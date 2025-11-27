Southern Cross Gold erhält Genehmigung zum Bau eines Erforschungstunnels in Sunday Creek

27. November 2025, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-pr ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es die Genehmigung für seinen Arbeitsplan für den Erkundungstunnel in seinem Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt in Victoria, Australien, erhalten hat.

Dieser Meilenstein fördert die Untertageexploration unter Wahrung des Engagements für Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement

Diese Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens von der erfolgreichen Exploration hin zur Erschließung der Mine. In den letzten drei Jahren hat Southern Cross Gold systematisch eine der bedeutendsten Gold- und Antimonfunde der westlichen Welt nachgewiesen.

Zweck und Vorteile des Erkundungstunnels

Der Erkundungstunnel (auch als Erkundungsstollen bekannt) wird einen unterirdischen Zugang zu den hochgradigen Mineralisierungen bei Sunday Creek ermöglichen (Abbildungen 1 und 2). Dadurch wird das Unternehmen in die Lage versetzt

- detaillierte geologische Kartierungen und Probenahmen von mineralisierten Strukturen durchzuführen

- Präzise Untertagebohrungen durchzuführen, um die Ressource entlang des Streichs und in der Tiefe zu erweitern und zu definieren

- geotechnische Daten zu sammeln, die für die zukünftige Gestaltung der Mine unerlässlich sind

- verschiedene Abbaumethoden und die Auswahl der Ausrüstung für potenzielle zukünftige Betriebe zu bewerten

Der unterirdische Zugang stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber reinen Oberflächenbohrungen dar und ermöglicht es dem Unternehmen, die hochgradige Mineralisierung in mehreren Bereichen effizienter abzugrenzen.

Engagement für die Gemeinschaft und die Umwelt

Southern Cross Gold verpflichtet sich weiterhin zu den höchsten Standards im Umweltmanagement und im Engagement für die Gemeinschaft. Nach umfangreichen Konsultationen wurde das Tunnelkonzept optimiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt, das kulturelle Erbe und die Gemeinschaft so gering wie möglich zu halten.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

- Geringere Auswirkungen durch den 24-Stunden-Bohrbetrieb an der Oberfläche

- Weniger Oberflächenbohrplattformen erforderlich, wodurch Nachbarn, einheimische Vegetation und Kulturgüter geschützt werden

Weitere Informationen, einschließlich FAQs und Informationsblätter, finden Sie unter www.southerncrossgoldcommunity.com.au. Anfragen der Gemeinde: community@southerncrossgold.com.au oder 1800 717 638 oder Medienkontakt: Seamus Bradley |seamusbradley@gmail.com | +61 410 256 902

Michael Hudson, President und CEO, erklärte: „Die Genehmigung dieses Arbeitsplans ist ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung von Sunday Creek von der Explorationsentdeckung bis zur zukünftigen potenziellen Minenerschließung. Wir stellen die notwendigen Voraussetzungen für einen kommerziell rentablen Betrieb zusammen: eine außergewöhnliche hochgradige Entdeckung mit nachgewiesener Tiefenkontinuität, strategischer Eigentumsrechte an Grundstücken, bewährter Metallurgie und nun der Genehmigung für den Zugang zum Untertagebau.

Der Erkundungstunnel wird uns den Zugang zu Bohrungen ermöglichen und ein besseres Verständnis der hochgradigen Mineralisierung verschaffen, wodurch wir unsere Fähigkeit zur Definition und Erweiterung der Ressource sowie zur Weiterführung technischer Studien erheblich verbessern können. Mit derzeit 10 oberirdischen Bohrgeräten plant das Unternehmen, nach Fertigstellung des Stollens weitere 12 Bohrgeräte unter Tage hinzuzufügen, sodass insgesamt 22 Bohrgeräte zum Einsatz kommen werden. Damit handelt es sich um das größte Vorentwicklungs-Bohrprogramm in Australien.

Wir sind dankbar für die Professionalität, die die Behörden des Bundesstaates Victoria während des gesamten Genehmigungsprozesses gezeigt haben. Southern Cross Gold begann Ende 2024 mit den internen Ingenieurs- und Umweltarbeiten, reichte Ende Juli 2025 unseren Arbeitsplan ein und erhielt im November 2025 die Genehmigung.

Dieser Zeitplan zeigt, dass Victoria offen für Geschäfte ist und gleichzeitig strenge Umwelt- und Gemeinschaftsstandards einhält.

Wir sind weiterhin entschlossen, konstruktiv mit allen Interessengruppen – Regierung, Gemeinde und dem Volk der Taungurung – zusammenzuarbeiten, während wir diese weltweit bedeutende Entdeckung verantwortungsbewusst vorantreiben.

Diese Genehmigung, zusammen mit unserer soliden Bilanz und den hervorragenden Bohrergebnissen, versetzt Southern Cross Gold in die Lage, Sunday Creek zu seinem Potenzial als weltweit bedeutender Goldproduzent in Victoria mit einer strategischen Antimonversorgung zu entwickeln, was die Tür für weitere Möglichkeiten für Produkte aus Victoria öffnet.“

Nächste Schritte

Die Arbeiten zur Errichtung der Anlage sollen innerhalb des nächsten Monats beginnen. Das Unternehmen wird die Anwohner über diese Genehmigung informieren und sie über den Fortschritt der Bauarbeiten auf dem Laufenden halten.

Das Unternehmen treibt auch die sekundären Genehmigungen gemäß dem Wassergesetz und dem Umweltschutzgesetz voran und arbeitet dabei eng mit dem Ministerium für Energie, Umwelt und Klimaschutz (DEECA), Resources Victoria und anderen relevanten Behörden zusammen, bevor die Untertagearbeiten beginnen.

Die unterirdischen Bauarbeiten werden 6 bis 9 Monate dauern und strengen Betriebskontrollen unterliegen, um Menschen, Umwelt und Infrastruktur zu schützen.

Das Unternehmen wird weiterhin:

- die kontinuierliche Einbindung der Gemeinde während des gesamten Bauprozesses

- das erweiterte Bohrprogramm in den zahlreichen hochgradigen Lagerstätten von Sunday Creek fortsetzen

- die technischen Studien vorantreiben, die zukünftige Entwicklungsentscheidungen unterstützen

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX: SXGCF)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSX: SXGC , ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das sich 60 km nördlich von Melbourne (Australien) befindet. Sunday Creek hat sich mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder”-Struktur über eine Streichlänge von 1,2 km, wobei die Kontinuität von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 1.100 m bestätigt ist.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht, was bedeutet, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial erhalten bleibt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93-98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt: Seamus Bradley

seamusbradley@gmail.com oder +61 410 256 902

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin – Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär – Australien

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung: Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „im Falle“, „würde“, „erwarten“, „bereit sein“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage auf den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit konzeptioneller Darstellung der Oberfläche und des unterirdischen Tunnelverlaufs.

Abbildung 2: Längsschnitt des Explorationstunnels in Sunday Creek.

