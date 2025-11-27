Abbau des Bauüberhangs im Wohnungsbau
Bund und KfW nehmen die befristete Förderung für Effizienzhaus 55-Neubauten wieder auf
- Start am 16. Dezember 2025
- Förderkredite von bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit, Zinssatz wird aus
Bundesmitteln verbilligt
- Förderung adressiert gezielt den Bauüberhang - Baugenehmigung muss bei
Antragstellung vorliegen
Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die KfW
setzen sich gemeinsam verstärkt für einen Abbau des Bauüberhangs ein: Dazu
nehmen sie eine befristete Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standards für
Neubauten wieder auf. Die Förderung wird in das bestehende KfW-Förderprogramm
"Klimafreundlicher Neubau" integriert. Ab 16. Dezember 2025 können private und
gewerbliche Investoren, die Projekte bereits geplant haben und für die eine
Baugenehmigung vorliegt, über ihre Hausbanken Anträge für KfW-Förderkredite
stellen. Die Darlehenszinsen werden aus Mitteln des Bundes verbilligt. Kommunale
Gebietskörperschaften können die Förderung in Form eines Zuschusses erhalten,
der direkt bei der KfW zu beantragen ist.
Melanie Kehr, für Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW, sagt:
"Eine Wohnung oder ein Haus ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Es ist der Ort,
der den Alltag und die Zukunftsperspektiven für die Menschen in Deutschland
prägt. Mit der Wiederaufnahme der Förderung des EH-55-Standards tragen wir jetzt
verstärkt dazu bei, dass sich Neubau finanziell trägt und zügig mehr dringend
benötigter Wohnraumentsteht. KfW und Bund bündeln die Kräfte und bieten
bestmögliche Konditionen." Sie ergänzt: "Unsere Förderung setzt voraus, dass die
Neubauten ausschließlich auf Basis Erneuerbarer Energien beheizt werden. So
tragen wir dazu bei, dass Nebenkosten langfristig bezahlbar bleiben und
Deutschland auf Kurs bleibt beim Erreichen seiner Klimaschutzziele im
Gebäudebestand."
Zu den Eckdaten der Förderung:
- Gefördert wird der Neubau und Ersterwerb von Wohngebäuden,
- die die technischen Anforderungen an ein Effizienzhaus 55 erfüllen
- bei denen keine Wärmeerzeuger auf Basis fossiler Energie eingesetzt werden und
- für die zum Zeitpunkt der Antragstellung eine gültige Baugenehmigung vorliegt
bzw. bei einem nach der jeweiligen Landesbauordnung nicht
genehmigungspflichtigen Vorhaben die zuständige Baubehörde von dem Vorhaben
Kenntnis erlangt hat und zum Zeitpunkt der Antragstellung mit der Ausführung
des Vorhabens begonnen werden darf
- Pro Wohneinheit kann ein Kreditbetrag von bis zu 100.000 Euro beantragt
werden. Der Zinssatz wird am Tag des Förderstarts festgelegt und von der KfW
dann auf den Produktseiten veröffentlicht. Er orientiert sich grundsätzlich an
der Entwicklung des Kapitalmarktes und enthält eine Zinsverbilligung aus
Bundesmitteln. Die Kreditlaufzeit beträgt maximal 35 Jahre. Die
Zinsbindungsfrist beträgt maximal zehn Jahre.
- Für Nichtwohngebäude kann ebenfalls Förderung in Anspruch genommen werden.
- Kommunale Gebietskörperschaften können einen Zuschuss in Höhe von 5 Prozent
direkt bei der KfW beantragen.
- Wichtig ist für alle Neubauvorhaben: Die Antragstellung erfolgt vor
Vorhabenbeginn. Antragsteller dürfen Lieferungs- oder Leistungsverträge für ihr
Vorhaben erst ab dem 16. Dezember 2025 abschließen - auch dann, wenn sie eine
aufschiebende Bedingung enthalten. Die rückwirkende Förderung bereits
abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsverträge ist nicht zulässig. Analog
gilt für den Ersterwerb: Kaufverträge dürfen erst ab dem 16. Dezember 2025
geschlossen werden - auch dann, wenn sie eine aufschiebende Bedingung enthalten.
Die rückwirkende Förderung bereits abgeschlossener Kaufverträge ist nicht
zulässig. Wichtig: Mit den Bauarbeiten vor Ort darf erst ab dem 16. Dezember
2025 begonnen werden ("erster Spatenstich").
- Die Förderung ist befristet, d.h. abhängig von der Verfügbarkeit von
Bundesmitteln, die die KfW zur Zinsverbilligung der Förderkredite bzw. für
Zuschüsse einsetzt. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht.
Die detaillierten Produktbedingungen und tagesaktuellen Zinskonditionen wird die
KfW zum Start der Förderung am 16. Dezember 2025 unter http://www.kfw.de/297 ,
http://www.kfw.de/299 und http://www.kfw.de/498 veröffentlichen.
