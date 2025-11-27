Bechtle Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.11.2025

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,43 % konnte die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bechtle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,52€, mit einem Plus von +4,43 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Bechtle Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,30 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,05 %. Im Jahr 2025 gab es für Bechtle bisher ein Plus von +31,88 %.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,61 % 1 Monat +12,05 % 3 Monate +3,30 % 1 Jahr +28,92 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,22 Mrd. € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Erholung am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg am Vormittag um 0,4 Prozent auf 23.823 Punkte. Damit überwand der deutsche Leitindex die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt und …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der IT-Dienstleister Bechtle hat zwei Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister (ProVitako) und deren kommunale Träger in Deutschland geschlossen. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 501 …

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

