des Bundesverbands

energieeffiziente Gebäudehülle e. V. (BuVEG) durchgeführt.



Am meisten Nachholbedarf sehen die Energieberater nach wie vor bei der

energetischen Sanierung der Gebäudehülle (91%). Dieser Wert liegt seit Beginn

der Befragung 2021 konstant bei mehr als 90%. Den Wechsel der Heizung

befürworten seit 2021 gleichbleibend rund 70% der Befragten. Die Erstellung

eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) ist für die überwiegende Mehrheit

(73%) der Experten der Goldstandard bei der Energieberatung. Mit der

Gebäudeenergie-Politik der vergangenen Bundesregierung sind 54% zufrieden, die

Pläne der aktuellen Großen Koalition sehen lediglich 10,7% positiv.







Umfrage zeigt: In der Gebäudeenergie-Politik braucht es jetzt entschlossenes,

zukunftsorientiertes Handeln. Damit wir den enormen Rückstand bei der

energetischen Qualität unserer Gebäudehüllen aufholen können, müssen

verlässliche politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Für die gesamte

Baubranche sind Planbarkeit und Verlässlichkeit jetzt entscheidend. Ein modernes

Gebäudeenergiegesetz, das neben erneuerbaren Energien konsequent auf

Energieeffizienz setzt - und eine Förderung, die Hülle und Technik gleichermaßen

und langfristig stärkt. Wir Energieberatenden stehen bereit, diesen Prozess

fachübergreifend und engagiert zu unterstützen."



Jutta M. Betz. Vorstand des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e. V.: "Die

Umfrage verdeutlicht, dass eine wirksame Gebäudehülle ein zentraler Schlüssel

für die klimaneutrale Transformation des Gebäudebestands ist - zugleich braucht

es dafür qualifizierte, neutrale Energieberatung, deren Ansehen und Wirksamkeit

in der Bevölkerung durch ein klar etabliertes Berufsbild deutlich gestärkt

werden können."



Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente

Gebäudehülle e. V. (BuVEG): "Energieeffizienz im Gebäudebestand ist und bleibt

von besonderer Bedeutung. Nur so können

wirtschaftliche und klimaneutrale Zukunft geführt werden. Ohne eine ausreichend

energetisch moderne Gebäudehülle kann auch eine Wärmepumpe ihre gewünschte

Wirkung nicht entfalten. Daher sollte die Politik die bauphysikalischen

Realitäten dringend beachten und damit dem Grundsatz Efficiency First bei der

Gesetzgebung folgen."



Die "Energieberater-Umfrage zur Modernisierung des Gebäudebestands 2025" wurde

online im Zeitraum vom 15. Oktober bis 10. November 2025 in einem zuvor

selektierten Panel durchgeführt. 258 Personen haben den Fragebogen vollständig

ausgefüllt.



Hier finden Sie die vollständigen Umfrageergebnisse: https://ots.de/jmaJEZ



Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an

der Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen,

Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effiziente

Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt

ebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine

wichtige Rolle.



Pressekontakt:



Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.

mailto:presse@buveg.de

T. 030 - 310 110 90

Friedrichstrasse 95 (PB138)

10117 Berlin



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129349/6167193

OTS: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle







