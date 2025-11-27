Beyond Meat Aktie mit kräftigem Kurssturz - 27.11.2025

Die Beyond Meat Aktie notiert aktuell bei 0,8500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,60 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0410 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,47 %, geht es heute bei der Beyond Meat Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Beyond Meat mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -58,65 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Beyond Meat Aktie damit um -0,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Beyond Meat um -76,05 % verloren.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,36 % 1 Monat -44,73 % 3 Monate -58,65 % 1 Jahr -81,95 %

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 399 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 341,07 Mio. € wert.

Eine Flut billiger Call-Wetten hat den nächsten Zock um Beyond Meat ausgelöst. Die Aktie steigt zweistellig – trotz Millionenstrafe, Umsatzrückgang und anhaltender Krise.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.