Salzgitter - Aktienkurs springt nach oben +4,61 % - 27.11.2025

Die Salzgitter Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,61 % auf 35,18€ zulegen. Das sind +1,55 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +8,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 35,18€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Salzgitter einen Gewinn von +53,47 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um +120,24 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,14 % 1 Monat +20,28 % 3 Monate +53,47 % 1 Jahr +108,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, insbesondere nach dem Anteilverkauf der GP Gruppe. Analysten haben das Kursziel angehoben, was den Kurs steigen ließ. Zudem gibt es Spekulationen über strategische Bewegungen im Stahlsektor und mögliche Übernahmen, die die Aktie betreffen könnten. Unsicherheiten über große Derivatepositionen von Banken wie Goldman Sachs und Bank of America beeinflussen ebenfalls die Diskussion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,10 Mrd.EUR € wert.

Mit einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs rückt laut der Investmentbank Oddo BHF das Potenzial für die Stahlhersteller durch den Wiederaufbau des Landes in den Fokus. Deren Aktien hätten schon zu Jahresbeginn von entsprechenden Hoffnungen …

EQS Voting Rights Announcement: Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 27.11.2025 / …

Aktien von Salzgitter haben am Donnerstagmorgen mit 35,20 Euro das höchste Niveau seit Sommer 2023 erklommen. Die Papiere des Stahlkonzerns bauten ihr Jahresplus damit auf 120 Prozent aus. Tags zuvor waren sie nach einer Kaufempfehlung der …

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.