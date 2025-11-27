Smartbroker Holding: Gesamtjahresprognose erneut kräftig nach unten
Smartbroker Holding schraubt ihre Erwartungen für 2025 nach oben: Mehr Umsatz, besseres EBITDA – angetrieben von deutlich steigender Handelsaktivität der Kunden.
- Smartbroker Holding AG hat die Gesamtjahresprognose für 2025 erneut angepasst.
- Der erwartete Umsatz auf Gruppenebene liegt nun zwischen 65 und 70 Millionen Euro (zuvor 60 bis 66 Millionen Euro).
- Das operative EBITDA wird nun zwischen -1,5 und 1,5 Millionen Euro erwartet (zuvor -3 bis 0 Millionen Euro).
- Die Anpassung der Prognose erfolgt aufgrund einer deutlichen Zunahme der Trades je Kunde im Brokerage-Bereich.
- Für den Smartbroker+ werden weiterhin etwa 80.000 Neukunden im Bereich Transaktionen erwartet.
- Die Mitteilung wurde von André Kolbinger, dem Vorstandsvorsitzenden, veröffentlicht.
