Droht Chinas Robo-Traum zu platzen? Behörden schlagen Alarm

Der Markt wächst rasant. Mehr als 150 Hersteller humanoider Roboter arbeiten bereits in China, und die Zahl steigt weiter. Li erklärte, das Land müsse verhindern, dass "hochgradig ähnliche" Modelle den Markt überfluten und wichtige Ressourcen für Forschung und Entwicklung verdrängen.

Chinas oberste Wirtschaftsbehörde warnt vor einer Blase im Markt für humanoide Roboter. Die Sprecherin der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Li Chao, sagte in Peking, die Branche müsse "das Tempo des Wachstums mit dem Risiko einer Blasenbildung abwägen". Sie betonte, dass dies eine Herausforderung sei, die viele Zukunftsindustrien teile.

Boomsektor mit politischer Bedeutung

Humanoide Robotik zählt zu den sechs Zukunftsbranchen, die die Kommunistische Partei bis zum Jahr 2030 als neue Wachstumsmotoren definiert hat. Der Sektor gilt als strategisch bedeutend, doch die Dynamik löst in Peking zunehmend Unbehagen aus.

Die Citigroup erwartet im kommenden Jahr ein "exponentielles" Produktionswachstum. Unternehmen wie UBTech melden Aufträge im Wert von über einer Milliarde Yuan (121,921 Millionen Euro). Dennoch hat sich der breite Einsatz humanoider Roboter in Haushalten oder Fabriken bisher kaum durchgesetzt.

Das chinesische Technologieunternehmen Xpeng hat kürzlich seinen humanoiden Roboter "Iron" vorgestellt, der vor allem durch besonders natürliche Proportionen und Bewegungsabläufe auffällt. Ab dem Jahr 2026 plant Xpeng, das Modell in hoher Stückzahl serienmäßig zu fertigen.

Anleger treiben Kurse – Regierung bremst

Der Markt bleibt für Investoren hochattraktiv. Der Solactive China Humanoid Robotics Index stieg seit Jahresbeginn um rund 26 Prozent.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, will die Regierung nun Regeln für Markt­eintritt und -austritt verschärfen. Li kündigte an, man werde die Entwicklung zentraler Technologien beschleunigen und verstärkt Infrastruktur für Tests und Schulungen fördern. Zudem will Peking landesweit den Austausch und die Bündelung von industriellen Ressourcen vorantreiben, um den Einsatz humanoider Roboter im Alltag schneller voranzubringen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion