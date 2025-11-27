Meta vor OLG Stuttgart
Richter fragt kritisch nach Nutzen der Business Tools
Lahr (ots) - Die Klagen zu Meta-Business-Tools erreichen jetzt die zweite
Instanz: Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart fand am 6. November 2025 die
mündliche Berufungsverhandlung in einer ganzen Serie von Klagen gegen den
Facebook-Mutterkonzern Meta statt. Der Vorwurf an Meta: Datenschutzverstoß durch
das Ausspähen der Internetaktivitäten von Verbrauchern. Bundesweit sind nach
einem Medienbericht bereits rund 2500 Urteile in erster Instanz zu Klagen wegen
Meta-Business-Tools ergangen; mehrere Hundert Kläger erhielten vierstellige, in
einigen Fällen auch fünfstellige Entschädigungen, allein in Stuttgart sind 268
Verfahren anhängig. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer wertet die
kritischen Nachfragen am OLG Stuttgart durch den Senatsvorsitzenden zu Zweck und
Umfang der Datenverarbeitung bei Meta als wichtiges Signal für den Datenschutz -
Betroffene können ihre Chancen auf Schadensersatz im kostenlosen
Meta-Pixel-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/it-recht/
meta-vor-olg-stuttgart-hunderte-klagen-wegen-meta-pixel-business-tools#paragraph
--id--22289) der Kanzlei prüfen lassen.
OLG Stuttgart fragt nach: "Was passiert mit den Daten?"
Die Süddeutsche Zeitung beschreibt am 7. November 2025 eine bundesweite
Klagewelle: Mehrere Tausend Kläger werfen Meta vor, sie mithilfe unsichtbarer
Tracking-Werkzeuge quer durchs Internet zu verfolgen und gegen die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu verstoßen. Rund 2500 Urteile von Amts-
und Landgerichten liegen laut SZ bereits vor, mehrere Hundert Kläger haben
Schadensersatz zugesprochen bekommen - oft vierstellige, teilweise aber auch
fünfstellige Beträge.
Vor dem OLG Stuttgart wird dieser Streit nun "eine Etage höher" geführt. Der
Bericht der Süddeutschen Zeitung hebt folgende Punkte hervor:
- In Stuttgart sind derzeit 268 Berufungsverfahren zu den Meta-Business-Tools
anhängig.
- Senatsvorsitzender Markus Geßler dämpfte laut SZ zunächst die Erwartung eines
großen Grundsatzurteils: "Der Senat hat nicht die Aufgabe, mit allgemeinen
Erwägungen das Geschäftsmodell von Meta zu durchleuchten." Zunächst müsse
geklärt werden, welche Webseiten der jeweilige Kläger besucht habe und ob dort
eine Einwilligung in die Datenverarbeitung vorlag.
- Im Mittelpunkt steht aus Sicht Geßlers indes die Frage, was bei Meta mit den
von Webseiten weitergeleiteten Informationen geschieht. Wörtlich zitiert ihn
die SZ mit: "Genau diese Frage stellen wir uns auch: Was passiert mit den
Daten?"
- Meta trägt nach dem Bericht vor, die Daten würden ohne Einwilligung nicht für
personalisierte Werbung genutzt, sondern für "Sicherheits- und
