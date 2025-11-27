    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Explosiver Patent-Konflikt

    TSMC klagt – Intel verteidigt sich: Der Machtkampf im brisanten Chip-Streit

    TSMC wirft einem früheren Top-Manager vor, Geschäftsgeheimnisse mit zu Intel genommen zu haben. Intel widerspricht entschieden und stärkt seinem neuen Star-Manager den Rücken.

    Explosiver Patent-Konflikt - TSMC klagt – Intel verteidigt sich: Der Machtkampf im brisanten Chip-Streit
    Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press Wire

    Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC hat in dieser Woche eine Klage vor dem taiwanischen Gericht für geistiges Eigentum und Handel eingereicht. Im Zentrum steht Wei-Jen Lo, einst Senior Vice President des Konzerns und maßgeblich verantwortlich für den technologischen Sprung in die Massenproduktion von Fünf-, Drei- und Zwei-Nanometer-Chips. Nach seinem Abschied im vergangenen Jahr wechselte Lo im Oktober zu Intel.

    TSMC wirft Lo vor, mit hoher Wahrscheinlichkeit Geschäftsgeheimnisse an seinen neuen Arbeitgeber übermittelt zu haben. Das Unternehmen erklärte, die Weitergabe oder Nutzung sensibler Informationen mache rechtliche Schritte notwendig. Taiwans Wirtschaftsministerium kündigte an, den Fall zu prüfen und mögliche Verstöße gegen nationale Sicherheitsbestimmungen zu untersuchen.

    Intel stellt sich hinter Lo

    Intel hält die Anschuldigungen für unbegründet. "Basierend auf allem, was wir wissen, haben wir keinen Grund zu glauben, dass an den Vorwürfen gegen Herrn Lo etwas dran ist", erklärte das Unternehmen per E-Mail. Intel betonte zudem, strikte interne Vorgaben zu haben, die die Nutzung oder Weitergabe vertraulicher Informationen Dritter verbieten. "Wir nehmen diese Verpflichtungen ernst", heißt es weiter.

    Der Konzern begrüßte den Manager ausdrücklich zurück in seinen Reihen. Lo genieße branchenweit hohes Ansehen für Integrität, Führungsstärke und technische Kompetenz. Intel unterstrich, dass Wechsel von Spitzenkräften üblich und ein gesunder Bestandteil der Halbleiterindustrie seien.

    Ein Manager zwischen zwei Giganten

    Lo hatte bereits vor seiner langen Karriere bei TSMC insgesamt 18 Jahre bei Intel gearbeitet. Sein erneuter Wechsel zu dem US-Konzern trifft nun auf eine global angespannte Marktsituation, in der technologischer Vorsprung Milliarden wert ist. Während der Rechtsstreit erst beginnt, betonen beide Unternehmen, dass es um zentrale Fragen geistigen Eigentums und strategischer Technologie geht.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



