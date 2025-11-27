Öffentliche Hand treibt Bechtle auf Hoch seit Sommer 2024

Cancom liegen derweil noch 17 Prozent unter ihrem Jahreshoch von Anfang Juni./ag/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 41,98 auf Tradegate (27. November 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +6,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,30 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -9,87 %/+16,22 % bedeutet.