Wirtschaft
Dax weiter im Plus - ruhiger Handel am US-Feiertag
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.775 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, Siemens Energy und Infineon, am Ende Eon, die Commerzbank und die Allianz.
"Wie es zu erwarten war, notiert der Dax nach der Handelseröffnung in dem Kursbereich von 23.700 bis 23.800 Punkten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Investoren fokussierten sich am heutigen US-Feiertag auf die defensiven Branchen. Auch die Technologietitel stünden durch die Handelsvorgaben aus den USA im Interesse der Marktteilnehmer. "Der Handel dürfte heute weiter in ruhigen, impulslosen Kursbahnen verlaufen und kaum größere Kursausschläge vollziehen", so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1580 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8636 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,20 US-Dollar; das waren 7 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte der Siemens Energy Aktie. Es werden Kursrückgänge, mögliche Marktmanipulationen zugunsten großer Investoren, geplante Aktienrückkäufe und die Bewertung im aktuellen Marktumfeld erörtert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
lusaro schrieb 21.11.25, 12:24
Das ist doch alles ein Witz es gibt viele gute Aktien und SE gehört dazu, wenn der Markt sinkt steige ich doch lieber da ein wo ich weiß da ist das Zahlenwerk super. Hier werden die Klein Anleger rausgekegelt damit man dann wieder steigen kann. Gestern noch auf 118 heute auf 100 das ist doch klar. Die großen machen hier Beute da 10 Aktien da 50 dort 100 Klein Anleger Aktien. Leute kauft so billig wird es nicht mehr nächste Woche auf zu den 120 Euro.mitdiskutieren »
Erdman schrieb 17.11.25, 15:30
mitdiskutieren »
Ist ein KGV von 65 nicht viel zu hoch?
Trapos schrieb 14.11.25, 07:12
mitdiskutieren »
Irgend wie liest es sich als hat man gestern Abend einen Put gekauft und jetzt schaut es zuminderst momentan nicht so gut aus.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
