KMU liegen vorn

- Aktueller Leadership-Monitor wertet Führungsstruktur in deutschen Unternehmen

aus

- Studie zeigt: Kleine und mittelständische Unternehmen haben einen höheren

Anteil von Frauen in Führungspositionen als Großunternehmen

- 41 % der Führungskräfte in KMU sind Frauen, in Konzernen sind es 37 %



Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) beschäftigen die meisten Frauen in

Führungspositionen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Leadership-Monitors von

HR WORKS (https://www.hrworks.de/downloads/leadership-monitor-2025/) , einer

repräsentativen Studie , für die 2.083 Beschäftigte in Unternehmen jeder

Größenordnung zur Führungsstruktur bei ihrem aktuellen Arbeitgeber befragt

wurden. Demnach sind 41 % der Führungspositionen in KMU weiblich . Bei

Unternehmen mit 500 bis 1.000 Mitarbeitenden liegt die entsprechende Frauenquote

bei 32 %, während Konzerne auf 37 % kommen. Branchenspezifisch sind der

Gesundheitssektor, die Kommunikationsbranche sowie der Öffentliche Dienst die

Vorreiter für weibliche Führungsarbeit. Hinterher hinken dagegen klassische

Technik-Branchen wie der Maschinenbau sowie die Energiesparte.





Frauen erreichen als Führungskräfte höhere Zufriedenheitswerte als Männer



Was den Zufriedenheitsgrad der Mitarbeitenden mit ihren Führungskräften

betrifft, schneiden Frauen knapp besser ab als Männer. So gibt ein Drittel der

Beschäftigten mit weiblicher Führungskraft an, mit ihrer Vorgesetzten sehr

zufrieden zu sein. Zum Vergleich: Mit ihren männlichen Führungskräften sind

aktuell 28 % der Mitarbeitenden sehr zufrieden. Zudem interessant: Gute Führung

ist offenbar keine Frage des Alters. Denn während 31 % der Mitarbeitenden, die

einen Vorgesetzten aus der Gen50plus haben, mit diesem sehr zufrieden sind, sind

dies auch 31 % derjenigen, die für Vorgesetzte unter 30 Jahren arbeiten.



Männer schielen deutlich öfter auf Führungsverantwortung



Sehr unterschiedlich ausgeprägt, je nach Geschlecht, ist derweil der

Karrierewunsch, sich von einer Mitarbeiterrolle in eine Führungsposition zu

entwickeln. Als explizites Karriereziel nennt das nur ein Fünftel der befragten

Frauen. Bei den Männern möchten satte 16 % mehr diesen Karrierepfad einschlagen.

Immerhin: 45 % der weiblichen Beschäftigten können sich eine Entwicklung zur

Führungskraft vorstellen, wenn sie sich ergeben würde (Männer: 44 %).



Über die Studie



Für die Umfrage zum Führungsstil und zur Führungskultur in Deutschland befragte

das Marktforschungsunternehmen bilendi im Auftrag von HR WORKS

(https://www.hrworks.de/) 2.083 Beschäftigte im Alter von 18 bis 65 Jahren. Das

Durchschnittsalter der Teilnehmenden betrug zum Zeitpunkt der Befragung im

August 2025 45 Jahre. 76 % von ihnen waren in Vollzeit berufstätig, 24 % in

Teilzeit. Die Studie deckt Unternehmensgrößen von KMU bis Konzernen ab.



Über HR WORKS



Mit über 3.000 Kunden zählt HR WORKS zu den erfolgreichsten deutschen

Software-Anbietern für Human Resources (HR). Das Unternehmen bietet seit über 25

Jahren eine einfache und durchdachte HR-Lösung, die auf KMU-Bedürfnisse

abgestimmt ist. Zum Funktionsumfang zählen Personalverwaltung, Zeitwirtschaft,

Reisekostenmanagement, Payroll und Personalentwicklung. Aktuell beschäftigt das

Unternehmen knapp 200 Mitarbeitende an den Standorten Freiburg, Frankfurt und

Berlin.



