DroneShield Aktie deutlicher Kursrutsch - 27.11.2025

Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 1,1020€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1060 € entspricht. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,77 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -37,70 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +1,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -58,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +146,12 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,86 % 1 Monat -58,79 % 3 Monate -37,70 % 1 Jahr +145,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die stark von Nachrichten und dem Vertrauen in das Management beeinflusst wird. Technische Analysen deuten auf eine mögliche Erholung hin, während fundamentale Aspekte wie hohe Absatzzahlen und Investitionsbedarf in Forschung und Entwicklung ebenfalls thematisiert werden. Anleger hoffen auf positive Nachrichten, um das Vertrauen zurückzugewinnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 910 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.