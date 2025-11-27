    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidrick & Struggles International AktievorwärtsNachrichten zu Heidrick & Struggles International

    Das Marketing-Paradox

    Als Investition geschätzt, vom Vorstand häufig ausgeschlossen

    Frankfurt / München (ots) - Die Roland Berger-Studie "Lizenz zur Führung?", die
    gemeinsam mit der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles und der
    Universität St. Gallen durchgeführt wurde, zeigt den Blick der Vorstände auf die
    CMOs: Marketingchefs bleiben vom Top-Management häufig ausgeschlossen.

    - Kein Vorstandsposten: Nur 40 Prozent der befragten Top-Manager (CXOs)
    befürworten, dass Chief Marketing Officer (CMO) im Vorstand vertreten sein
    sollten.
    - Hohes Ansehen - außer bei CFOs: Marketing genießt bei CXOs generell ein hohes
    Ansehen. Die entscheidende Ausnahme: Nur 20 Prozent der Finanzverantwortlichen
    schätzen den Wertbeitrag als hoch ein. 40 Prozent der Finanzverantwortlichen
    erwarten sinkende Budgets im Marketingbereich.
    - Neue Kompetenzen erforderlich: Strategisches und unternehmerisches Denken,
    finanzielle Verantwortung und KI-Integration werden zu Kernkompetenzen von
    CMOs. 64 Prozent der Top-Manager sehen in Marketing das größte Potenzial für
    KI-Automatisierung.

    Marketing wird zunehmend als strategische Investition gesehen, doch der Einfluss
    von CMOs auf der Vorstandsebene bleibt begrenzt. Nur 40 Prozent der befragten
    Vorstände und Geschäftsleitungen sind der Ansicht, dass CMOs im Vorstand
    vertreten sein sollten. Die Praxis zeigt: Lediglich zwei Vorstandsvorsitzende
    von DAX-Unternehmen haben einen Marketing-Hintergrund (Adidas, Henkel) - ein
    aktueller CEO ist aus einer CMO-Position derzeit nicht hervorgegangen.

    Dies zeigt die Studie "License to lead?" von Roland Berger, der Universität St.
    Gallen und internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles, für die über
    130 CXOs von KMUs bis hin zu globalen Konzernen aus der DACH-Region befragt
    wurden.

    Beate Rosenthal, Partnerin bei Roland Berger und Autorin der Studie, erläutert:
    "Auch wenn nicht alle CMOs im Vorstand sein wollen, sollten sie in einer Welt
    des ständigen Wandels nach mehr Einfluss streben und die Stimme des Kunden dort
    vertreten, wo Entscheidungen getroffen werden."

    Marketing im Wandel: Zwischen strategischer Anerkennung und Budgetkürzungen

    45 Prozent der befragten C-Level betrachten Marketing als strategische
    Investition in Wachstum, Marke und Innovation. Nur 26 Prozent sehen Marketing
    als reinen Kostenfaktor. Die Relevanz ist in Sektoren mit dem Geschäftsmodell
    Business-to-Consumer (B2C) besonders hoch (62 Prozent), in industriellen
    Business-to-Business-Bereichen (B2B) fällt sie mit 27 Prozent deutlich niedriger
    aus.

    Die größte Herausforderung: Nur 20 Prozent der CFOs schätzen den Wertbeitrag des
    Marketings als hoch ein - während dies knapp die Hälfte aller anderen CXOs tut.
    Dies zeigt sich auch bei den Budgeterwartungen: 40 Prozent der CFOs rechnen mit
