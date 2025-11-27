AKTIE IM FOKUS
Wacker Chemie erholt - Details zum Sparplan veröffentlicht
- Wacker Chemie Aktien erholen sich um bis zu 3%.
- Sparprogramm soll jährlich über 300 Mio. Euro einsparen.
- Über 1.500 Stellen sollen weltweit abgebaut werden.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wacker Chemie haben sich Donnerstag nach der Veröffentlichung von Details zum angekündigten Sparprogramm um bis zu 3 Prozent erholt. Damit machten die Papiere des Spezialchemiekonzerns und Solarzulieferers ihre Vortagesverluste zeitweise wett, blieben aber in ihrer jüngsten Handelsspanne.
Wacker Chemie nannte Eckpunkte eines Kostenprogramms, mit dem man jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen will. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass man mit dem Programm Kostensteigerungen abfedern kann.
"Wie viele andere Unternehmen in der Chemieindustrie steht Wacker wirtschaftlich unter Druck" - diese Erinnerung in der Unternehmensmeldung kam am Markt letztlich nicht gut an. Zuletzt lagen Wacker-Aktien nur noch 0,9 Prozent im Plus./ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 66,25 auf Tradegate (27. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,46 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -9,64 %/+32,53 % bedeutet.
