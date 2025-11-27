Richter fragt kritisch nach Nutzen der Business Tools

Lahr (ots) - Die Klagen zu Meta-Business-Tools erreichen jetzt die zweite

Instanz: Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart fand am 6. November 2025 die

mündliche Berufungsverhandlung in einer ganzen Serie von Klagen gegen den

Facebook-Mutterkonzern Meta statt. Der Vorwurf an Meta: Datenschutzverstoß durch

das Ausspähen der Internetaktivitäten von Verbrauchern. Bundesweit sind nach

einem Medienbericht bereits rund 2500 Urteile in erster Instanz zu Klagen wegen

Meta-Business-Tools ergangen; mehrere Hundert Kläger erhielten vierstellige, in

einigen Fällen auch fünfstellige Entschädigungen, allein in Stuttgart sind 268

Verfahren anhängig. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer wertet die

kritischen Nachfragen am OLG Stuttgart durch den Senatsvorsitzenden zu Zweck und

Umfang der Datenverarbeitung bei Meta als wichtiges Signal für den Datenschutz -

Betroffene können ihre Chancen auf Schadensersatz im kostenlosen

Meta-Pixel-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/it-recht/

meta-vor-olg-stuttgart-hunderte-klagen-wegen-meta-pixel-business-tools#paragraph

--id--22289) der Kanzlei prüfen lassen.



OLG Stuttgart fragt nach: "Was passiert mit den Daten?"





