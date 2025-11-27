UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 207,8 auf Tradegate (27. November 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,85 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 255,28 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +34,65 %/+53,88 % bedeutet.