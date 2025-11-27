    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilendi AktievorwärtsNachrichten zu Bilendi

    Frauen in Führungspositionen

    KMU liegen vorn

    Freiburg (ots) -

    - Aktueller Leadership-Monitor wertet Führungsstruktur in deutschen Unternehmen
    aus
    - Studie zeigt: Kleine und mittelständische Unternehmen haben einen höheren
    Anteil von Frauen in Führungspositionen als Großunternehmen
    - 41 % der Führungskräfte in KMU sind Frauen, in Konzernen sind es 37 %

    Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) beschäftigen die meisten Frauen in
    Führungspositionen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Leadership-Monitors von
    HR WORKS (https://www.hrworks.de/downloads/leadership-monitor-2025/) , einer
    repräsentativen Studie , für die 2.083 Beschäftigte in Unternehmen jeder
    Größenordnung zur Führungsstruktur bei ihrem aktuellen Arbeitgeber befragt
    wurden. Demnach sind 41 % der Führungspositionen in KMU weiblich . Bei
    Unternehmen mit 500 bis 1.000 Mitarbeitenden liegt die entsprechende Frauenquote
    bei 32 %, während Konzerne auf 37 % kommen. Branchenspezifisch sind der
    Gesundheitssektor, die Kommunikationsbranche sowie der Öffentliche Dienst die
    Vorreiter für weibliche Führungsarbeit. Hinterher hinken dagegen klassische
    Technik-Branchen wie der Maschinenbau sowie die Energiesparte.

    Frauen erreichen als Führungskräfte höhere Zufriedenheitswerte als Männer

    Was den Zufriedenheitsgrad der Mitarbeitenden mit ihren Führungskräften
    betrifft, schneiden Frauen knapp besser ab als Männer. So gibt ein Drittel der
    Beschäftigten mit weiblicher Führungskraft an, mit ihrer Vorgesetzten sehr
    zufrieden zu sein. Zum Vergleich: Mit ihren männlichen Führungskräften sind
    aktuell 28 % der Mitarbeitenden sehr zufrieden. Zudem interessant: Gute Führung
    ist offenbar keine Frage des Alters. Denn während 31 % der Mitarbeitenden, die
    einen Vorgesetzten aus der Gen50plus haben, mit diesem sehr zufrieden sind, sind
    dies auch 31 % derjenigen, die für Vorgesetzte unter 30 Jahren arbeiten.

    Männer schielen deutlich öfter auf Führungsverantwortung

    Sehr unterschiedlich ausgeprägt, je nach Geschlecht, ist derweil der
    Karrierewunsch, sich von einer Mitarbeiterrolle in eine Führungsposition zu
    entwickeln. Als explizites Karriereziel nennt das nur ein Fünftel der befragten
    Frauen. Bei den Männern möchten satte 16 % mehr diesen Karrierepfad einschlagen.
    Immerhin: 45 % der weiblichen Beschäftigten können sich eine Entwicklung zur
    Führungskraft vorstellen, wenn sie sich ergeben würde (Männer: 44 %).

    Über die Studie

    Für die Umfrage zum Führungsstil und zur Führungskultur in Deutschland befragte
    das Marktforschungsunternehmen bilendi im Auftrag von HR WORKS
    (https://www.hrworks.de/) 2.083 Beschäftigte im Alter von 18 bis 65 Jahren. Das
    Durchschnittsalter der Teilnehmenden betrug zum Zeitpunkt der Befragung im
    August 2025 45 Jahre. 76 % von ihnen waren in Vollzeit berufstätig, 24 % in
    Teilzeit. Die Studie deckt Unternehmensgrößen von KMU bis Konzernen ab.

    Über HR WORKS

    Mit über 3.000 Kunden zählt HR WORKS zu den erfolgreichsten deutschen
    Software-Anbietern für Human Resources (HR). Das Unternehmen bietet seit über 25
    Jahren eine einfache und durchdachte HR-Lösung, die auf KMU-Bedürfnisse
    abgestimmt ist. Zum Funktionsumfang zählen Personalverwaltung, Zeitwirtschaft,
    Reisekostenmanagement, Payroll und Personalentwicklung. Aktuell beschäftigt das
    Unternehmen knapp 200 Mitarbeitende an den Standorten Freiburg, Frankfurt und
    Berlin.

    Pressekontakt:

    Sophia Wiedmann
    Waldkircher Str. 28 | 79106 Freiburg
    Büro: 0761 47954-275
    mailto:sophia.wiedmann@hrworks.de
    http://www.hrworks.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/13488/6167280
    OTS: HRworks GmbH




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
