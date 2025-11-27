Guttmann Communications veröffentlicht vier neue Themenpapiere zur Krisenkommunikation für Unternehmen der kritischen Infrastruktur

Berlin (ots) -



Guttmann Communications hat vier neue Themenpapiere für Unternehmen und

Organisationen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) zur Verfügung gestellt. Die

Veröffentlichung erfolgt vor dem Hintergrund des KRITIS-Dachgesetzes, das sich

nach der ersten Lesung im Bundestag aktuell in der Ausschussberatung befindet

und voraussichtlich Anfang 2026 in Kraft tritt.





Ziel des Gesetzes ist es, den physischen und organisatorischen Schutz kritischer

Anlagen zu stärken, einheitliche Mindeststandards zu etablieren und die

Resilienz zentraler Versorgungsstrukturen zu erhöhen. Die zentralen

Anforderungen des Gesetzes zeichnen sich bereits ab. Unternehmen und öffentliche

Einrichtungen sollten daher frühzeitig mit der strukturierten Vorbereitung

beginnen und nicht auf den finalen Gesetzesbeschluss warten. Genau hier setzen

die vier Themenpapiere von Guttmann Communications an. Sie unterstützen

KRITIS-Betreiber bei der Bestandsaufnahme ihrer Kommunikations- und

Krisenstrukturen und zeigen auf, welche Schritte jetzt notwendig sind, um

handlungsfähig zu bleiben.



Die Themenpapiere richten sich an Einrichtungen aus den Branchen Energie,

Gesundheit, Information und Telekommunikation (ITK), Finanzen und

Versicherungen, Transport und Verkehr, Ernährung, Wasser sowie Staat und

Verwaltung. Sie umfassen:



- aktuelle Anforderungen nach dem Stand des KRITIS-Dachgesetzes



- Fallbeispiele aus typischen Risikoszenarien wie Desinformation, technische

Störungen und Cyberangriffe



- praxisnahe Checklisten und Tools zur Krisenvorbereitung, Krisenkommunikation

und internen Abstimmung



Ein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten Checklisten, die Verantwortlichen

eine erste Einschätzung ihrer Kommunikationsfähigkeit ermöglichen. Abgedeckt

werden unter anderem Zuständigkeiten und Meldeketten, Vorbereitung zentraler

Szenarien, interne Freigabeprozesse sowie die Abstimmung mit gesetzlichen

Vorgaben.



Henrik Tesch, Geschäftsführender Gesellschafter von Guttmann Communications

betont: "Technische Sicherheit reicht allein nicht aus. Entscheidend ist, dass

KRITIS-Einrichtungen im Ernstfall schnell, abgestimmt und transparent

kommunizieren können. Genau dafür sind unsere Themenpapiere entwickelt worden.

Sie helfen Verantwortlichen, ihre Strukturen realistisch zu prüfen und

notwendige Schritte frühzeitig einzuleiten."



Die Themenpapiere stehen hier zum Download bereit:

http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere



Über Guttmann Communications



Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und

Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit

Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in

Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,

Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.



