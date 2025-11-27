Frauen in Führungspositionen
KMU liegen vorn
Freiburg (ots) -
- Aktueller Leadership-Monitor wertet Führungsstruktur in deutschen Unternehmen
aus
- Studie zeigt: Kleine und mittelständische Unternehmen haben einen höheren
Anteil von Frauen in Führungspositionen als Großunternehmen
- 41 % der Führungskräfte in KMU sind Frauen, in Konzernen sind es 37 %
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) beschäftigen die meisten Frauen in
Führungspositionen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Leadership-Monitors von
HR WORKS (https://www.hrworks.de/downloads/leadership-monitor-2025/) , einer
repräsentativen Studie , für die 2.083 Beschäftigte in Unternehmen jeder
Größenordnung zur Führungsstruktur bei ihrem aktuellen Arbeitgeber befragt
wurden. Demnach sind 41 % der Führungspositionen in KMU weiblich . Bei
Unternehmen mit 500 bis 1.000 Mitarbeitenden liegt die entsprechende Frauenquote
bei 32 %, während Konzerne auf 37 % kommen. Branchenspezifisch sind der
Gesundheitssektor, die Kommunikationsbranche sowie der Öffentliche Dienst die
Vorreiter für weibliche Führungsarbeit. Hinterher hinken dagegen klassische
Technik-Branchen wie der Maschinenbau sowie die Energiesparte.
