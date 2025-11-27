Energieberater-Umfrage 2025
Energieeffizienz bei Gebäudeexperten weiter hoch im Kurs
Berlin (ots) - Die fünfte Auflage der jährlich durchgeführten Umfrage unter
Deutschlands Energieberatern führt erneut zu dem Ergebnis, dass Energieeffizienz
weiter zielführend für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand ist. Laut der
Einschätzung der Experten mangelt es nach wie vor am energetischen Zustand
vieler Häuser - insbesondere bei Fassaden und Fenstern. Die
Energieberater-Umfrage wird seit dem Jahr 2021 unter den Mitgliedern des
Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e. V. und dem Gebäudeenergieberater
Ingenieure Handwerker Bundesverband e. V. (GIH) im Auftrag des Bundesverbands
energieeffiziente Gebäudehülle e. V. (BuVEG) durchgeführt.
Am meisten Nachholbedarf sehen die Energieberater nach wie vor bei der
energetischen Sanierung der Gebäudehülle (91%). Dieser Wert liegt seit Beginn
der Befragung 2021 konstant bei mehr als 90%. Den Wechsel der Heizung
befürworten seit 2021 gleichbleibend rund 70% der Befragten. Die Erstellung
eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) ist für die überwiegende Mehrheit
(73%) der Experten der Goldstandard bei der Energieberatung. Mit der
Gebäudeenergie-Politik der vergangenen Bundesregierung sind 54% zufrieden, die
Pläne der aktuellen Großen Koalition sehen lediglich 10,7% positiv.
Benjamin Weismann, Geschäftsführer des Energieberatendenverbands GIH: "Die
Umfrage zeigt: In der Gebäudeenergie-Politik braucht es jetzt entschlossenes,
zukunftsorientiertes Handeln. Damit wir den enormen Rückstand bei der
energetischen Qualität unserer Gebäudehüllen aufholen können, müssen
verlässliche politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Für die gesamte
Baubranche sind Planbarkeit und Verlässlichkeit jetzt entscheidend. Ein modernes
Gebäudeenergiegesetz, das neben erneuerbaren Energien konsequent auf
Energieeffizienz setzt - und eine Förderung, die Hülle und Technik gleichermaßen
und langfristig stärkt. Wir Energieberatenden stehen bereit, diesen Prozess
fachübergreifend und engagiert zu unterstützen."
Jutta M. Betz. Vorstand des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e. V.: "Die
Umfrage verdeutlicht, dass eine wirksame Gebäudehülle ein zentraler Schlüssel
für die klimaneutrale Transformation des Gebäudebestands ist - zugleich braucht
es dafür qualifizierte, neutrale Energieberatung, deren Ansehen und Wirksamkeit
in der Bevölkerung durch ein klar etabliertes Berufsbild deutlich gestärkt
werden können."
Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente
Gebäudehülle e. V. (BuVEG): "Energieeffizienz im Gebäudebestand ist und bleibt
von besonderer Bedeutung. Nur so können Immobilien in Deutschland in eine
wirtschaftliche und klimaneutrale Zukunft geführt werden. Ohne eine ausreichend
energetisch moderne Gebäudehülle kann auch eine Wärmepumpe ihre gewünschte
Wirkung nicht entfalten. Daher sollte die Politik die bauphysikalischen
Realitäten dringend beachten und damit dem Grundsatz Efficiency First bei der
Gesetzgebung folgen."
Die "Energieberater-Umfrage zur Modernisierung des Gebäudebestands 2025" wurde
online im Zeitraum vom 15. Oktober bis 10. November 2025 in einem zuvor
selektierten Panel durchgeführt. 258 Personen haben den Fragebogen vollständig
ausgefüllt.
Hier finden Sie die vollständigen Umfrageergebnisse: https://ots.de/jmaJEZ
Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an
der Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen,
Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effiziente
Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt
ebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine
wichtige Rolle.
Pressekontakt:
Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.
mailto:presse@buveg.de
T. 030 - 310 110 90
Friedrichstrasse 95 (PB138)
10117 Berlin
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129349/6167193
OTS: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle
