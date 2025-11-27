Wacker Chemie streicht viele Stellen - Hauptlast in Deutschland

Unternehmenschef Christian Hartel hatte Ende Oktober ein Sparprogramm angekündigt, nun folgten die ersten Details. "Ziel ist es, durch die Einsparungen unsere Kosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken", so Hartel laut Mitteilung. "Insbesondere am Standort Deutschland erweisen sich die viel zu hohen Energiepreise und bürokratische Hemmnisse weiterhin als zentraler Bremsklotz für eine erfolgreiche Entwicklung der chemischen Industrie."

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie will wegen der fortgesetzten Branchenflaute im Rahmen des in groben Zügen angekündigten Kostenprogramms jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Der größte Teil der Stellen soll dabei an den deutschen Standorten abgebaut werden. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende 2024 gut 16.600 Menschen, davon etwa 10.700 in Deutschland. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Ende Oktober musste Wacker den Jahresausblick in der Tendenz senken. So ringt die gesamte Branche nicht nur mit den Problemen in Deutschland, vor allem die seit Jahren andauernde schwere Immobilienkrise in China hinterlässt Spuren. Zudem drängen zunehmend chinesische Chemieunternehmen mit Exporten nach Europa. In den ersten neun Monaten 2025 fiel bei Wacker denn auch unter dem Strich ein Verlust von 105 Millionen Euro an.

Die Aktien erholten sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Spardetails um bis zu drei Prozent. Damit machten die Papiere des Spezialchemiekonzerns und Solarzulieferers ihre Vortagesverluste zeitweise wett, blieben aber in ihrer jüngsten Handelsspanne. Zuletzt betrug das Plus noch zwei Prozent. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass der Konzern mit dem Sparprogramm Kostensteigerungen abfedern kann./mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 66,30 auf Tradegate (27. November 2025, 12:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,40 %. Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,46 Mrd.. Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -9,64 %/+32,53 % bedeutet.



