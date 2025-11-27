Guttmann Communications veröffentlicht vier neue Themenpapiere zur Krisenkommunikation für Unternehmen der kritischen Infrastruktur
Berlin (ots) -
- KRITIS-Dachgesetz soll Anfang 2026 in Kraft treten und den physischen und
organisatorischen Schutz kritischer Infrastrukturen stärken
- Themenpapiere für die Branchen Energie, Gesundheit, ITK, Finanzen und
Versicherungen, Transport und Verkehr, Ernährung, Wasser sowie Staat und
Verwaltung
- Rechtliche Anforderungen, Fallbeispiele sowie Checklisten zur Vorbereitung
- Themenpapiere unter http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere
Guttmann Communications hat vier neue Themenpapiere für Unternehmen und
Organisationen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) zur Verfügung gestellt. Die
Veröffentlichung erfolgt vor dem Hintergrund des KRITIS-Dachgesetzes, das sich
nach der ersten Lesung im Bundestag aktuell in der Ausschussberatung befindet
und voraussichtlich Anfang 2026 in Kraft tritt.
- KRITIS-Dachgesetz soll Anfang 2026 in Kraft treten und den physischen und
organisatorischen Schutz kritischer Infrastrukturen stärken
- Themenpapiere für die Branchen Energie, Gesundheit, ITK, Finanzen und
Versicherungen, Transport und Verkehr, Ernährung, Wasser sowie Staat und
Verwaltung
- Rechtliche Anforderungen, Fallbeispiele sowie Checklisten zur Vorbereitung
- Themenpapiere unter http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere
Guttmann Communications hat vier neue Themenpapiere für Unternehmen und
Organisationen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) zur Verfügung gestellt. Die
Veröffentlichung erfolgt vor dem Hintergrund des KRITIS-Dachgesetzes, das sich
nach der ersten Lesung im Bundestag aktuell in der Ausschussberatung befindet
und voraussichtlich Anfang 2026 in Kraft tritt.
Ziel des Gesetzes ist es, den physischen und organisatorischen Schutz kritischer
Anlagen zu stärken, einheitliche Mindeststandards zu etablieren und die
Resilienz zentraler Versorgungsstrukturen zu erhöhen. Die zentralen
Anforderungen des Gesetzes zeichnen sich bereits ab. Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen sollten daher frühzeitig mit der strukturierten Vorbereitung
beginnen und nicht auf den finalen Gesetzesbeschluss warten. Genau hier setzen
die vier Themenpapiere von Guttmann Communications an. Sie unterstützen
KRITIS-Betreiber bei der Bestandsaufnahme ihrer Kommunikations- und
Krisenstrukturen und zeigen auf, welche Schritte jetzt notwendig sind, um
handlungsfähig zu bleiben.
Die Themenpapiere richten sich an Einrichtungen aus den Branchen Energie,
Gesundheit, Information und Telekommunikation (ITK), Finanzen und
Versicherungen, Transport und Verkehr, Ernährung, Wasser sowie Staat und
Verwaltung. Sie umfassen:
- aktuelle Anforderungen nach dem Stand des KRITIS-Dachgesetzes
- Fallbeispiele aus typischen Risikoszenarien wie Desinformation, technische
Störungen und Cyberangriffe
- praxisnahe Checklisten und Tools zur Krisenvorbereitung, Krisenkommunikation
und internen Abstimmung
Ein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten Checklisten, die Verantwortlichen
eine erste Einschätzung ihrer Kommunikationsfähigkeit ermöglichen. Abgedeckt
werden unter anderem Zuständigkeiten und Meldeketten, Vorbereitung zentraler
Szenarien, interne Freigabeprozesse sowie die Abstimmung mit gesetzlichen
Vorgaben.
Henrik Tesch, Geschäftsführender Gesellschafter von Guttmann Communications
betont: "Technische Sicherheit reicht allein nicht aus. Entscheidend ist, dass
KRITIS-Einrichtungen im Ernstfall schnell, abgestimmt und transparent
kommunizieren können. Genau dafür sind unsere Themenpapiere entwickelt worden.
Sie helfen Verantwortlichen, ihre Strukturen realistisch zu prüfen und
notwendige Schritte frühzeitig einzuleiten."
Die Themenpapiere stehen hier zum Download bereit:
http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere
Über Guttmann Communications
Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und
Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit
Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in
Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,
Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.
Pressekontakt:
Henrik Tesch
Geschäftsführender Gesellschafter
Guttmann Communications GmbH
Chausseestraße 30
10115 Berlin
Tel.: +49 (0)30 2359 4808
E-Mail: mailto:h.tesch@guttmann-communications.de
Internet: http://www.guttmann-communications.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167204/6167254
OTS: Guttmann Communications GmbH
Anlagen zu stärken, einheitliche Mindeststandards zu etablieren und die
Resilienz zentraler Versorgungsstrukturen zu erhöhen. Die zentralen
Anforderungen des Gesetzes zeichnen sich bereits ab. Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen sollten daher frühzeitig mit der strukturierten Vorbereitung
beginnen und nicht auf den finalen Gesetzesbeschluss warten. Genau hier setzen
die vier Themenpapiere von Guttmann Communications an. Sie unterstützen
KRITIS-Betreiber bei der Bestandsaufnahme ihrer Kommunikations- und
Krisenstrukturen und zeigen auf, welche Schritte jetzt notwendig sind, um
handlungsfähig zu bleiben.
Die Themenpapiere richten sich an Einrichtungen aus den Branchen Energie,
Gesundheit, Information und Telekommunikation (ITK), Finanzen und
Versicherungen, Transport und Verkehr, Ernährung, Wasser sowie Staat und
Verwaltung. Sie umfassen:
- aktuelle Anforderungen nach dem Stand des KRITIS-Dachgesetzes
- Fallbeispiele aus typischen Risikoszenarien wie Desinformation, technische
Störungen und Cyberangriffe
- praxisnahe Checklisten und Tools zur Krisenvorbereitung, Krisenkommunikation
und internen Abstimmung
Ein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten Checklisten, die Verantwortlichen
eine erste Einschätzung ihrer Kommunikationsfähigkeit ermöglichen. Abgedeckt
werden unter anderem Zuständigkeiten und Meldeketten, Vorbereitung zentraler
Szenarien, interne Freigabeprozesse sowie die Abstimmung mit gesetzlichen
Vorgaben.
Henrik Tesch, Geschäftsführender Gesellschafter von Guttmann Communications
betont: "Technische Sicherheit reicht allein nicht aus. Entscheidend ist, dass
KRITIS-Einrichtungen im Ernstfall schnell, abgestimmt und transparent
kommunizieren können. Genau dafür sind unsere Themenpapiere entwickelt worden.
Sie helfen Verantwortlichen, ihre Strukturen realistisch zu prüfen und
notwendige Schritte frühzeitig einzuleiten."
Die Themenpapiere stehen hier zum Download bereit:
http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere
Über Guttmann Communications
Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und
Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit
Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in
Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,
Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.
Pressekontakt:
Henrik Tesch
Geschäftsführender Gesellschafter
Guttmann Communications GmbH
Chausseestraße 30
10115 Berlin
Tel.: +49 (0)30 2359 4808
E-Mail: mailto:h.tesch@guttmann-communications.de
Internet: http://www.guttmann-communications.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167204/6167254
OTS: Guttmann Communications GmbH
Autor folgen