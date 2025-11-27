Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie im Rampenlicht - 27.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie steigt um +2,34 % auf 155,25€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 155,25€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der heutige Anstieg bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -49,18 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -8,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -51,32 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,68 % 1 Monat -40,54 % 3 Monate -49,18 % 1 Jahr -55,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Microstrategy (MSTR) und deren Bitcoin-Bestände. Nutzer analysieren, wie die steigenden Bitcoin-Preise die Bewertung von MSTR beeinflussen und weisen auf die Risiken durch die Volatilität von Bitcoin hin. Die sinkende mNAV von MSTR aufgrund weiterer Bitcoin-Zukäufe wird thematisiert, ebenso wie die Bedenken, dass eine hohe Bitcoin-Position zu einer Zerschlagung führen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,75 Mrd.EUR € wert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.