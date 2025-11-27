Smartbroker Holding: Gesamtjahresprognose erneut deutlich angehoben
Smartbroker Holding schraubt ihre Erwartungen nach oben: Mehr Trades pro Kunde sorgen für höhere Umsatzziele und ein verbessertes EBITDA im Geschäftsjahr 2025.
Foto: adobe.stock.com
- Smartbroker Holding AG hat am 27. November 2025 eine Anpassung der Gesamtjahresprognose veröffentlicht.
- Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz zwischen 65 und 70 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025, im Vergleich zu zuvor 60 bis 66 Millionen Euro.
- Das operative EBITDA wird auf -1,5 bis 1,5 Millionen Euro geschätzt, eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Schätzung von -3 bis 0 Millionen Euro.
- Die Anpassung der Prognose ist auf eine Zunahme der Trades je Kunde im Brokerage-Bereich zurückzuführen.
- Für den Bereich Transaktionen wird weiterhin mit etwa 80.000 Neukunden für Smartbroker+ gerechnet.
- Die Mitteilung wurde von André Kolbinger, dem Vorstandsvorsitzenden, unterzeichnet.
Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,03 % im Minus.
+3,28 %
+2,95 %
+5,17 %
+9,91 %
+58,85 %
+48,60 %
-13,48 %
+2.601,73 %
+1.471,07 %
Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (27. November 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.
