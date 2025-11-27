Tilray Brands Aktie unter starkem Abgabedruck - 27.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -13,20 % verliert die Tilray Brands Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,89 %, geht es heute bei der Tilray Brands Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Tilray Brands Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -38,91 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Tilray Brands Aktie damit um -6,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,45 %. Im Jahr 2025 gab es für Tilray Brands bisher ein Minus von -39,10 %.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,95 % 1 Monat -38,45 % 3 Monate -38,91 % 1 Jahr -39,28 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Tilray Brands Aktie, die aktuell bei 0,77 Euro steht. Nutzer äußern gemischte Meinungen zur Kursentwicklung, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Reverse Stock Split am 1. Dezember 2025. Einige sehen Chancen auf einen Anstieg nach dem Split, während andere skeptisch sind und ein Delisting bei NASDAQ befürchten. Die allgemeine Stimmung ist von Unsicherheit geprägt, mit unterschiedlichen Strategien und Erwartungen der Anleger.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 875,61 Mio. € wert.

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.