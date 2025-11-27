GRENKE Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die GRENKE Aktie. Sie steigt um +3,82 % auf 15,220€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GRENKE Aktie. Nach einem Plus von +1,38 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,220€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

GRENKE ist ein führender Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen für KMUs, mit starker Präsenz in Europa und einem Fokus auf schnelle, flexible Dienstleistungen.

Obwohl sich die GRENKE Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,17 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GRENKE einen Rückgang von -3,72 %.

GRENKE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,80 % 1 Monat -6,94 % 3 Monate -14,17 % 1 Jahr -6,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur GRENKE Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der GRENKE Aktie, die von optimistischen und pessimistischen Prognosen geprägt ist. Während einige ein Kursziel von 29 Euro als moderat betrachten und auf ein Potenzial von bis zu 40 Euro in den kommenden Jahren hinweisen, äußern andere Bedenken und erwarten einen Rückgang auf 10 Euro. Die aktuellen Festgeldkonditionen und die Refinanzierung des Unternehmens werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber GRENKE eingestellt.

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 704,87 Mio. € wert.

GRENKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.