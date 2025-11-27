Als Investition geschätzt, vom Vorstand häufig ausgeschlossen

Frankfurt / München (ots) - Die Roland Berger-Studie "Lizenz zur Führung?", die

gemeinsam mit der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles und der

Universität St. Gallen durchgeführt wurde, zeigt den Blick der Vorstände auf die

CMOs: Marketingchefs bleiben vom Top-Management häufig ausgeschlossen.



- Kein Vorstandsposten: Nur 40 Prozent der befragten Top-Manager (CXOs)

befürworten, dass Chief Marketing Officer (CMO) im Vorstand vertreten sein

sollten.

- Hohes Ansehen - außer bei CFOs: Marketing genießt bei CXOs generell ein hohes

Ansehen. Die entscheidende Ausnahme: Nur 20 Prozent der Finanzverantwortlichen

schätzen den Wertbeitrag als hoch ein. 40 Prozent der Finanzverantwortlichen

erwarten sinkende Budgets im Marketingbereich.

- Neue Kompetenzen erforderlich: Strategisches und unternehmerisches Denken,

finanzielle Verantwortung und KI-Integration werden zu Kernkompetenzen von

CMOs. 64 Prozent der Top-Manager sehen in Marketing das größte Potenzial für

KI-Automatisierung.





