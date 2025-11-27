    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Warmwasserverbrauch sinkt weiter, Kosten steigen um fast 8 % (FOTO)

    Eschborn (ots) -

    - Warmwasserverbrauch 2024 um 1,8 % niedriger als 2023
    - Kosten steigen trotz Verbrauchsrückgang deutlich an (+7,8 %)
    - Regionale Unterschiede: Bremen spart am meisten, Brandenburg zahlt besonders
    viel
    - Städtevergleich: München mit höchstem Verbrauch, Saarbrücken am sparsamsten

    Eine zusätzliche Auswertung des Techem Atlas für Energie, Wärme und Wasser 2025
    zeigt: Der Warmwasserverbrauch in deutschen Mehrfamilienhäusern ist im Jahr 2024
    erneut gesunken - gleichzeitig stiegen die Kosten für Verbraucher deutlich an.
    Das geht aus einer aktuellen Analyse des Energiedienstleisters Techem hervor,
    für die Verbrauchsdaten aus rund 100.000 Gebäuden mit etwa 1,1 Millionen
    Wohnungen ausgewertet wurden. Im Vergleich zu 2023 verringerte sich der
    Warmwasserverbrauch um 1,8 % auf durchschnittlich 217 Liter pro Quadratmeter
    Wohnfläche. Die Kosten stiegen hingegen um 7,8 % auf 4,72 Euro pro Quadratmeter.

    Regionale Unterschiede besonders deutlich

    Die Analyse zeigt große Unterschiede zwischen den Bundesländern:

    - Bremen verzeichnete mit einem Minus von 10,4 % den stärksten Rückgang beim
    Warmwasserverbrauch. Auch Schleswig-Holstein (-6,8 %) und Rheinland-Pfalz
    (-6,0 %) liegen deutlich unter dem Vorjahreswert.
    - Gleichzeitig stiegen die Kosten in einigen Regionen massiv: Brandenburg führt
    mit einem Plus von 22,2 %, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (+19,5 %) und
    Thüringen (+15,3 %).
    - Auffällig ist zudem, dass in Sachsen (+2,9 %) und Sachsen-Anhalt (+2,0 %) der
    Verbrauch sogar leicht gestiegen ist - trotz des bundesweiten Rückgangs.

    Auch innerhalb der Städte gibt es deutliche Unterschiede:

    - München liegt mit 276,6 l/m² an der Spitze der höchsten Verbräuche, gefolgt
    von Bochum (268,9 l/m²) und Köln (259,5 l/m²).
    - Am sparsamsten sind Saarbrücken (178,2 l/m²), Mainz (193,1 l/m²) und Essen
    (194,1 l/m²).

    Steigende Kosten trotz sinkendem Verbrauch: Digitale Lösungen sind der Schlüssel
    zu mehr Effizienz

    Eine entscheidende Ursache für die steigenden Kosten trotz sinkendem Verbrauch
    ist die verringerte Effizienz der Warmwasseraufbereitung: Wird weniger
    Warmwasser verbraucht, bleibt es länger im Leitungssystem, was zu höheren
    Wärmeverlusten und damit steigenden Kosten führt. Digitale, geringinvestive
    Lösungen wie der Digitale Heizungskeller von Techem sorgen für Transparenz
    hinsichtlich der korrekten Anlageneinstellung und legen Potenziale für eine
    effizientere Warmwasserbereitung sowie Raumheizwärmeerzeugung offen.

    Mithilfe digitaler Sensorik und KI-basierter Fernanalyse werden Betriebszustände
    kontinuierlich überwacht, Handlungsempfehlungen abgeleitet und durch eine
