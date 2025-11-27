AKTIE IM FOKUS
Öffentliche Hand treibt Bechtle auf Hoch seit Sommer 2024
- Bechtle-Aktien steigen um 6% auf Jahreshoch.
- Kursplus 2023: Bechtle +36%, Cancom +13%.
- Neue Verträge mit ProVitako über 501 Mio. Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Bechtle sind am Donnerstag mit plus 6 Prozent auf das höchste Niveau seit Sommer 2024 geklettert. Im laufenden Jahr liegen die Papiere des IT-Dienstleisters fast 36 Prozent im Plus. Damit liegen sie deutlich vor Cancom mit rund 13 Prozent Kursplus.
Bechtle gab am Morgen den Abschluss zweier Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister (ProVitako) und deren kommunale Träger in Deutschland bekannt. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 501 Millionen Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr mit dreimaliger Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr.
Cancom liegen derweil noch 17 Prozent unter ihrem Jahreshoch von Anfang Juni./ag/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 41,98 auf Tradegate (27. November 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +6,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,30 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -9,87 %/+16,22 % bedeutet.
