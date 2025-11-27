Wall Streets bullishster Call
JPMorgan: S&P 500 könnte 2026 auf 8.200 steigen – trotz massiver Crash-Gefahr
JPMorgan prognostiziert für 2026 ein neues Rekordjahr. KI, starke Gewinne und eine robuste US-Wirtschaft könnten den S&P 500 auf bis zu 8.200 Punkte treiben – doch das Szenario birgt auch Crash-Gefahren.
- JPMorgan erwartet S&P 500 bei 7.400 bis 8.200 Punkten.
- KI und starke Gewinne treiben US-Wirtschaft an.
- Risiken: Stagnation der KI oder abrupte Wirtschaftsbremse.
JPMorgan zeichnet für 2026 und 2027 ein ausgesprochen bullishes Bild für den US-Aktienmarkt. Die Privatbank des Instituts erwartet, dass der S&P 500 seine Serie starker Renditen fortsetzt, nachdem er bereits 2024 und 2025 jeweils mehr als 23 Prozent zugelegt hat. Im laufenden Jahr liegt der Index rund 16 Prozent im Plus. Das Basisszenario sieht den S&P 500 im Jahr 2026 bei 7.400 Punkten, getragen von einer erneuten Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, starken Unternehmensgewinnen und dem anhaltenden KI-Schub. Sollte dieser Rückenwind stärker wirken, sei sogar ein Anstieg auf 8.200 Punkte möglich – rund 20 Prozent über dem aktuellen Niveau.
Die jüngsten Marktschwankungen, die den Index zwischenzeitlich um fünf Prozent vom Rekordstand gedrückt hatten, wertet JP Morgan nicht als Vorboten einer Blase. "Viele unserer Kunden sitzen derzeit auf einer Menge Bargeld … Wir betrachten dies als Kaufgelegenheit", sagte Stephen Parker, Co-Leiter der globalen Anlagestrategie. Für die Bank gehören Technologie und Versorger zu den Favoriten, weil beide direkt von KI profitieren. Auch Gesundheitswesen, Industrie und Finanzen sollen 2026 von Katalysatoren wie Deregulierung und einer soliden Auftragspipeline getragen werden.
Zur Portfolioabsicherung empfiehlt die Bank "Diversifikatoren und Stoßdämpfer" wie Gold, Infrastruktur und Sachwerte, da private Märkte weiterhin attraktive Chancen böten. Jacob Manoukian betonte: "Wir glauben einfach, dass wir uns in einem strukturellen Wandel befinden", in dem die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Märkten zunehmend verschwimmen.
Der bullishe Ausblick der Privatbank deckt sich mit dem Research der Investmentbank. Stratege Dubravko Lakos-Bujas erwartet den S&P 500 Ende 2026 bei 7.500 Punkten – und nennt ein mögliches Überschreiten der Marke von 8.000 Punkten, falls die Fed angesichts sinkender Inflation stärker lockert. "Sollte die Fed ihre Politik stärker als erwartet lockern", so Lakos-Bujas, könne der Index sogar noch höher steigen.
Auch andere Häuser zeigen sich zuversichtlich: Die Deutsche Bank sieht den S&P 500 2026 bei 8.000 Punkten, Morgan Stanley bei 7.800 Punkten. Treiber dieser Prognosen sind ein erwartetes Gewinnwachstum von 13 bis 15 Prozent über mindestens zwei Jahre sowie ein KI-Superzyklus, der Rekordinvestitionen nach sich zieht.
Trotz des bullishen Grundtons skizziert JPMorgan auch ein Risikoszenario. Sollte die KI-Entwicklung stagnieren oder die Wirtschaft abrupt abbremsen, könnte der S&P 500 auf 4.600 Punkte fallen – ein Minus von rund 32 Prozent. Risiken sieht die Bank zudem in potenziellen politischen Eingriffen in die Fed sowie in der Möglichkeit, dass KI-Ausgaben weniger stark monetarisiert werden als erwartet.
Dennoch bleibt der Grundtenor klar: "Wir erwarten für das nächste Jahr das gleiche ertragsgetriebene Renditeprofil", sagte Manoukian. Die USA dürften laut JPMorgan auch 2026 "der Wachstumsmotor der Welt" bleiben.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion