Smartbroker Holding: Guidance-Erhöhung bestätigt Rekordjahr 2025
Die Smartbroker Holding AG hebt ihre Erwartungen an: Starkes Kundenwachstum, höhere Trading-Aktivität und neue Produkte treiben Umsatz und Ergebnis deutlich über die ursprüngliche Planung.
Foto: adobe.stock.com
- Die Smartbroker Holding AG passt ihre Jahresprognose für 2025 aufgrund der sehr positiven operativen Entwicklung im Brokerage-Geschäft an.
- Für 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 65 bis 70 Mio. EUR und ein operatives EBITDA zwischen –1,5 Mio. EUR und +1,5 Mio. EUR.
- Das Kundenwachstum liegt bei über 250.000 Brokerage-Kunden, mit fast 80.000 Neukunden allein im Jahr 2025, und das verwaltete Kundenvermögen beträgt über 14 Mrd. EUR.
- Die Trading-Aktivität der Kunden ist deutlich höher als geplant, was auf das attraktive Angebot, Produktverbesserungen und ein günstiges Marktumfeld zurückzuführen ist.
- Für 2026 plant die Smartbroker Holding AG ein weiteres Wachstum, inklusive rund 100.000 zusätzlicher Kunden, Produktverbesserungen wie Kinderdepots und eine stärkere Expansion im Bereich Finanzbildung.
- Das Media-Geschäft soll 2026 ähnlich stabil bleiben, mit einem Relaunch der Website ARIVA.de und der App, während eine detaillierte Prognose im Februar 2026 veröffentlicht wird.
Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,11 % im
Plus.
