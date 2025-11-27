    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Weihnachtssterne und Arbeitsplätze

    DEG finanziert Produktion von Selecta one in Uganda

    Köln (ots) - 16,5 Mio. EUR Darlehen für deutsches Gartenbauunternehmen

    Mit Beginn der Adventszeit steigt die Nachfrage nach Weihnachtssternen. Viele
    der Jungpflanzen stammen aus Ostafrika, wo die klimatischen Bedingungen ideale
    Voraussetzungen für ihre Anzucht bieten. Dort expandiert auch das deutsche
    Gartenbauunternehmen Selecta one und übernimmt Wagagai Ltd., eine Stecklingsfarm
    in Uganda. Für diesen Schritt stellt die DEG - Deutsche Investitions- und
    Entwicklungsgesellschaft mbH dem Stuttgarter Familienunternehmen ein
    langfristiges Darlehen in Höhe von 16,5 Mio. EUR zur Verfügung. Ein Teil der
    Mittel fließt in die Modernisierung vor Ort.

    Übernahme der Wagagai-Stecklingsfarm in Uganda

    Selecta one zählt zu den weltweit führenden deutschen Züchtern von Beet- und
    Balkonpflanzen, Stauden, Gräsern sowie Schnittblumen. Die Abnehmer reichen von
    internationalen Großproduzenten bis hin zu lokalen Gärtnereien. Die Gruppe
    arbeitet an 13 Standorten in Europa, Afrika, Lateinamerika und Asien und
    beschäftigt nach der Übernahme weltweit 5.000 Mitarbeitende. Mit der Farm in
    Uganda sichert sich Selecta langfristige Produktionskapazitäten in Ostafrika.

    Fortführung von Arbeitsplätzen und Sozialprogrammen

    Die Übernahme ermöglicht die Fortführung des Betriebs der Wagagai-Farm mit über
    2.000 Beschäftigten. Auch soziale Initiativen bleiben bestehen und sollen
    Vorbild bei der weiteren Entwicklung der Standorte in Kenia und Kolumbien sein.
    Dazu gehören eine eigene Krankenstation sowie Programme für Bildung und
    Gemeindearbeit. Das Wagagai Health Centre entstand 2002 ebenfalls mit Mitteln
    der DEG.

    Die DEG begleitet Selecta one seit Jahren in Kenia - finanziell und beratend.
    Schon 2014 stellte sie ein erstes Eigenmittel-Darlehen für den Ausbau der
    Produktion bereit. Ergänzend hat sie verschiedene Begleitmaßnahmen gefördert,
    darunter Gesundheitsberatung für Mitarbeiterinnen im Rahmen der
    HERhealth-Initiative sowie eine Machbarkeitsstudie zur Umstellung des Betriebs
    auf Solarenergie.

    Langjährige Partnerschaft von Selecta und DEG

    "Die DEG verbindet mit Selecta one und Wagagai eine jahrzehntelange
    Partnerschaft. Mit der aktuellen Finanzierung geben wir einem familiengeführten
    deutschen Unternehmen, das für Innovationskraft und soziale Verantwortung steht,
    Raum für weiteres Wachstum. Gleichzeitig sichert unsere Finanzierung den
    Fortbestand der Wagagai-Farm mit über 2.000 Arbeitsplätzen", kommentierte Roland
    Siller, Vorsitzender der Geschäftsführung der DEG.

    "Diese Übernahme von Wagagai ist mehr als eine strategische Investition - sie
    ist eine Fortsetzung gemeinsamer Werte und einer langjährigen Partnerschaft",
    ergänzte Per Klemm, CEO von Selecta one. "Wir freuen uns, mit Hilfe der DEG
    Wagagai in die Selecta-Familie zu integrieren und auf dem beeindruckenden
    Fundament gartenbaulicher Kompetenz und sozialer Verantwortung aufzubauen."

    Selecta steht für hohe soziale Standards, bestätigt durch MPS-SQ-Zertifizierung.
    Diese bewertet Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und Rechte der
    Beschäftigten. Mitarbeitende profitieren von sicheren Arbeitsplätzen,
    überdurchschnittlichen Löhnen und Zusatzleistungen. Ein Großteil der Belegschaft
    sind Frauen, die gezielt gefördert werden.

    Deutsche mittelständische Unternehmen wie Selecta sind eine wichtige
    Kundengruppe der DEG, für die sie 2024 insgesamt 620 Mio. EUR bereitstellte.
    Neben Darlehen und Beteiligungen für deutsche Unternehmen zählen dazu
    Finanzierungen für lokale Unternehmen, die etwa deutsche Komponenten erwerben.

