UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
- UBS belässt SAP auf "Buy" mit Kursziel 300 Euro.
- Fokus auf KI-Potenzial und Wachstum bis 2025.
- Interesse an "Rise"-Plattform bis 2030 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Bei einer UBS-Investorenveranstaltung mit dem Management des Softwarekonzerns in Zürich hätten die Nachfragemuster im zweiten Halbjahr 2025, die Wachstumsaussichten sowie das Monetarisierungs- und Effizienzpotenzial durch Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus gestanden, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei es um das bis 2030 erwartete Interesse an der "Rise"-Plattform sowie die wahrscheinliche künftige Verwendung der Barmittel gegangen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 207,8 auf Tradegate (27. November 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,85 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 255,28 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +34,65 %/+53,88 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 300 Euro
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
