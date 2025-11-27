Bund und KfW nehmen die befristete Förderung für Effizienzhaus 55-Neubauten wieder auf

Frankfurt am Main (ots) -



- Start am 16. Dezember 2025

- Förderkredite von bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit, Zinssatz wird aus

Bundesmitteln verbilligt

- Förderung adressiert gezielt den Bauüberhang - Baugenehmigung muss bei

Antragstellung vorliegen



Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die KfW

setzen sich gemeinsam verstärkt für einen Abbau des Bauüberhangs ein: Dazu

nehmen sie eine befristete Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standards für

Neubauten wieder auf. Die Förderung wird in das bestehende KfW-Förderprogramm

"Klimafreundlicher Neubau" integriert. Ab 16. Dezember 2025 können private und

gewerbliche Investoren, die Projekte bereits geplant haben und für die eine

Baugenehmigung vorliegt, über ihre Hausbanken Anträge für KfW-Förderkredite

stellen. Die Darlehenszinsen werden aus Mitteln des Bundes verbilligt. Kommunale

Gebietskörperschaften können die Förderung in Form eines Zuschusses erhalten,

der direkt bei der KfW zu beantragen ist.





Melanie Kehr, für Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW, sagt:

"Eine Wohnung oder ein Haus ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Es ist der Ort,

der den Alltag und die Zukunftsperspektiven für die Menschen in Deutschland

prägt. Mit der Wiederaufnahme der Förderung des EH-55-Standards tragen wir jetzt

verstärkt dazu bei, dass sich Neubau finanziell trägt und zügig mehr dringend

benötigter Wohnraumentsteht. KfW und Bund bündeln die Kräfte und bieten

bestmögliche Konditionen." Sie ergänzt: "Unsere Förderung setzt voraus, dass die

Neubauten ausschließlich auf Basis Erneuerbarer Energien beheizt werden. So

tragen wir dazu bei, dass Nebenkosten langfristig bezahlbar bleiben und

Deutschland auf Kurs bleibt beim Erreichen seiner Klimaschutzziele im

Gebäudebestand."



Zu den Eckdaten der Förderung:



- Gefördert wird der Neubau und Ersterwerb von Wohngebäuden,



- die die technischen Anforderungen an ein Effizienzhaus 55 erfüllen

- bei denen keine Wärmeerzeuger auf Basis fossiler Energie eingesetzt werden und

- für die zum Zeitpunkt der Antragstellung eine gültige Baugenehmigung vorliegt

bzw. bei einem nach der jeweiligen Landesbauordnung nicht

genehmigungspflichtigen Vorhaben die zuständige Baubehörde von dem Vorhaben

Kenntnis erlangt hat und zum Zeitpunkt der Antragstellung mit der Ausführung

des Vorhabens begonnen werden darf



- Pro Wohneinheit kann ein Kreditbetrag von bis zu 100.000 Euro beantragt

werden. Der Zinssatz wird am Tag des Förderstarts festgelegt und von der KfW

dann auf den Produktseiten veröffentlicht. Er orientiert sich grundsätzlich an

der Entwicklung des Kapitalmarktes und enthält eine Zinsverbilligung aus

Bundesmitteln. Die Kreditlaufzeit beträgt maximal 35 Jahre. Die

Zinsbindungsfrist beträgt maximal zehn Jahre.



- Für Nichtwohngebäude kann ebenfalls Förderung in Anspruch genommen werden.



- Kommunale Gebietskörperschaften können einen Zuschuss in Höhe von 5 Prozent

direkt bei der KfW beantragen.



- Wichtig ist für alle Neubauvorhaben: Die Antragstellung erfolgt vor

Vorhabenbeginn. Antragsteller dürfen Lieferungs- oder Leistungsverträge für ihr

Vorhaben erst ab dem 16. Dezember 2025 abschließen - auch dann, wenn sie eine

aufschiebende Bedingung enthalten. Die rückwirkende Förderung bereits

abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsverträge ist nicht zulässig. Analog

gilt für den Ersterwerb: Kaufverträge dürfen erst ab dem 16. Dezember 2025

geschlossen werden - auch dann, wenn sie eine aufschiebende Bedingung enthalten.

Die rückwirkende Förderung bereits abgeschlossener Kaufverträge ist nicht

zulässig. Wichtig: Mit den Bauarbeiten vor Ort darf erst ab dem 16. Dezember

2025 begonnen werden ("erster Spatenstich").



- Die Förderung ist befristet, d.h. abhängig von der Verfügbarkeit von

Bundesmitteln, die die KfW zur Zinsverbilligung der Förderkredite bzw. für

Zuschüsse einsetzt. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht.



Die detaillierten Produktbedingungen und tagesaktuellen Zinskonditionen wird die

KfW zum Start der Förderung am 16. Dezember 2025 unter http://www.kfw.de/297 ,

http://www.kfw.de/299 und http://www.kfw.de/498 veröffentlichen.



Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK),Christine Volk,

Tel. +49 69 7431-3867

E-Mail: mailto:christine.volk@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6167255

OTS: KfW







