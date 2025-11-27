    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konstanter Beitragssatz der BARMER in 2026

    Berlin (ots) - Die BARMER plant, ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel stabil zu
    halten. Der abschließende Beschluss dazu soll am 19. Dezember durch den
    Verwaltungsrat der Kasse gefasst werden. Der für dieses Gremium maßgebliche
    Haupt- und Grundsatzausschuss hat jedoch bereits empfohlen, den
    Zusatzbeitragssatz zum Jahreswechsel nicht zu erhöhen. "Finanzielle Stabilität,
    hohe Leistungsstärke und ausgezeichneter Kundenservice sind gerade in diesen
    herausfordernden Zeiten ein wichtiges Signal der Verlässlichkeit an unsere
    Versicherten - und alle, die es werden wollen", erklärt Sylvi Krisch,
    Vorsitzende des BARMER-Verwaltungsrats.

    Nachhaltige Finanzpolitik und Investitionen in Leistungen

    Laut Krisch profitiert die BARMER von einer verantwortungsvollen
    Haushaltsstrategie, die sowohl die gesetzliche Mindestrücklage absichert als
    auch finanzielle Spielräume für Investitionen in innovative Leistungsangebote
    schafft. "Unsere solide Finanzlage ist auch das Ergebnis zunehmend
    digitalisierter und KI-gestützter Organisations- und Prozessstrukturen. Diese
    Investitionen zahlen sich nun aus - sowohl für unsere Versicherten als auch für
    die finanzielle Stabilität der Kasse."

    Finanzdruck in GKV bleibt bestehen

    Trotz der positiven Entwicklung bei der BARMER warnt die
    Verwaltungsratsvorsitzende vor einem weiter zunehmenden finanziellen Druck auf
    das Gesamtsystem der gesetzlichen Krankenversicherung. Krisch: "Die Ablehnung
    des aktuellen Sparpakets durch die Bundesländer bringt die Krankenkassen in eine
    schwierige Lage. Bundesregierung und Bundesländer sind aufgefordert,
    schnellstmöglich mit einer Einigung im Vermittlungsausschuss für Klarheit zu
    sorgen." Die positive Entwicklung der BARMER dürfe nicht darüber hinwegtäuschen,
    dass der GKV insgesamt in den kommenden Jahren erhebliche Defizite drohten -
    nach aktueller Prognose bis zu zehn Milliarden Euro im Jahr 2027. Die Politik
    sei daher gefordert, mit einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik kurzfristig
    für finanzielle Entlastung zu sorgen und die angekündigten Strukturreformen
    zügig anzugehen, um Effizienz und Leistungsqualität im Gesundheitswesen
    nachhaltig zu verbessern.

    Pressekontakt:

    Presseabteilung der BARMER
    Athanasios Drougias (Leitung), Telefon: 0800 33 30 04 99 14 21
    Sunna Gieseke, Telefon: 0800 33 30 04 99 80 31
    E-Mail: mailto:presse@barmer.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8304/6167226
    OTS: BARMER




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Konstanter Beitragssatz der BARMER in 2026 Die BARMER plant, ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel stabil zu halten. Der abschließende Beschluss dazu soll am 19. Dezember durch den Verwaltungsrat der Kasse gefasst werden. Der für dieses Gremium maßgebliche Haupt- und Grundsatzausschuss hat …