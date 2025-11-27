    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Dollarpreis

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15875 USD

    EUR/USD stabil bei 1,15875 USD, Veränderung nur -0,07 %.

    Dollarpreis - Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15875 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/USD um 1,15875USD. Die Veränderung von -0,07 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,53 %
    1 Monat -0,49 %
    3 Monate -0,39 %
    1 Jahr +9,70 %

    Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,195484USD. Heute, bei 1,15875USD, wäre daraus ein Vermögen von 969,2726USD geworden – ein Plus von -3,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist verhalten. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen abgenommen und kämpft um die 1,15er-Marke. Widerstände liegen bei 1,1608 und 1,1624, während Unterstützungen bei 1,1494 und 1,1480 bestehen. Die Prognosen deuten auf mögliche Tagesspannen zwischen 1,1480 und 1,1620 hin, wobei eine Stabilisierung oder weiterer Rückgang erwartet wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    -0,09 %
    +0,53 %
    -0,49 %
    -0,39 %
    +9,70 %
    +11,71 %
    -3,07 %
    +9,48 %
    +20,18 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dollarpreis Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15875 USD EUR/USD stabil bei 1,15875 USD, Veränderung nur -0,07 %.