Auftakttreffen im BMG
"MedTech-Dialog für tiefgreifende Reformen nutzen" / Gemeinsame Pressemeldung von BVMed, SPECTARIS, VDGH und ZVEI
Berlin (ots) - Mit dem gestrigen Auftakt des MedTech-Dialogs im
Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit Ministerin Nina Warken beginnt ein
zentraler Prozess für die Weiterentwicklung der Medizintechnik in Deutschland.
Die vier Branchenverbände BVMed, SPECTARIS, VDGH und ZVEI sehen darin die
Chance, die strukturellen Herausforderungen der Medizintechnik-Branche gemeinsam
anzugehen und somit sowohl den MedTech-Standort als auch die Versorgung von
Patientinnen und Patienten zu stärken. "Wir brauchen den Mut zu tiefgreifenden
und strategischen Reformen, damit Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit als
Medizintechnik-Innovationsstandort gestärkt wird", so die Geschäftsführer Dr.
Marc-Pierre Möll (BVMed), Jörg Mayer (SPECTARIS), Dr. Martin Walger (VDGH) und
Hans-Peter Bursig (ZVEI).
Nach der Auftaktveranstaltung zur Pharma- und Medizintechnikstrategie am 12.
November im Kanzleramt starteten am 26. November die Arbeiten in der
Arbeitsgruppe 6 - Medizintechnik und Medizinprodukte - mit einem Round Table im
BMG. An dem übergreifenden Format nehmen unter anderem die Ressorts Gesundheit,
Wirtschaft und Forschung und Technologie sowie betroffene Stakeholder aus der
industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) teil. Die Ergebnisse des Dialogs
sollen innerhalb eines Jahres in ein Strategiepapier einfließen, das im
Bundeskabinett beschlossen werden soll. Das Bundeskanzleramt initiiert,
koordiniert und flankiert den Gesamtprozess.
"Die deutsche Medizintechnik-Branche ist eine Schlüsselindustrie. Sie gehört
weltweit zur Spitze in Forschung, Qualität und Export. Moderne
Medizintechnologien versorgen täglich Millionen Menschen, helfen heilen, retten
Leben. Egal ob Prävention, Diagnostik, Digitalisierung, KI, Robotik oder
personalisierte Medizin - überall ist moderne Medizintechnik enthalten. Sie ist
zudem der Schlüssel für eine erfolgreiche Ambulantisierung", betonen die vier
Branchenverbände.
Die Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit der MedTech-Branche
sind jedoch zunehmend gefährdet: durch überbordende Bürokratie, langsame
Prozesse oder schleppende Digitalisierung.
Im Rahmen der Pharma- und Medizintechnikstrategie setzen sich BVMed, SPECTARIS,
VDGH und ZVEI insbesondere in folgenden Themenbereichen für konkrete
Verbesserungen und Gesetzesinitiativen ein:
- Bürokratieabbau und Deregulierung
- Schnelle Anwendung von Innovationen in der Regelversorgung und Schaffung von
Anreizen für Ergebnisqualität
- Ausbau digitaler und KI-basierter Versorgungsangebote, Nutzung von
Gesundheitsdaten
- Resilienz der medizinischen Versorgung in Fällen der Bedrohung von Sicherheit
und Verteidigung
"Wir sind zuversichtlich, dass mit den Arbeiten an der Pharma- und
Medizintechnikstrategie wichtige Schritte unternommen werden, um Deutschlands
Position als führender Medizintechnik-Standort auszubauen und zugleich eine
hochwertige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Deutschland
steht in einem harten Wettbewerb um Investitionen und Top-Talente. Um
Innovationen hier zu entwickeln, benötigen wir international wettbewerbsfähige
Rahmenbedingungen. Der ressortübergreifende Strategieprozess ist dafür der
richtige, ganzheitliche Ansatz", so die Branchenverbände.
Zahlen und Fakten zur MedTech-Branche
Die MedTech-Branche ist - neben Pharma, Biotech und E-Health - eine zentrale
Säule der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW). Sie generiert bedeutende
wirtschaftliche Impulse und hat einen entscheidenden Anteil an einer
leistungsfähigen und modernen Gesundheitsversorgung. Die MedTech-Branche
beschäftigt über 210.000 Menschen. Die Medizintechnik erwirtschaftete 2024 einen
Produktionswert in Höhe von 46 Milliarden Euro, was ihre zentrale Bedeutung für
die deutsche Gesundheitswirtschaft unterstreicht. Sie hat eine
Bruttowertschöpfung von 19,7 Milliarden Euro - die Ausstrahleffekte auf andere
Branchen mitgerechnet sogar 41,3 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Die
MedTech-Branche ist dabei mittelständisch geprägt. 93 Prozent der 1.480
Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten sind KMU.
Pressekontakt:
Torsten Kiesner
Leiter Presse und Kommunikation
T +49 30 200 599-43
M +49 151 72697293
mailto:kiesner@vdgh.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116657/6167309
OTS: VDGH Verband der Diagnostica-Industrie e.V.
