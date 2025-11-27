    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Abbau des Bauüberhangs im Wohnungsbau

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bund und KfW nehmen die befristete Förderung für Effizienzhaus 55-Neubauten wieder auf

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Start am 16. Dezember 2025
    - Förderkredite von bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit, Zinssatz wird aus
    Bundesmitteln verbilligt
    - Förderung adressiert gezielt den Bauüberhang - Baugenehmigung muss bei
    Antragstellung vorliegen

    Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die KfW
    setzen sich gemeinsam verstärkt für einen Abbau des Bauüberhangs ein: Dazu
    nehmen sie eine befristete Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standards für
    Neubauten wieder auf. Die Förderung wird in das bestehende KfW-Förderprogramm
    "Klimafreundlicher Neubau" integriert. Ab 16. Dezember 2025 können private und
    gewerbliche Investoren, die Projekte bereits geplant haben und für die eine
    Baugenehmigung vorliegt, über ihre Hausbanken Anträge für KfW-Förderkredite
    stellen. Die Darlehenszinsen werden aus Mitteln des Bundes verbilligt. Kommunale
    Gebietskörperschaften können die Förderung in Form eines Zuschusses erhalten,
    der direkt bei der KfW zu beantragen ist.

    Melanie Kehr, für Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW, sagt:
    "Eine Wohnung oder ein Haus ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Es ist der Ort,
    der den Alltag und die Zukunftsperspektiven für die Menschen in Deutschland
    prägt. Mit der Wiederaufnahme der Förderung des EH-55-Standards tragen wir jetzt
    verstärkt dazu bei, dass sich Neubau finanziell trägt und zügig mehr dringend
    benötigter Wohnraumentsteht. KfW und Bund bündeln die Kräfte und bieten
    bestmögliche Konditionen." Sie ergänzt: "Unsere Förderung setzt voraus, dass die
    Neubauten ausschließlich auf Basis Erneuerbarer Energien beheizt werden. So
    tragen wir dazu bei, dass Nebenkosten langfristig bezahlbar bleiben und
    Deutschland auf Kurs bleibt beim Erreichen seiner Klimaschutzziele im
    Gebäudebestand."

    Zu den Eckdaten der Förderung:

    - Gefördert wird der Neubau und Ersterwerb von Wohngebäuden,

    - die die technischen Anforderungen an ein Effizienzhaus 55 erfüllen
    - bei denen keine Wärmeerzeuger auf Basis fossiler Energie eingesetzt werden und
    - für die zum Zeitpunkt der Antragstellung eine gültige Baugenehmigung vorliegt
    bzw. bei einem nach der jeweiligen Landesbauordnung nicht
    genehmigungspflichtigen Vorhaben die zuständige Baubehörde von dem Vorhaben
    Kenntnis erlangt hat und zum Zeitpunkt der Antragstellung mit der Ausführung
    des Vorhabens begonnen werden darf

    - Pro Wohneinheit kann ein Kreditbetrag von bis zu 100.000 Euro beantragt
    werden. Der Zinssatz wird am Tag des Förderstarts festgelegt und von der KfW
    dann auf den Produktseiten veröffentlicht. Er orientiert sich grundsätzlich an
    der Entwicklung des Kapitalmarktes und enthält eine Zinsverbilligung aus
    Bundesmitteln. Die Kreditlaufzeit beträgt maximal 35 Jahre. Die
    Zinsbindungsfrist beträgt maximal zehn Jahre.

    - Für Nichtwohngebäude kann ebenfalls Förderung in Anspruch genommen werden.

    - Kommunale Gebietskörperschaften können einen Zuschuss in Höhe von 5 Prozent
    direkt bei der KfW beantragen.

    - Wichtig ist für alle Neubauvorhaben: Die Antragstellung erfolgt vor
    Vorhabenbeginn. Antragsteller dürfen Lieferungs- oder Leistungsverträge für ihr
    Vorhaben erst ab dem 16. Dezember 2025 abschließen - auch dann, wenn sie eine
    aufschiebende Bedingung enthalten. Die rückwirkende Förderung bereits
    abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsverträge ist nicht zulässig. Analog
    gilt für den Ersterwerb: Kaufverträge dürfen erst ab dem 16. Dezember 2025
    geschlossen werden - auch dann, wenn sie eine aufschiebende Bedingung enthalten.
    Die rückwirkende Förderung bereits abgeschlossener Kaufverträge ist nicht
    zulässig. Wichtig: Mit den Bauarbeiten vor Ort darf erst ab dem 16. Dezember
    2025 begonnen werden ("erster Spatenstich").

    - Die Förderung ist befristet, d.h. abhängig von der Verfügbarkeit von
    Bundesmitteln, die die KfW zur Zinsverbilligung der Förderkredite bzw. für
    Zuschüsse einsetzt. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht.

    Die detaillierten Produktbedingungen und tagesaktuellen Zinskonditionen wird die
    KfW zum Start der Förderung am 16. Dezember 2025 unter http://www.kfw.de/297 ,
    http://www.kfw.de/299 und http://www.kfw.de/498 veröffentlichen.

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK),Christine Volk,
    Tel. +49 69 7431-3867
    E-Mail: mailto:christine.volk@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6167255
    OTS: KfW




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Abbau des Bauüberhangs im Wohnungsbau Bund und KfW nehmen die befristete Förderung für Effizienzhaus 55-Neubauten wieder auf - Start am 16. Dezember 2025 - Förderkredite von bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit, Zinssatz wird aus Bundesmitteln verbilligt - Förderung adressiert gezielt den Bauüberhang - Baugenehmigung muss bei Antragstellung vorliegen Das …