    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeyond Meat AktievorwärtsNachrichten zu Beyond Meat

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beyond Meat Aktie mit kräftigem Kurssturz - 27.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Beyond Meat Aktie bisher Verluste von -4,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.

    Besonders beachtet! - Beyond Meat Aktie mit kräftigem Kurssturz - 27.11.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

    Beyond Meat aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.11.2025

    Die Beyond Meat Aktie notiert aktuell bei 0,8500 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,60 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0410  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,47 %, geht es heute bei der Beyond Meat Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Beyond Meat mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -58,65 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Beyond Meat Aktie damit um -0,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Beyond Meat um -76,05 % verloren.

    Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,36 %
    1 Monat -44,73 %
    3 Monate -58,65 %
    1 Jahr -81,95 %

    Informationen zur Beyond Meat Aktie

    Es gibt 399 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 341,07 Mio. € wert.

    Billig-Calls katapultieren Beyond Meat 20% nach oben


    Eine Flut billiger Call-Wetten hat den nächsten Zock um Beyond Meat ausgelöst. Die Aktie steigt zweistellig – trotz Millionenstrafe, Umsatzrückgang und anhaltender Krise.

    Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beyond Meat

    -5,59 %
    -0,36 %
    -44,73 %
    -58,65 %
    -81,95 %
    -92,70 %
    -99,25 %
    -98,57 %
    ISIN:US08862E1091WKN:A2N7XQ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Beyond Meat Aktie mit kräftigem Kurssturz - 27.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die Beyond Meat Aktie bisher Verluste von -4,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.