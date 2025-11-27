Konstanter Beitragssatz der BARMER in 2026

Berlin (ots) - Die BARMER plant, ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel stabil zu

halten. Der abschließende Beschluss dazu soll am 19. Dezember durch den

Verwaltungsrat der Kasse gefasst werden. Der für dieses Gremium maßgebliche

Haupt- und Grundsatzausschuss hat jedoch bereits empfohlen, den

Zusatzbeitragssatz zum Jahreswechsel nicht zu erhöhen. "Finanzielle Stabilität,

hohe Leistungsstärke und ausgezeichneter Kundenservice sind gerade in diesen

herausfordernden Zeiten ein wichtiges Signal der Verlässlichkeit an unsere

Versicherten - und alle, die es werden wollen", erklärt Sylvi Krisch,

Vorsitzende des BARMER-Verwaltungsrats.



Nachhaltige Finanzpolitik und Investitionen in Leistungen





Laut Krisch profitiert die BARMER von einer verantwortungsvollen

Haushaltsstrategie, die sowohl die gesetzliche Mindestrücklage absichert als

auch finanzielle Spielräume für Investitionen in innovative Leistungsangebote

schafft. "Unsere solide Finanzlage ist auch das Ergebnis zunehmend

digitalisierter und KI-gestützter Organisations- und Prozessstrukturen. Diese

Investitionen zahlen sich nun aus - sowohl für unsere Versicherten als auch für

die finanzielle Stabilität der Kasse."



Finanzdruck in GKV bleibt bestehen



Trotz der positiven Entwicklung bei der BARMER warnt die

Verwaltungsratsvorsitzende vor einem weiter zunehmenden finanziellen Druck auf

das Gesamtsystem der gesetzlichen Krankenversicherung. Krisch: "Die Ablehnung

des aktuellen Sparpakets durch die Bundesländer bringt die Krankenkassen in eine

schwierige Lage. Bundesregierung und Bundesländer sind aufgefordert,

schnellstmöglich mit einer Einigung im Vermittlungsausschuss für Klarheit zu

sorgen." Die positive Entwicklung der BARMER dürfe nicht darüber hinwegtäuschen,

dass der GKV insgesamt in den kommenden Jahren erhebliche Defizite drohten -

nach aktueller Prognose bis zu zehn Milliarden Euro im Jahr 2027. Die Politik

sei daher gefordert, mit einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik kurzfristig

für finanzielle Entlastung zu sorgen und die angekündigten Strukturreformen

zügig anzugehen, um Effizienz und Leistungsqualität im Gesundheitswesen

nachhaltig zu verbessern.



