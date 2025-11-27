dynaCERT gibt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen $ bekannt

Toronto, ON – (26. November 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein nicht vermitteltes Angebot mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2.000.000 $ (das „Angebot“) bekannt zu geben. Das Unternehmen bietet unbesicherte Wandelanleihen zu einem Preis von 2.000.000 $ pro Einheit (die „Wandelanleihen“) an. Jede Wandelanleihe besteht aus: (a) einer Wandelanleihe mit einem jährlichen Zinssatz von 5 %, die zwei Jahre nach ihrer Ausgabe fällig wird und nach Wahl des Inhabers ganz oder teilweise in insgesamt 13.333.333 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) zu einem Wandlungspreis von 0,15 $ pro Aktie umgewandelt werden kann, und (b) 6.666.667 Warrants zum Kauf von Stammaktien (die „Warrants“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot soll zur Finanzierung des weltweiten Verkaufs der HydraGEN-Technologieprodukte des Unternehmens an Interessenten aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Stromerzeugung sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot wird Käufern wie folgt zum Verkauf angeboten: (i) in allen Provinzen Kanadas gemäß den verfügbaren Ausnahmen für Privatplatzierungen und (ii) in Offshore-Ländern (wie vom Unternehmen vereinbart) gemäß den verfügbaren Ausnahmen für Prospekte oder Registrierungen, jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die Wandelanleihen und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants (zusätzlich zu den bei der Umwandlung der Wandelanleihen oder der Ausübung der Warrants ausgegebenen Aktien) einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die ab dem Datum des Abschlusses läuft. Für das Angebot sind keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren zu zahlen.

Der Abschluss des Angebots unterliegt der formellen Dokumentation sowie dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das „Gesetz von 1933“) registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere wurden gemäß dem Gesetz von 1933 registriert oder sind anderweitig von einer solchen Registrierung befreit.