    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Meta vor OLG Stuttgart

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Richter fragt kritisch nach Nutzen der Business Tools

    Lahr (ots) - Die Klagen zu Meta-Business-Tools erreichen jetzt die zweite
    Instanz: Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart fand am 6. November 2025 die
    mündliche Berufungsverhandlung in einer ganzen Serie von Klagen gegen den
    Facebook-Mutterkonzern Meta statt. Der Vorwurf an Meta: Datenschutzverstoß durch
    das Ausspähen der Internetaktivitäten von Verbrauchern. Bundesweit sind nach
    einem Medienbericht bereits rund 2500 Urteile in erster Instanz zu Klagen wegen
    Meta-Business-Tools ergangen; mehrere Hundert Kläger erhielten vierstellige, in
    einigen Fällen auch fünfstellige Entschädigungen, allein in Stuttgart sind 268
    Verfahren anhängig. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer wertet die
    kritischen Nachfragen am OLG Stuttgart durch den Senatsvorsitzenden zu Zweck und
    Umfang der Datenverarbeitung bei Meta als wichtiges Signal für den Datenschutz -
    Betroffene können ihre Chancen auf Schadensersatz im kostenlosen
    Meta-Pixel-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/it-recht/
    meta-vor-olg-stuttgart-hunderte-klagen-wegen-meta-pixel-business-tools#paragraph
    --id--22289) der Kanzlei prüfen lassen.

    OLG Stuttgart fragt nach: "Was passiert mit den Daten?"

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    674,37€
    Basispreis
    3,57
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    593,01€
    Basispreis
    3,76
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Süddeutsche Zeitung beschreibt am 7. November 2025 eine bundesweite
    Klagewelle: Mehrere Tausend Kläger werfen Meta vor, sie mithilfe unsichtbarer
    Tracking-Werkzeuge quer durchs Internet zu verfolgen und gegen die
    Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu verstoßen. Rund 2500 Urteile von Amts-
    und Landgerichten liegen laut SZ bereits vor, mehrere Hundert Kläger haben
    Schadensersatz zugesprochen bekommen - oft vierstellige, teilweise aber auch
    fünfstellige Beträge.

    Vor dem OLG Stuttgart wird dieser Streit nun "eine Etage höher" geführt. Der
    Bericht der Süddeutschen Zeitung hebt folgende Punkte hervor:

    - In Stuttgart sind derzeit 268 Berufungsverfahren zu den Meta-Business-Tools
    anhängig.
    - Senatsvorsitzender Markus Geßler dämpfte laut SZ zunächst die Erwartung eines
    großen Grundsatzurteils: "Der Senat hat nicht die Aufgabe, mit allgemeinen
    Erwägungen das Geschäftsmodell von Meta zu durchleuchten." Zunächst müsse
    geklärt werden, welche Webseiten der jeweilige Kläger besucht habe und ob dort
    eine Einwilligung in die Datenverarbeitung vorlag.
    - Im Mittelpunkt steht aus Sicht Geßlers indes die Frage, was bei Meta mit den
    von Webseiten weitergeleiteten Informationen geschieht. Wörtlich zitiert ihn
    die SZ mit: "Genau diese Frage stellen wir uns auch: Was passiert mit den
    Daten?"
    - Meta trägt nach dem Bericht vor, die Daten würden ohne Einwilligung nicht für
    personalisierte Werbung genutzt, sondern für "Sicherheits- und
    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursverfall von Meta Platforms, die Bewertung im Vergleich zu anderen Technologiegiganten, die Auswirkungen von KI-Investitionen sowie die Einschätzung von Risiken und möglichen Marktkorrekturen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Meta vor OLG Stuttgart Richter fragt kritisch nach Nutzen der Business Tools Die Klagen zu Meta-Business-Tools erreichen jetzt die zweite Instanz: Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart fand am 6. November 2025 die mündliche Berufungsverhandlung in einer ganzen Serie von Klagen gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta statt. Der …