    Bereits vier Fünftel erfolgreich investiert

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Rund 825 Millionen Euro von 1 Milliarde Euro an 41 Zielfonds zugesagt
    - Breite Diversifikation über Sektoren und Phasen: ICT (39 %), Life Science (35
    %), Generalisten (26 %)
    - Bereits über 360 Portfoliounternehmen durch VC-Fondsinvestments finanziert
    - Dr. Jörg Goschin: "Durch seine innovative Strukturierung konnte ein
    intelligentes Zusammenspiel von staatlichem und privatem Kapital umgesetzt
    werden."
    - Zweite Fondsgeneration in Vorbereitung; Fundraising startet in 2026

    Bereits zwei Jahre nach Final Closing hat der Wachstumsfonds Deutschland als
    Dachfonds nahezu 825 Millionen Euro seines Fondsvolumens von rund einer
    Milliarde Euro an 41 Venture Capital (VC)-Zielfonds zugesagt (Stand:
    26.11.2025). Über die Zielfonds wurden bislang bereits mehr als 360 innovative
    Technologieunternehmen über alle Branchen hinweg finanziert. Bereits in der
    frühen Phase verzeichnet das Portfolio des Wachstumsfonds eine erfreuliche
    Performance-Entwicklung - auch ein Beleg dafür, dass die Portfoliounternehmen
    mit ihren Lösungen entscheidende Zukunftsfragen adressieren und über qualitativ
    hochwertige Geschäftsmodelle verfügen. Der Wachstumsfonds Deutschland, der im
    Rahmen des Zukunftsfonds aufgelegt wurde, trägt damit bereits heute zur Stärkung
    des deutschen und europäischen VC-Ökosystems bei. KfW Capital konzipierte und
    strukturierte im Auftrag des Bundes diesen innovativen VC-Dachfonds und
    verantwortete das Fundraising. Darüber hinaus ist die Beteiligungstochter der
    KfW als Anlageberater für den Wachstumsfonds Deutschland tätig. Die Verwaltung
    des Fonds erfolgt durch die Fonds-Service-Plattform Universal Investment Gruppe.
    Für den Wachstumsfonds Deutschland, der mit seinem Volumen von rund 1 Milliarde
    Euro zu den größten europäischen VC-Dachfonds gehört, war es gelungen,
    substanziell (über 70 %) privates Kapital unter anderem auch von neuen
    Investorengruppen einzuwerben. Der Fonds dient somit als Musterbeispiel, wie
    durch eine attraktive Struktur Kapital aus dem Privatsektor mobilisiert werden
    kann und Wachstum geschaffen wird. Nach aktuellem Stand wird der Fonds
    voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 vollständig ausinvestiert sein.

    Der Portfolioaufbau des Wachstumsfonds ist breit diversifiziert: 39 % der
    Zusagen entfallen auf den Sektor Information and Communication Technology (ICT),
    35 % auf Life Science und 26 % auf weitere Innovationsfelder wie DeepTech,
    IndustrialTech, ClimateTech oder FoodTech. Nach Phasen betrachtet investiert der
    Fonds zu 54 % in Growth-Fonds, zu 35 % in Early-Stage-Fonds und zu 11 % in
    Generalisten.

    "Der Wachstumsfonds hat sich als starkes Instrument für Wachstumskapital in
    Europa etabliert. Durch seine innovative Strukturierung konnte ein intelligentes
    Zusammenspiel von staatlichem und privatem Kapital umgesetzt werden. Besonders
    erfreulich ist, dass neue Investoren aus dem privaten Sektor für die Assetklasse
    Venture Capital gewonnen werden konnten. Seinen Investitionsschwerpunkt hat der
    Wachstumsfonds Deutschland in der so wichtigen Growth-Phase, in der die
    Skalierung und Finanzierung des Wachstums der Technologieunternehmen
    stattfindet. Für das verbleibende Fünftel der Investmentsumme sehen wir weiter
    attraktive Opportunitäten zur Portfolioabrundung sowohl auf Ebene der VC-Fonds
    als auch für direkte Co-Investments. Aktuell ist der Zeitpunkt für
    VC-Investments nach der Bewertungskorrektur der Boomjahre 2020 und 2021 sehr gut
    und es befinden sich einige sehr aussichtsreiche VC-Fonds im Fundraising", sagt
    Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital. Die
    Konzeption des Wachstumsfonds Deutschland hat auch international viel Beachtung
    erfahren: Mehrere Länder, darunter Österreich, haben sich die Struktur sehr
    genau angesehen, um ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen. "Der
    Wachstumsfonds Deutschland als Exportschlager - auch dies ist ein starkes Signal
    für den Markt und für mehr privates Kapital für das VC-Ökosystem," sagt Dr.
    Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital.

    KfW Capital arbeitet derzeit bereits an der Konzeption des Wachstumsfonds II als
    Anschlussprodukt, um so die positiven Effekte weiter zu verstetigen. Das
    Fundraising soll 2026 starten; der Fonds richtet sich erneut an professionelle
    Investoren im In- und Ausland, insbesondere Versicherer, Stiftungen, Family
    Offices sowie Versorgungswerke und Pensionskassen.

    Hinweis:

    Eine Auswahl der VC-Fonds aus dem Portfolio des "Wachstumsfonds Deutschland"
    finden Sie unter: Portfolio Wachstumsfonds (https://www.kfw-capital.de/Newsroom/
    Wachstumsfonds-Deutschland/Portfolio-Wachstumsfonds.html) . Auf der Website
    finden Sie zudem weitere Informationen über die Investoren des Wachstumsfonds.

