"MedTech-Dialog für tiefgreifende Reformen nutzen" / Gemeinsame Pressemeldung von BVMed, SPECTARIS, VDGH und ZVEI

Berlin (ots) - Mit dem gestrigen Auftakt des MedTech-Dialogs im

Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit Ministerin Nina Warken beginnt ein

zentraler Prozess für die Weiterentwicklung der Medizintechnik in Deutschland.

Die vier Branchenverbände BVMed, SPECTARIS, VDGH und ZVEI sehen darin die

Chance, die strukturellen Herausforderungen der Medizintechnik-Branche gemeinsam

anzugehen und somit sowohl den MedTech-Standort als auch die Versorgung von

Patientinnen und Patienten zu stärken. "Wir brauchen den Mut zu tiefgreifenden

und strategischen Reformen, damit Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit als

Medizintechnik-Innovationsstandort gestärkt wird", so die Geschäftsführer Dr.

Marc-Pierre Möll (BVMed), Jörg Mayer (SPECTARIS), Dr. Martin Walger (VDGH) und

Hans-Peter Bursig (ZVEI).



Nach der Auftaktveranstaltung zur Pharma- und Medizintechnikstrategie am 12.

November im Kanzleramt starteten am 26. November die Arbeiten in der

Arbeitsgruppe 6 - Medizintechnik und Medizinprodukte - mit einem Round Table im

BMG. An dem übergreifenden Format nehmen unter anderem die Ressorts Gesundheit,

Wirtschaft und Forschung und Technologie sowie betroffene Stakeholder aus der

industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) teil. Die Ergebnisse des Dialogs

sollen innerhalb eines Jahres in ein Strategiepapier einfließen, das im

Bundeskabinett beschlossen werden soll. Das Bundeskanzleramt initiiert,

koordiniert und flankiert den Gesamtprozess.





"Die deutsche Medizintechnik-Branche ist eine Schlüsselindustrie. Sie gehört

weltweit zur Spitze in Forschung, Qualität und Export. Moderne

Medizintechnologien versorgen täglich Millionen Menschen, helfen heilen, retten

Leben. Egal ob Prävention, Diagnostik, Digitalisierung, KI, Robotik oder

personalisierte Medizin - überall ist moderne Medizintechnik enthalten. Sie ist

zudem der Schlüssel für eine erfolgreiche Ambulantisierung", betonen die vier

Branchenverbände.



Die Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit der MedTech-Branche

sind jedoch zunehmend gefährdet: durch überbordende Bürokratie, langsame

Prozesse oder schleppende Digitalisierung.



Im Rahmen der Pharma- und Medizintechnikstrategie setzen sich BVMed, SPECTARIS,

VDGH und ZVEI insbesondere in folgenden Themenbereichen für konkrete

Verbesserungen und Gesetzesinitiativen ein:



- Bürokratieabbau und Deregulierung

- Schnelle Anwendung von Innovationen in der Regelversorgung und Schaffung von

Anreizen für Ergebnisqualität

- Ausbau digitaler und KI-basierter Versorgungsangebote, Nutzung von

Gesundheitsdaten

- Resilienz der medizinischen Versorgung in Fällen der Bedrohung von Sicherheit

und Verteidigung



"Wir sind zuversichtlich, dass mit den Arbeiten an der Pharma- und

Medizintechnikstrategie wichtige Schritte unternommen werden, um Deutschlands

Position als führender Medizintechnik-Standort auszubauen und zugleich eine

hochwertige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Deutschland

steht in einem harten Wettbewerb um Investitionen und Top-Talente. Um

Innovationen hier zu entwickeln, benötigen wir international wettbewerbsfähige

Rahmenbedingungen. Der ressortübergreifende Strategieprozess ist dafür der

richtige, ganzheitliche Ansatz", so die Branchenverbände.



Zahlen und Fakten zur MedTech-Branche



Die MedTech-Branche ist - neben Pharma, Biotech und E-Health - eine zentrale

Säule der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW). Sie generiert bedeutende

wirtschaftliche Impulse und hat einen entscheidenden Anteil an einer

leistungsfähigen und modernen Gesundheitsversorgung. Die MedTech-Branche

beschäftigt über 210.000 Menschen. Die Medizintechnik erwirtschaftete 2024 einen

Produktionswert in Höhe von 46 Milliarden Euro, was ihre zentrale Bedeutung für

die deutsche Gesundheitswirtschaft unterstreicht. Sie hat eine

Bruttowertschöpfung von 19,7 Milliarden Euro - die Ausstrahleffekte auf andere

Branchen mitgerechnet sogar 41,3 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Die

MedTech-Branche ist dabei mittelständisch geprägt. 93 Prozent der 1.480

Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten sind KMU.



