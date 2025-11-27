Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) erteilt die Orphan Drug Designation für das aus Plasma gewonnene Medikament von Kedrion zur Behandlung der kongenitalen Aceruloplasminämie, einer seltenen genetischen Störung des Eisenstoffwechsels

CASTELVECCHIO PASCOLI, Italien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Kedrion gibt bekannt, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Orphan Drug Designation (ODD) für sein in der Entwicklung befindliches Medikament zur Behandlung der kongenitalen Aceruloplasminämie (ACP) erteilt hat, einer seltenen genetischen Störung des Eisenstoffwechsels.

Aceruloplasminämie ist eine autosomal-rezessive Erkrankung, die durch Mutationen im CP-Gen verursacht wird und zu einem Mangel oder Fehlen von Ceruloplasmin führt, einem wichtigen Plasmaprotein, das für den Eisentransport unerlässlich ist. Ohne Behandlung sammelt sich Eisen im Gehirn, in der Leber und in der Bauchspeicheldrüse an und verursacht schwere neurologische Symptome, Diabetes, Anämie und Netzhautdegeneration. Quelle: Orphanet https://www.orpha.net/en/disease/detail/48818

Die Entscheidung der EMA unterstreicht die Rolle von Kedrion als wissenschaftlich orientierter Innovator im Bereich seltener und extrem seltener Krankheiten. Durch seine Pionierarbeit bei der Entwicklung von Therapien aus ungenutzten Zwischenprodukten der Plasmafraktionierung verwandelt Kedrion industrielle Plasmaabfälle in potenzielle neue Behandlungsmethoden. Dieser Ansatz optimiert nicht nur die Nutzung einer wertvollen Ressource, sondern fördert auch die Nachhaltigkeit in der biopharmazeutischen Innovation.

Andrea Caricasole, Leitung Forschung, Entwicklung und Innovation bei Kedrion, erklärte: „Diese Einstufung durch die EMA, die auf die kürzlich erfolgte Einstufung als Orphan Drug durch die FDA folgt, ist eine weitere Bestätigung unseres wissenschaftlich fundierten Ansatzes für Innovationen im Bereich seltener und extrem seltener Krankheiten. Durch die Erschließung des therapeutischen Potenzials dieses Proteins wollen wir Aceruloplasminämie bekämpfen, eine schwerwiegende, äußerst seltene neurodegenerative Erkrankung, für die es bislang keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Für Patienten dieser seltenen Erkrankung, für die es derzeit kein zugelassenes Medikament gibt, stellt dieser Meilenstein einen konkreten Schritt in Richtung der zukünftigen Verfügbarkeit einer neuen Therapie dar. Unsere Arbeit zeigt, wie fortschrittliche Forschung und nachhaltige Praktiken zusammenwirken können, um bedeutende Lösungen zu entwickeln."