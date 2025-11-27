    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Der einfache Weg zum eigenen Online-Business

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie das Script to Sales System von Tim Fröhlich Einsteigern zu finanzieller Freiheit verhilft (FOTO)

    Berlin (ots) - Viele Berufstätige, Quereinsteiger oder Familienmenschen träumen
    von mehr Unabhängigkeit, zeitlicher Flexibilität und einem sicheren
    Nebeneinkommen. Gleichzeitig bremsen Unsicherheit, technische Hürden und die
    Angst vor Risiken den Start ins Online-Business. Was wirklich nötig ist, um mit
    digitalem Vertrieb erfolgreich zu werden, zeigt Tim Fröhlich, Gründer und
    Entwickler des Script to Sales Systems.

    Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Lebensqualität: Wünsche, die für viele lange
    unerreichbar erscheinen. Steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Jobs und
    begrenzte Möglichkeiten klassischer Nebenverdienste sorgen dafür, dass Menschen
    nach stabilen, flexiblen Einkommensquellen suchen. Doch der Weg ins digitale
    Unternehmertum wirkt für viele überfordernd: zu viele Angebote, zu viel Technik,
    zu wenig Orientierung. Hinzu kommt der Wunsch, schnell echte Lebensqualität zu
    gewinnen, mehr Zeit für die Familie, weniger finanzielle Sorgen, mehr Freiheit.
    "Wer einmal den Traum von mehr Selbstbestimmung gefasst hat, wird oft von der
    Menge an scheinbaren Chancen abgeschreckt", schildert Tim Fröhlich, Gründer und
    Entwickler des Script to Sales Systems. "Die meisten scheitern nicht am Willen,
    sondern daran, dass ihnen eine klare, sichere Anleitung fehlt."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    28,95€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,28€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Der effektivste Weg zu stabilen Mehreinnahmen ist ein einfaches,
    nachvollziehbares System, das jedem, unabhängig vom Vorwissen, einen sicheren
    Einstieg in den digitalen Vertrieb ermöglicht", erklärt Fröhlich. Mit seiner
    Erfahrung als Gründer, Coach und Unternehmer weiß er, wie entscheidend
    transparente Prozesse, echte Begleitung und praxisnahe Übungen sind. "Klare
    Strukturen, ehrliche Unterstützung und ein motivierendes Umfeld verändern alles.
    So wird der Schritt ins digitale Unternehmertum zu einer realistischen,
    sinnvollen Chance."

    Das Geschäftsmodell hinter dem Script to Sales System: Vorteile,
    Einstiegsmöglichkeiten und echte Perspektiven

    Das Besondere am Script to Sales System: Ein erprobtes, leicht verständliches
    System, das langfristigen Erfolg ermöglicht. Teilnehmer lernen, digitale
    Dienstleistungen, wie Coachings, Beratungen oder Agenturleistungen,
    professionell zu vermitteln und erhalten dafür Provisionen im Premiumbereich.
    Hohe Investitionen? Nicht nötig. Technisches Wissen? Nicht erforderlich.

    Einsteiger erhalten Zugang zu einem umfangreichen Videokurs, praxisnahen
    Leitfäden und persönlicher Unterstützung. Die Provisionen liegen meist zwischen
    300 und 500 Euro pro Verkauf, was monatlich, je nach Einsatz, 5.000 bis 10.000
    Euro und mehr ermöglichen kann. Wer dem Leitfaden folgt, baut sich ein stabiles
    Neben- oder Haupteinkommen auf. "Viele unterschätzen, wie viel Potenzial im
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie, wobei Analystenmeinungen, fundamentale Studienergebnisse, technische Faktoren und rechtliche Unsicherheiten im Fokus stehen. Analysten haben die Kursziele aufgrund positiver Studien und operativer Verbesserungen angehoben. Technische Analysen und rechtliche Entwicklungen, insbesondere Entscheidungen des Supreme Court, werden als potenzielle Kursimpulse betrachtet. Zudem könnten makroökonomische Maßnahmen wie die Senkung der Industriestrompreise die Aktie positiv beeinflussen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der einfache Weg zum eigenen Online-Business Wie das Script to Sales System von Tim Fröhlich Einsteigern zu finanzieller Freiheit verhilft (FOTO) Viele Berufstätige, Quereinsteiger oder Familienmenschen träumen von mehr Unabhängigkeit, zeitlicher Flexibilität und einem sicheren Nebeneinkommen. Gleichzeitig bremsen Unsicherheit, technische Hürden und die Angst vor Risiken den Start ins …