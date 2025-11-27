DEKRA SE / DEKRA blickt auf Jubiläumsjahr zurück / Eine stabile Basis ...

"2025 war für DEKRA ein ganz besonderes Jahr - wir haben unser 100-jähriges Bestehen gewürdigt. Nur wenige Unternehmen erreichen einen solchen Meilenstein, und auf diese Leistung sind wir sehr stolz", sagt Stan Zurkiewicz, CEO und Vorstandsvorsitzender von DEKRA. "Zugleich hat uns dieses Jahr vor wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen gestellt. Aber: Unser starkes Fundament trägt. Wir haben Kurs gehalten, uns auf das Wesentliche konzentriert und verlässlich geliefert. Dafür möchte ich dem gesamten DEKRA Team von Herzen danken."

DEKRA blickt auf Jubiläumsjahr zurück / Eine stabile Basis für heute, eine klare Richtung für morgen (FOTO) Stuttgart (ots) - DEKRA blickt zum Abschluss seines 100-jährigen Jubiläums auf ein Jahr zurück, das von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war - geprägt von Stabilität, klaren Prioritäten und hoher Resilienz. Trotz eines anhaltend herausfordernden Umfelds, das durch hohe Volatilität, geopolitische Unsicherheiten und schwache wirtschaftlichen Bedingungen in mehreren europäischen Märkten gekennzeichnet ist, erwartet DEKRA für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und insgesamt ein stabiles Ergebnis auf Vorjahresniveau. In den ersten zehn Monaten des Jahres liegt das Umsatzplus im Kerngeschäft bei rund 4 Prozent.

Während einzelne Märkte mit wirtschaftlichem Gegenwind zu kämpfen hatten, blieb das globale TIC-Kerngeschäft (Testing, Inspection, Certification) robust. Das Fahrzeugprüfgeschäft behauptete seine internationale Stärke und steht mit weltweit mehr als 32 Millionen Prüfungen pro Jahr sinnbildlich für Vertrauen und Verlässlichkeit im Alltag - und bestätigt die Position von DEKRA als weltweite Nummer eins in der Fahrzeugprüfung. Auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und digitaler Sicherheit entwickelte sich die Nachfrage positiv, gestützt durch stetige Erweiterungen im Dienstleistungsportfolio und starke Kundenpartnerschaften.



Investitionen als wichtiger Bestandteil der Zukunftssicherung

Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bleiben kontinuierliche Investitionen in moderne Prüf- und Zertifizierungseinrichtungen ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens. Zwischen 2022 und 2024 hat DEKRA jährlich insgesamt rund 140 Millionen Euro, 2025 rund 150 Millionen Euro in zukunftsgerichtete Investitionen getätigt - von moderner Infrastruktur bis hin zu neuen Systemen und der Weiterentwicklung von Test- und Prüfkapazitäten. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Ausbau des DEKRA Lausitzrings, der heute zu den führenden Testumgebungen für automatisiertes und vernetztes Fahren zählt. Dort wurde im Jubiläumsjahr das neue DEKRA Batterie Test Center eröffnet, das erstmals alle Arten von relevanten Batterietests unter einem Dach vereint. Darüber hinaus wurden im Laufe der Jahre in Asien und Europa neue 5G- und WiFi-Prüfeinrichtungen geschaffen und das Photovoltaik-Labor erweitert.



Auch in den kommenden Jahren plant DEKRA gezielte Zukunftsinvestitionen in Höhe von rund 150 Millionen Euro pro Jahr. "Alle Investitionen folgen dabei einer klaren Leitlinie: Nicht die Breite entscheidet, sondern die gezielte Wirksamkeit - wir investieren dort, wo wir DEKRA langfristig stärken und unsere Zukunft sichern", erklärt DEKRA Finanz- und Personalvorstand Wolfgang Linsenmaier.

Ein starkes Team entscheidet



Diese Investitionen schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum in strategischen Schlüsselbereichen - und dafür braucht es qualifizierte und engagierte Menschen. Allein in Deutschland wurden bei DEKRA 2025 etwa 560 neue Mitarbeitende eingestellt, aktuell sind mehr als 750 Stellen zu besetzen, insbesondere in technischen und prüfnahen Funktionen. Dies unterstreicht den Anspruch von DEKRA, in der Kernregion weiter zu wachsen, in der das Unternehmen bereits der größte Anbieter ist. Der Zuwachs neuer Prüfingenieurinnen und -ingenieure, die internationale Zusammenarbeit in über 60 Ländern und der gelebte Teamgeist über alle Bereiche hinweg zeigen, dass Engagement und Zusammenhalt weiterhin zu den stärksten Erfolgsfaktoren des Unternehmens gehören. "Unsere Mitarbeitenden sind das Fundament unseres Erfolgs, und wir wachsen weiter", betont Wolfgang Linsenmaier. "In diesem Jubiläumsjahr wurde besonders sichtbar, mit wie viel Kompetenz, Pragmatismus und Verantwortungsbewusstsein unsere Teams weltweit handeln."

Verantwortung für Klimaschutz



Auch in den Bereichen soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit setzte DEKRA wichtige Akzente. Durch das neu initiierte "DEKRA Climate Impact"-Programm engagiert sich das Unternehmen unter anderem gemeinsam mit UNICEF, WWF und NABU. Durch die Partnerschaft mit UNICEF sollen in den kommenden Jahren mehr als 860.000 Kinder und ihre Familien in den von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffenen Regionen der Welt Zugang zu sauberem Wasser erhalten. "Unser Jubiläumsmotto 'Securing the Future' bedeutet nicht nur, Technologien sicher zu gestalten", betont CEO Stan Zurkiewicz. "Sicherheit ist ein gesellschaftlicher Wert, der uns alle betrifft. Als Unternehmen wollen wir einen positiven Beitrag für die Welt um uns herum leisten - über unser tägliches Geschäft hinaus. Wir übernehmen Verantwortung für die Menschen von heute und für die Generationen von morgen."



Mit Zuversicht ins neue Jahr



Mit Blick auf das kommende Jahr sieht sich DEKRA solide aufgestellt. Die Unternehmensplanung sieht für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich vor. 2026 werden im Rahmen der Strategie 2030+ gezielte Wachstumsimpulse in den strategischen Geschäftsfeldern Mobilität, Digitales Vertrauen und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen. Im Bereich Mobilität baut DEKRA Services für elektrische und automatisierte Fahrzeuge weiter aus. Unter dem Dach der Digital Trust Services werden Prüfverfahren für funktionale Sicherheit, Cybersecurity und KI-Validierung gebündelt. Das Geschäftsfeld Nachhaltigkeit wächst entlang der Energiewende - von Wind und Photovoltaik über Wasserstoff bis zu Batteriesystemen. Diese inhaltlichen Schwerpunkte werden begleitet durch die Stärkung von Kompetenzen innerhalb der Belegschaft, neue internationale Partnerschaften und die Modernisierung der Infrastruktur.



"2025 war ein Jahr, in dem DEKRA einmal mehr Resilienz und Stärke gezeigt hat", fasst Stan Zurkiewicz zusammen. "Wir haben die Grundlage gelegt, um in den kommenden Jahren die richtigen Impulse zu setzen. Denn wir können nur dann zur sicheren Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen, wenn wir unsere eigene Zukunft verlässlich gestalten. Unser Jubiläum war eine Gelegenheit, unsere 100-jährige Erfolgsgeschichte zu würdigen, und zugleich den Beginn des nächsten Jahrhunderts voller Erfolg und Wirkung einzuleiten: Wir sichern die Zukunft - bewusst, verantwortungsvoll und mit einem starken Team."

Über DEKRA



Seit 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben - ganz im Sinne des DEKRA Jubiläumsmottos "Securing the Future". Im Jahr 2024 hat DEKRA einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro erzielt. Rund 48.000 Mitarbeitende sind in etwa 60 Ländern auf fünf Kontinenten mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen im Einsatz. DEKRA gehört mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigsten Unternehmen weltweit.



