    Heute am 27.11.2025: Redcare Pharmacy Aktie im Anlegerfokus

    Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher um +3,37 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,37 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,40, mit einem Plus von +3,37 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Redcare Pharmacy konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -28,69 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +2,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -50,79 % verloren.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,44 %
    1 Monat -19,30 %
    3 Monate -28,69 %
    1 Jahr -55,33 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Redcare Pharmacy Aktie, die von einer hohen Short-Quote und einem langsamen Nutzerwachstum betroffen ist. Analysten setzen hohe Kursziele, die als unrealistisch gelten, was zu Spekulationen über einen weiteren Rückgang um 10 bis 20 Euro führt. Das Nutzerwachstum wird als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen, und die Marktstimmung sowie externe wirtschaftliche Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 27.11. - FTSE Athex 20 stark +1,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    +2,73 %
    +2,44 %
    -19,30 %
    -28,69 %
    -55,33 %
    +50,01 %
    -50,31 %
    +106,45 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94



