Warmwasserverbrauch sinkt weiter, Kosten steigen um fast 8 % (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Warmwasserverbrauch 2024 um 1,8 % niedriger als 2023

- Kosten steigen trotz Verbrauchsrückgang deutlich an (+7,8 %)

- Regionale Unterschiede: Bremen spart am meisten, Brandenburg zahlt besonders

viel

- Städtevergleich: München mit höchstem Verbrauch, Saarbrücken am sparsamsten



Eine zusätzliche Auswertung des Techem Atlas für Energie, Wärme und Wasser 2025

zeigt: Der Warmwasserverbrauch in deutschen Mehrfamilienhäusern ist im Jahr 2024

erneut gesunken - gleichzeitig stiegen die Kosten für Verbraucher deutlich an.

Das geht aus einer aktuellen Analyse des Energiedienstleisters Techem hervor,

für die Verbrauchsdaten aus rund 100.000 Gebäuden mit etwa 1,1 Millionen

Wohnungen ausgewertet wurden. Im Vergleich zu 2023 verringerte sich der

Warmwasserverbrauch um 1,8 % auf durchschnittlich 217 Liter pro Quadratmeter

Wohnfläche. Die Kosten stiegen hingegen um 7,8 % auf 4,72 Euro pro Quadratmeter.









Die Analyse zeigt große Unterschiede zwischen den Bundesländern:



- Bremen verzeichnete mit einem Minus von 10,4 % den stärksten Rückgang beim

Warmwasserverbrauch. Auch Schleswig-Holstein (-6,8 %) und Rheinland-Pfalz

(-6,0 %) liegen deutlich unter dem Vorjahreswert.

- Gleichzeitig stiegen die Kosten in einigen Regionen massiv: Brandenburg führt

mit einem Plus von 22,2 %, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (+19,5 %) und

Thüringen (+15,3 %).

- Auffällig ist zudem, dass in Sachsen (+2,9 %) und Sachsen-Anhalt (+2,0 %) der

Verbrauch sogar leicht gestiegen ist - trotz des bundesweiten Rückgangs.



Auch innerhalb der Städte gibt es deutliche Unterschiede:



- München liegt mit 276,6 l/m² an der Spitze der höchsten Verbräuche, gefolgt

von Bochum (268,9 l/m²) und Köln (259,5 l/m²).

- Am sparsamsten sind Saarbrücken (178,2 l/m²), Mainz (193,1 l/m²) und Essen

(194,1 l/m²).



Steigende Kosten trotz sinkendem Verbrauch: Digitale Lösungen sind der Schlüssel

zu mehr Effizienz



Eine entscheidende Ursache für die steigenden Kosten trotz sinkendem Verbrauch

ist die verringerte Effizienz der Warmwasseraufbereitung: Wird weniger

Warmwasser verbraucht, bleibt es länger im Leitungssystem, was zu höheren

Wärmeverlusten und damit steigenden Kosten führt. Digitale, geringinvestive

Lösungen wie der Digitale Heizungskeller von Techem sorgen für Transparenz

hinsichtlich der korrekten Anlageneinstellung und legen Potenziale für eine

effizientere Warmwasserbereitung sowie Raumheizwärmeerzeugung offen.



Mithilfe digitaler Sensorik und KI-basierter Fernanalyse werden Betriebszustände

kontinuierlich überwacht, Handlungsempfehlungen abgeleitet und durch eine Seite 1 von 2 Seite 2 ►





