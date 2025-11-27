    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Guttmann Communications veröffentlicht vier neue Themenpapiere zur Krisenkommunikation für Unternehmen der kritischen Infrastruktur

    Berlin (ots) -

    - KRITIS-Dachgesetz soll Anfang 2026 in Kraft treten und den physischen und
    organisatorischen Schutz kritischer Infrastrukturen stärken
    - Themenpapiere für die Branchen Energie, Gesundheit, ITK, Finanzen und
    Versicherungen, Transport und Verkehr, Ernährung, Wasser sowie Staat und
    Verwaltung
    - Rechtliche Anforderungen, Fallbeispiele sowie Checklisten zur Vorbereitung
    - Themenpapiere unter http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere

    Guttmann Communications hat vier neue Themenpapiere für Unternehmen und
    Organisationen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) zur Verfügung gestellt. Die
    Veröffentlichung erfolgt vor dem Hintergrund des KRITIS-Dachgesetzes, das sich
    nach der ersten Lesung im Bundestag aktuell in der Ausschussberatung befindet
    und voraussichtlich Anfang 2026 in Kraft tritt.

    Ziel des Gesetzes ist es, den physischen und organisatorischen Schutz kritischer
    Anlagen zu stärken, einheitliche Mindeststandards zu etablieren und die
    Resilienz zentraler Versorgungsstrukturen zu erhöhen. Die zentralen
    Anforderungen des Gesetzes zeichnen sich bereits ab. Unternehmen und öffentliche
    Einrichtungen sollten daher frühzeitig mit der strukturierten Vorbereitung
    beginnen und nicht auf den finalen Gesetzesbeschluss warten. Genau hier setzen
    die vier Themenpapiere von Guttmann Communications an. Sie unterstützen
    KRITIS-Betreiber bei der Bestandsaufnahme ihrer Kommunikations- und
    Krisenstrukturen und zeigen auf, welche Schritte jetzt notwendig sind, um
    handlungsfähig zu bleiben.

    Die Themenpapiere richten sich an Einrichtungen aus den Branchen Energie,
    Gesundheit, Information und Telekommunikation (ITK), Finanzen und
    Versicherungen, Transport und Verkehr, Ernährung, Wasser sowie Staat und
    Verwaltung. Sie umfassen:

    - aktuelle Anforderungen nach dem Stand des KRITIS-Dachgesetzes

    - Fallbeispiele aus typischen Risikoszenarien wie Desinformation, technische
    Störungen und Cyberangriffe

    - praxisnahe Checklisten und Tools zur Krisenvorbereitung, Krisenkommunikation
    und internen Abstimmung

    Ein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten Checklisten, die Verantwortlichen
    eine erste Einschätzung ihrer Kommunikationsfähigkeit ermöglichen. Abgedeckt
    werden unter anderem Zuständigkeiten und Meldeketten, Vorbereitung zentraler
    Szenarien, interne Freigabeprozesse sowie die Abstimmung mit gesetzlichen
    Vorgaben.

    Henrik Tesch, Geschäftsführender Gesellschafter von Guttmann Communications
    betont: "Technische Sicherheit reicht allein nicht aus. Entscheidend ist, dass
    KRITIS-Einrichtungen im Ernstfall schnell, abgestimmt und transparent
    kommunizieren können. Genau dafür sind unsere Themenpapiere entwickelt worden.
    Sie helfen Verantwortlichen, ihre Strukturen realistisch zu prüfen und
    notwendige Schritte frühzeitig einzuleiten."

    Die Themenpapiere stehen hier zum Download bereit:
    http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere

    Über Guttmann Communications

    Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und
    Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit
    Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in
    Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,
    Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.

    Pressekontakt:

    Henrik Tesch
    Geschäftsführender Gesellschafter
    Guttmann Communications GmbH
    Chausseestraße 30
    10115 Berlin
    Tel.: +49 (0)30 2359 4808
    E-Mail: mailto:h.tesch@guttmann-communications.de
    Internet: http://www.guttmann-communications.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167204/6167254
    OTS: Guttmann Communications GmbH




