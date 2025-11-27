Innocan Pharma gibt Finanzergebnisse für 3. Quartal 2025 bekannt – mit Umsätzen von 21,6 Mio. USD

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 27. November 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Technologien für die Verabreichung von Arzneimitteln gerichtet ist, freut sich, seine konsolidierten Finanzergebnisse für die neun Monate zum 30. September 2025 bekannt zu geben und ein Unternehmensupdate bereitzustellen.

Iris Bincovich, CEO von Innocan, sagte: „Wie in den renommierten Fachzeitschriften Journal of Precision Nanomedicine und Frontiers in Pharmacology veröffentlicht, treibt Innocan die präklinische Entwicklung von LPT-CBD weiter voran, um die Einhaltung der Entwicklungsanforderungen der FDA und der CVM zu unterstützen.“

Vorläufige pharmakokinetische und Sicherheitsbewertungen von LPT-CBD bei Minischweinen liefern eine vielversprechende Unterstützung für die Regulierungsstrategie von Innocan, LPT-CBD-IND-fähige Studien in Übereinstimmung mit den FDA-Standards voranzutreiben.

Darüber hinaus liefern aussagekräftige präklinische Daten klinisch übertragbare Erkenntnisse, die die beabsichtigte chronische Anwendung von LPT-CBD zur Schmerzbehandlung unterstützen.

Trotz eines instabilen US-Marktes zeigte das Consumer Wellness-Geschäft weiterhin Widerstandsfähigkeit und eine solide Profitabilität – zusammen mit einer anhaltenden Stärkung der Bilanz des Unternehmens.

Wir nähern uns dem nächsten bedeutsamen Meilenstein – einem Börsengang in den USA.

AUSGEWÄHLTE FINANZERGEBNISSE FÜR DIE ERSTEN 9 MONATE DES GESCHÄFTSJAHRES 2025 (untestiert)

(Millionen USD) 9 Monate zum 30. September Prozentuelle Veränderung 2025 2024 Umsätze 21,624 24,036 (10,0 %) Bruttogewinn 19,501 21,778 (10,5 %) Bruttomarge 90,2 % 90,6 % Betriebsgewinn (Verlust) (0,333) (0,328) 1,5 %

- Die Umsätze beliefen sich auf insgesamt 21,6 Millionen USD, was einem Rückgang von 10 % auf Basis des Berichtszeitraums für die neun Monate zum 30. September 2025 entspricht.

- Der Bruttogewinn belief sich auf insgesamt 19,5 Millionen USD, was einem Rückgang von 10,5 % auf Basis des Berichtszeitraums für die neun Monate zum 30. September 2025 entspricht.

- Die Bruttomarge blieb trotz des Umsatzrückgangs in den neun Monaten zum 30. September 2025 mit 90,2 % auf einem hohen Niveau.

- Der Betriebsverlust blieb stabil und belief sich auf insgesamt 0,333 Millionen USD, was einer Steigerung von 1,5 % auf Basis des Berichtszeitraums für die neun Monate zum 30. September 2025 entspricht.

„Das Unternehmen erzielt weiterhin starke Bruttomargen, was die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer betrieblichen Umsetzung widerspiegelt. B.I. Sky Global hat trotz der schwierigen Bedingungen in den USA seine führende Position in allen Kategorien behauptet und seinen Marktanteil bei Amazon gehalten“, sagte Roni Kamhi, CEO von B.I. Sky Global und COO von Innocan Pharma. „Wir haben eine strategische Reaktion auf Zölle entwickelt und umgesetzt und unsere Lieferkette optimiert, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer verbesserten Performance bei den Bruttogewinnen geführt hat. Somit befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Position, um bei einer Erholung des Marktes eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.“

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 27. November 2025, um 13 Uhr EST (19 Uhr MEZ) unter dem folgenden Link eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen sowie ein Update für Investoren abhalten:

https://us06web.zoom.us/j/89775829140?pwd=LavOpbrncp0TPHe77KAYRRoKiXQ0 ...

Meeting-Nr.: 897 7582 9140. Passwort: 783106

One-Tap-Mobil

+13017158592,,89775829140#,,,,*783106# US (Washington DC)

+13052241968,,89775829140#,,,,*783106# US

Den vollständigen nicht testierten gekürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den drei- und neunmonatigen Zeitraum zum 30. September 2025 und den zugehörigen Lagebericht (Management‘s Discussion and Analysis) können Sie auf der Website des Unternehmens (www.innocanpharma.com) und auf seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca abrufen.

Über Innocan

Innocan ist ein Pharmaunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung auf Grundlage fortschrittlicher Wissenschaft der Cannabinoide, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst seine primäre Technologie zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Schmerzmanagement und Epilepsie. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hält Innocan eine Beteiligung von 60 % am Joint-Venture-Unternehmen BI Sky Global Ltd., das sich auf einen fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertrieb konzentriert. https://innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zu Forschung und Entwicklung, Kollaborationen, das Einreichen potenzieller Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das potenzielle Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, die potenzielle Behandlung von Erkrankungen und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und den Zeitpunkt der Markteinführung sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten, sowie die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln und Enderzeugnissen in den jeweiligen Märkten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hinsichtlich des Zeitpunkts des Starts des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die InnoCan Pharma Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,59 % und einem Kurs von 7,60EUR auf Tradegate (27. November 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.