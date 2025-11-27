Techem Atlas 2025 | Fokus
Warmwasserverbrauch sinkt weiter, Kosten steigen um fast 8 % (FOTO)
- Warmwasserverbrauch 2024 um 1,8 % niedriger als 2023
- Kosten steigen trotz Verbrauchsrückgang deutlich an (+7,8 %)
- Regionale Unterschiede: Bremen spart am meisten, Brandenburg zahlt besonders
viel
- Städtevergleich: München mit höchstem Verbrauch, Saarbrücken am sparsamsten
Eine zusätzliche Auswertung des Techem Atlas für Energie, Wärme und Wasser 2025
zeigt: Der Warmwasserverbrauch in deutschen Mehrfamilienhäusern ist im Jahr 2024
erneut gesunken - gleichzeitig stiegen die Kosten für Verbraucher deutlich an.
Das geht aus einer aktuellen Analyse des Energiedienstleisters Techem hervor,
für die Verbrauchsdaten aus rund 100.000 Gebäuden mit etwa 1,1 Millionen
Wohnungen ausgewertet wurden. Im Vergleich zu 2023 verringerte sich der
Warmwasserverbrauch um 1,8 % auf durchschnittlich 217 Liter pro Quadratmeter
Wohnfläche. Die Kosten stiegen hingegen um 7,8 % auf 4,72 Euro pro Quadratmeter.
Regionale Unterschiede besonders deutlich
Die Analyse zeigt große Unterschiede zwischen den Bundesländern:
- Bremen verzeichnete mit einem Minus von 10,4 % den stärksten Rückgang beim
Warmwasserverbrauch. Auch Schleswig-Holstein (-6,8 %) und Rheinland-Pfalz
(-6,0 %) liegen deutlich unter dem Vorjahreswert.
- Gleichzeitig stiegen die Kosten in einigen Regionen massiv: Brandenburg führt
mit einem Plus von 22,2 %, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (+19,5 %) und
Thüringen (+15,3 %).
- Auffällig ist zudem, dass in Sachsen (+2,9 %) und Sachsen-Anhalt (+2,0 %) der
Verbrauch sogar leicht gestiegen ist - trotz des bundesweiten Rückgangs.
Auch innerhalb der Städte gibt es deutliche Unterschiede:
- München liegt mit 276,6 l/m² an der Spitze der höchsten Verbräuche, gefolgt
von Bochum (268,9 l/m²) und Köln (259,5 l/m²).
- Am sparsamsten sind Saarbrücken (178,2 l/m²), Mainz (193,1 l/m²) und Essen
(194,1 l/m²).
Steigende Kosten trotz sinkendem Verbrauch: Digitale Lösungen sind der Schlüssel
zu mehr Effizienz
Eine entscheidende Ursache für die steigenden Kosten trotz sinkendem Verbrauch
ist die verringerte Effizienz der Warmwasseraufbereitung: Wird weniger
Warmwasser verbraucht, bleibt es länger im Leitungssystem, was zu höheren
Wärmeverlusten und damit steigenden Kosten führt. Digitale, geringinvestive
Lösungen wie der Digitale Heizungskeller von Techem sorgen für Transparenz
hinsichtlich der korrekten Anlageneinstellung und legen Potenziale für eine
effizientere Warmwasserbereitung sowie Raumheizwärmeerzeugung offen.
Mithilfe digitaler Sensorik und KI-basierter Fernanalyse werden Betriebszustände
kontinuierlich überwacht, Handlungsempfehlungen abgeleitet und durch eine
Steigende Kosten trotz sinkendem Verbrauch: Digitale Lösungen sind der Schlüssel
zu mehr Effizienz
