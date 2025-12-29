Börsenfeiertage
Börsen zwischen den Jahren: Handelszeiten am 29., 30. und 31. Dezember 2025
Zwischen den Jahren, also am 29., 30. und 31. Dezember, läuft der Börsenbetrieb nur teilweise weiter – teils mit verkürzten Zeiten oder vollständigen Handelspausen. Das müssen Anleger jetzt wissen. Die Übersicht.
Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt
-
29. Dezember: Normaler Handel.
-
30. Dezember: Verkürzter Handel bis 14:00 Uhr.
31. Dezember: Kein Handel. Settlement ist geöffnet.
Elektronische Handelsplätze
Tradegate Exchange (Berlin)
-
29. Dezember: Normaler Handel (07:30–22:00 Uhr).
-
30. Dezember: Jahresschlussbörse, Handel 07:30–14:00 Uhr.
-
31. Dezember: Kein Handel (handelsfreier Settlement-Tag).
Quotrix (Düsseldorf)
-
29. Dezember: Normaler Handel (08:00–22:00 Uhr).
-
30. Dezember: Verkürzter Handel 08:00–14:00 Uhr.
-
31. Dezember: Kein Handel.
Gettex (München)
-
29. Dezember: Normaler Handel (07:30–23:00 Uhr).
-
30. Dezember: Normaler Handel (07:30–23:00 Uhr).
-
31. Dezember: Kein Handel.
Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)
-
29. Dezember: Normaler Handel (07:30–23:00 Uhr).
-
30. Dezember: Verkürzter Handel 07:30–14:00 Uhr.
-
31. Dezember: Kein Handel.
USA: NYSE & Nasdaq
Zwischen den Jahren gelten die regulären Handelszeiten:
-
29. Dezember: Regulärer Handel.
-
30. Dezember: Regulärer Handel.
-
31. Dezember: Nasdaq: Regulärer Handel findet statt. NYSE: Regulärer Handel findet statt.
Großbritannien
-
29. Dezember: Regulärer Handel.
-
30. Dezember: Regulärer Handel.
-
31. Dezember: Verkürzter Handel bis zum frühen Nachmittag.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion