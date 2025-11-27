"MedTech-Dialog für tiefgreifende Reformen nutzen" / Gemeinsame Pressemeldung von BVMed, SPECTARIS, VDGH und ZVEI

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Berlin (ots) - Mit dem gestrigen Auftakt des MedTech-Dialogs im
    Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit Ministerin Nina Warken beginnt ein
    zentraler Prozess für die Weiterentwicklung der Medizintechnik in Deutschland.
    Die vier Branchenverbände BVMed, SPECTARIS, VDGH und ZVEI sehen darin die
    Chance, die strukturellen Herausforderungen der Medizintechnik-Branche gemeinsam
    anzugehen und somit sowohl den MedTech-Standort als auch die Versorgung von
    Patientinnen und Patienten zu stärken. "Wir brauchen den Mut zu tiefgreifenden
    und strategischen Reformen, damit Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit als
    Medizintechnik-Innovationsstandort gestärkt wird", so die Geschäftsführer Dr.
    Marc-Pierre Möll (BVMed), Jörg Mayer (SPECTARIS), Dr. Martin Walger (VDGH) und
    Hans-Peter Bursig (ZVEI).

    Nach der Auftaktveranstaltung zur Pharma- und Medizintechnikstrategie am 12.
    November im Kanzleramt starteten am 26. November die Arbeiten in der
    Arbeitsgruppe 6 - Medizintechnik und Medizinprodukte - mit einem Round Table im
    BMG. An dem übergreifenden Format nehmen unter anderem die Ressorts Gesundheit,
    Wirtschaft und Forschung und Technologie sowie betroffene Stakeholder aus der
    industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) teil. Die Ergebnisse des Dialogs
    sollen innerhalb eines Jahres in ein Strategiepapier einfließen, das im
    Bundeskabinett beschlossen werden soll. Das Bundeskanzleramt initiiert,
    koordiniert und flankiert den Gesamtprozess.

    "Die deutsche Medizintechnik-Branche ist eine Schlüsselindustrie. Sie gehört
    weltweit zur Spitze in Forschung, Qualität und Export. Moderne
    Medizintechnologien versorgen täglich Millionen Menschen, helfen heilen, retten
    Leben. Egal ob Prävention, Diagnostik, Digitalisierung, KI, Robotik oder
    personalisierte Medizin - überall ist moderne Medizintechnik enthalten. Sie ist
    zudem der Schlüssel für eine erfolgreiche Ambulantisierung", betonen die vier
    Branchenverbände.

    Die Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit der MedTech-Branche
    sind jedoch zunehmend gefährdet: durch überbordende Bürokratie, langsame
    Prozesse oder schleppende Digitalisierung.

    Im Rahmen der Pharma- und Medizintechnikstrategie setzen sich BVMed, SPECTARIS,
    VDGH und ZVEI insbesondere in folgenden Themenbereichen für konkrete
    Verbesserungen und Gesetzesinitiativen ein:

    - Bürokratieabbau und Deregulierung
    - Schnelle Anwendung von Innovationen in der Regelversorgung und Schaffung von
    Anreizen für Ergebnisqualität
    - Ausbau digitaler und KI-basierter Versorgungsangebote, Nutzung von
    Gesundheitsdaten
    - Resilienz der medizinischen Versorgung in Fällen der Bedrohung von Sicherheit
    und Verteidigung

    "Wir sind zuversichtlich, dass mit den Arbeiten an der Pharma- und
    Medizintechnikstrategie wichtige Schritte unternommen werden, um Deutschlands
    Position als führender Medizintechnik-Standort auszubauen und zugleich eine
    hochwertige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Deutschland
    steht in einem harten Wettbewerb um Investitionen und Top-Talente. Um
    Innovationen hier zu entwickeln, benötigen wir international wettbewerbsfähige
    Rahmenbedingungen. Der ressortübergreifende Strategieprozess ist dafür der
    richtige, ganzheitliche Ansatz", so die Branchenverbände.

    Zahlen und Fakten zur MedTech-Branche

    Die MedTech-Branche ist - neben Pharma, Biotech und E-Health - eine zentrale
    Säule der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW). Sie generiert bedeutende
    wirtschaftliche Impulse und hat einen entscheidenden Anteil an einer
    leistungsfähigen und modernen Gesundheitsversorgung. Die MedTech-Branche
    beschäftigt über 210.000 Menschen. Die Medizintechnik erwirtschaftete 2024 einen
    Produktionswert in Höhe von 46 Milliarden Euro, was ihre zentrale Bedeutung für
    die deutsche Gesundheitswirtschaft unterstreicht. Sie hat eine
    Bruttowertschöpfung von 19,7 Milliarden Euro - die Ausstrahleffekte auf andere
    Branchen mitgerechnet sogar 41,3 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Die
    MedTech-Branche ist dabei mittelständisch geprägt. 93 Prozent der 1.480
    Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten sind KMU.

