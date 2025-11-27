Das Marketing-Paradox
Als Investition geschätzt, vom Vorstand häufig ausgeschlossen
Frankfurt / München (ots) - Die Roland Berger-Studie "Lizenz zur Führung?", die
gemeinsam mit der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles und der
Universität St. Gallen durchgeführt wurde, zeigt den Blick der Vorstände auf die
CMOs: Marketingchefs bleiben vom Top-Management häufig ausgeschlossen.
- Kein Vorstandsposten: Nur 40 Prozent der befragten Top-Manager (CXOs)
befürworten, dass Chief Marketing Officer (CMO) im Vorstand vertreten sein
sollten.
- Hohes Ansehen - außer bei CFOs: Marketing genießt bei CXOs generell ein hohes
Ansehen. Die entscheidende Ausnahme: Nur 20 Prozent der Finanzverantwortlichen
schätzen den Wertbeitrag als hoch ein. 40 Prozent der Finanzverantwortlichen
erwarten sinkende Budgets im Marketingbereich.
- Neue Kompetenzen erforderlich: Strategisches und unternehmerisches Denken,
finanzielle Verantwortung und KI-Integration werden zu Kernkompetenzen von
CMOs. 64 Prozent der Top-Manager sehen in Marketing das größte Potenzial für
KI-Automatisierung.
Marketing wird zunehmend als strategische Investition gesehen, doch der Einfluss
von CMOs auf der Vorstandsebene bleibt begrenzt. Nur 40 Prozent der befragten
Vorstände und Geschäftsleitungen sind der Ansicht, dass CMOs im Vorstand
vertreten sein sollten. Die Praxis zeigt: Lediglich zwei Vorstandsvorsitzende
von DAX-Unternehmen haben einen Marketing-Hintergrund (Adidas, Henkel) - ein
aktueller CEO ist aus einer CMO-Position derzeit nicht hervorgegangen.
Dies zeigt die Studie "License to lead?" von Roland Berger, der Universität St.
Gallen und internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles, für die über
130 CXOs von KMUs bis hin zu globalen Konzernen aus der DACH-Region befragt
wurden.
Beate Rosenthal, Partnerin bei Roland Berger und Autorin der Studie, erläutert:
"Auch wenn nicht alle CMOs im Vorstand sein wollen, sollten sie in einer Welt
des ständigen Wandels nach mehr Einfluss streben und die Stimme des Kunden dort
vertreten, wo Entscheidungen getroffen werden."
Marketing im Wandel: Zwischen strategischer Anerkennung und Budgetkürzungen
45 Prozent der befragten C-Level betrachten Marketing als strategische
Investition in Wachstum, Marke und Innovation. Nur 26 Prozent sehen Marketing
als reinen Kostenfaktor. Die Relevanz ist in Sektoren mit dem Geschäftsmodell
Business-to-Consumer (B2C) besonders hoch (62 Prozent), in industriellen
Business-to-Business-Bereichen (B2B) fällt sie mit 27 Prozent deutlich niedriger
aus.
Die größte Herausforderung: Nur 20 Prozent der CFOs schätzen den Wertbeitrag des
Marketings als hoch ein - während dies knapp die Hälfte aller anderen CXOs tut.
Dies zeigt sich auch bei den Budgeterwartungen: 40 Prozent der CFOs rechnen mit
