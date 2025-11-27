Der einfache Weg zum eigenen Online-Business
Wie das Script to Sales System von Tim Fröhlich Einsteigern zu finanzieller Freiheit verhilft (FOTO)
Berlin (ots) - Viele Berufstätige, Quereinsteiger oder Familienmenschen träumen
von mehr Unabhängigkeit, zeitlicher Flexibilität und einem sicheren
Nebeneinkommen. Gleichzeitig bremsen Unsicherheit, technische Hürden und die
Angst vor Risiken den Start ins Online-Business. Was wirklich nötig ist, um mit
digitalem Vertrieb erfolgreich zu werden, zeigt Tim Fröhlich, Gründer und
Entwickler des Script to Sales Systems.
Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Lebensqualität: Wünsche, die für viele lange
unerreichbar erscheinen. Steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Jobs und
begrenzte Möglichkeiten klassischer Nebenverdienste sorgen dafür, dass Menschen
nach stabilen, flexiblen Einkommensquellen suchen. Doch der Weg ins digitale
Unternehmertum wirkt für viele überfordernd: zu viele Angebote, zu viel Technik,
zu wenig Orientierung. Hinzu kommt der Wunsch, schnell echte Lebensqualität zu
gewinnen, mehr Zeit für die Familie, weniger finanzielle Sorgen, mehr Freiheit.
"Wer einmal den Traum von mehr Selbstbestimmung gefasst hat, wird oft von der
Menge an scheinbaren Chancen abgeschreckt", schildert Tim Fröhlich, Gründer und
Entwickler des Script to Sales Systems. "Die meisten scheitern nicht am Willen,
sondern daran, dass ihnen eine klare, sichere Anleitung fehlt."
"Der effektivste Weg zu stabilen Mehreinnahmen ist ein einfaches,
nachvollziehbares System, das jedem, unabhängig vom Vorwissen, einen sicheren
Einstieg in den digitalen Vertrieb ermöglicht", erklärt Fröhlich. Mit seiner
Erfahrung als Gründer, Coach und Unternehmer weiß er, wie entscheidend
transparente Prozesse, echte Begleitung und praxisnahe Übungen sind. "Klare
Strukturen, ehrliche Unterstützung und ein motivierendes Umfeld verändern alles.
So wird der Schritt ins digitale Unternehmertum zu einer realistischen,
sinnvollen Chance."
Das Geschäftsmodell hinter dem Script to Sales System: Vorteile,
Einstiegsmöglichkeiten und echte Perspektiven
Das Besondere am Script to Sales System: Ein erprobtes, leicht verständliches
System, das langfristigen Erfolg ermöglicht. Teilnehmer lernen, digitale
Dienstleistungen, wie Coachings, Beratungen oder Agenturleistungen,
professionell zu vermitteln und erhalten dafür Provisionen im Premiumbereich.
Hohe Investitionen? Nicht nötig. Technisches Wissen? Nicht erforderlich.
Einsteiger erhalten Zugang zu einem umfangreichen Videokurs, praxisnahen
Leitfäden und persönlicher Unterstützung. Die Provisionen liegen meist zwischen
300 und 500 Euro pro Verkauf, was monatlich, je nach Einsatz, 5.000 bis 10.000
Euro und mehr ermöglichen kann. Wer dem Leitfaden folgt, baut sich ein stabiles
Neben- oder Haupteinkommen auf. "Viele unterschätzen, wie viel Potenzial im
nachvollziehbares System, das jedem, unabhängig vom Vorwissen, einen sicheren
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie, wobei Analystenmeinungen, fundamentale Studienergebnisse, technische Faktoren und rechtliche Unsicherheiten im Fokus stehen. Analysten haben die Kursziele aufgrund positiver Studien und operativer Verbesserungen angehoben. Technische Analysen und rechtliche Entwicklungen, insbesondere Entscheidungen des Supreme Court, werden als potenzielle Kursimpulse betrachtet. Zudem könnten makroökonomische Maßnahmen wie die Senkung der Industriestrompreise die Aktie positiv beeinflussen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
keks911 schrieb 24.11.25, 16:24
die Entscheidung ist da, wenn es hier steht Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/24-1068.html
nik100943 schrieb 24.11.25, 11:45
Die Regierung ist endlich aufgewacht. Zum 01.01.2026 kommt der Industriestrompreis von 5 Cent pro kW/h für die energieintensiven Betriebe. Das wird auch den Bilanzen von BAYER und BASF richtig gut tun. Vermutlich auch den Kursen und damit auch uns leidgeplagten Shareholdern‼️Die eine lange Durststrecke hinter sich haben. Hier die Details:mitdiskutieren »
"Die Maßnahme richtet sich gezielt an stromintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, etwa aus der Stahl- und Chemieindustrie. Laut Bundesnetzagentur lagen die Strompreise im September für Industriefirmen ohne Vergünstigungen bei rund 16 Cent pro Kilowattstunde, für Großverbraucher mit bestehenden Vergünstigungen bei rund 10 Cent".
Das bedeutet für BAYER faktisch die Halbierung der Stromkosten (vorerst) für die nächsten 3 Jahre.
Da im Spätherbst 2028 die nächste BT- Wahl ins Haus steht, wird die Regierung einen 😈 tun und gerade dann die Subventionierung des Industriestroms auslaufen lassen.
Hinzu kommt, dass die US-Farmer massiv Druck machen, dass die angedrohte Einstellung der Produktion von RoundUp durch Monsanto NICHT realisiert wird. Das Herbizid ist auf Sicht systemrelevant und unverzichtbar.
Das ist ein Pfund, mit dem BAYER wuchern kann .
Es besteht Grund zur Hoffnung, dass unser Unternehmen das Schlimmste hinter sich hat und dass eine zeitnahe ❗ Erholung der Kurse aus den vorgetragenen Gründen eher wahrscheinlich ist.
"Die Maßnahme richtet sich gezielt an stromintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, etwa aus der Stahl- und Chemieindustrie. Laut Bundesnetzagentur lagen die Strompreise im September für Industriefirmen ohne Vergünstigungen bei rund 16 Cent pro Kilowattstunde, für Großverbraucher mit bestehenden Vergünstigungen bei rund 10 Cent".
Das bedeutet für BAYER faktisch die Halbierung der Stromkosten (vorerst) für die nächsten 3 Jahre.
Da im Spätherbst 2028 die nächste BT- Wahl ins Haus steht, wird die Regierung einen 😈 tun und gerade dann die Subventionierung des Industriestroms auslaufen lassen.
Hinzu kommt, dass die US-Farmer massiv Druck machen, dass die angedrohte Einstellung der Produktion von RoundUp durch Monsanto NICHT realisiert wird. Das Herbizid ist auf Sicht systemrelevant und unverzichtbar.
Das ist ein Pfund, mit dem BAYER wuchern kann .
Es besteht Grund zur Hoffnung, dass unser Unternehmen das Schlimmste hinter sich hat und dass eine zeitnahe ❗ Erholung der Kurse aus den vorgetragenen Gründen eher wahrscheinlich ist.
IlCAPITANO schrieb 24.11.25, 10:58
Nicht zu früh verkaufen. Wenn jetzt noch die Meldung kommt, dass die Regierung empfiehlt, dass der Supreme Court sich mit dem Fall beschäftigen soll, dann geht es hier erst richtig ab. Abwarten !!!
