UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des unsicheren Konjunkturumfelds und der zunehmenden Spannungen an den Kreditmärkten sei es logisch, dass das US-Geschäft in der Debatte über die spanische Bank weiterhin eines der wichtigsten Themen sei, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend. Der Experte rechnet in den USA bis 2028 mit einem begrenzten Nettogewinnanstieg. Er ist aber zuversichtlicher, dass ein größeres Abwärtsszenario nicht eintritt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 19:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 9,199EUR auf Tradegate (27. November 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,10

Kursziel alt: 10,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

