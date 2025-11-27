Wie das Script to Sales System von Tim Fröhlich Einsteigern zu finanzieller Freiheit verhilft (FOTO)

nik100943 schrieb 24.11.25, 11:45

Die Regierung ist endlich aufgewacht. Zum 01.01.2026 kommt der Industriestrompreis von 5 Cent pro kW/h für die energieintensiven Betriebe. Das wird auch den Bilanzen von BAYER und BASF richtig gut tun. Vermutlich auch den Kursen und damit auch uns leidgeplagten Shareholdern‼️Die eine lange Durststrecke hinter sich haben. Hier die Details:

"Die Maßnahme richtet sich gezielt an stromintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, etwa aus der Stahl- und Chemieindustrie. Laut Bundesnetzagentur lagen die Strompreise im September für Industriefirmen ohne Vergünstigungen bei rund 16 Cent pro Kilowattstunde, für Großverbraucher mit bestehenden Vergünstigungen bei rund 10 Cent".

Das bedeutet für BAYER faktisch die Halbierung der Stromkosten (vorerst) für die nächsten 3 Jahre.

Da im Spätherbst 2028 die nächste BT- Wahl ins Haus steht, wird die Regierung einen 😈 tun und gerade dann die Subventionierung des Industriestroms auslaufen lassen.

Hinzu kommt, dass die US-Farmer massiv Druck machen, dass die angedrohte Einstellung der Produktion von RoundUp durch Monsanto NICHT realisiert wird. Das Herbizid ist auf Sicht systemrelevant und unverzichtbar.

Das ist ein Pfund, mit dem BAYER wuchern kann .

Es besteht Grund zur Hoffnung, dass unser Unternehmen das Schlimmste hinter sich hat und dass eine zeitnahe ❗ Erholung der Kurse aus den vorgetragenen Gründen eher wahrscheinlich ist.