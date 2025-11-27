Konstanter Beitragssatz der BARMER in 2026
Berlin (ots) - Die BARMER plant, ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel stabil zu
halten. Der abschließende Beschluss dazu soll am 19. Dezember durch den
Verwaltungsrat der Kasse gefasst werden. Der für dieses Gremium maßgebliche
Haupt- und Grundsatzausschuss hat jedoch bereits empfohlen, den
Zusatzbeitragssatz zum Jahreswechsel nicht zu erhöhen. "Finanzielle Stabilität,
hohe Leistungsstärke und ausgezeichneter Kundenservice sind gerade in diesen
herausfordernden Zeiten ein wichtiges Signal der Verlässlichkeit an unsere
Versicherten - und alle, die es werden wollen", erklärt Sylvi Krisch,
Vorsitzende des BARMER-Verwaltungsrats.
Nachhaltige Finanzpolitik und Investitionen in Leistungen
Nachhaltige Finanzpolitik und Investitionen in Leistungen
Laut Krisch profitiert die BARMER von einer verantwortungsvollen
Haushaltsstrategie, die sowohl die gesetzliche Mindestrücklage absichert als
auch finanzielle Spielräume für Investitionen in innovative Leistungsangebote
schafft. "Unsere solide Finanzlage ist auch das Ergebnis zunehmend
digitalisierter und KI-gestützter Organisations- und Prozessstrukturen. Diese
Investitionen zahlen sich nun aus - sowohl für unsere Versicherten als auch für
die finanzielle Stabilität der Kasse."
Finanzdruck in GKV bleibt bestehen
Trotz der positiven Entwicklung bei der BARMER warnt die
Verwaltungsratsvorsitzende vor einem weiter zunehmenden finanziellen Druck auf
das Gesamtsystem der gesetzlichen Krankenversicherung. Krisch: "Die Ablehnung
des aktuellen Sparpakets durch die Bundesländer bringt die Krankenkassen in eine
schwierige Lage. Bundesregierung und Bundesländer sind aufgefordert,
schnellstmöglich mit einer Einigung im Vermittlungsausschuss für Klarheit zu
sorgen." Die positive Entwicklung der BARMER dürfe nicht darüber hinwegtäuschen,
dass der GKV insgesamt in den kommenden Jahren erhebliche Defizite drohten -
nach aktueller Prognose bis zu zehn Milliarden Euro im Jahr 2027. Die Politik
sei daher gefordert, mit einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik kurzfristig
für finanzielle Entlastung zu sorgen und die angekündigten Strukturreformen
zügig anzugehen, um Effizienz und Leistungsqualität im Gesundheitswesen
nachhaltig zu verbessern.
Pressekontakt:
Presseabteilung der BARMER
Athanasios Drougias (Leitung), Telefon: 0800 33 30 04 99 14 21
Sunna Gieseke, Telefon: 0800 33 30 04 99 80 31
E-Mail: mailto:presse@barmer.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8304/6167226
OTS: BARMER
