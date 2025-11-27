    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CNY WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CNY

    EUR/CNY tritt auf der Stelle – 8,20810 CNY

    EUR/CNY stabil bei 8,20810 CNY, Veränderung nur -0,02 %.

    EUR/CNY zeigt sich stabil bei 8,20810CNY. Mit nur -0,02 % Veränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

    EUR/CNY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,07 %
    1 Monat -0,90 %
    3 Monate -1,43 %
    1 Jahr +7,21 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000CNY in EUR/CNY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 7,435404CNY. Heute steht er bei 8,20810CNY. Das Investment wäre auf 5.519,61CNY gewachsen – eine Steigerung von +10,39 %.

    Informationen zum Yuan

    Der Chinesische Yuan (CNY) prägt zunehmend den Welthandel. Ursprünglich fest an den US-Dollar gebunden, wird er heute flexibler gehandelt und stärker in die globalen Finanzmärkte integriert. Für Unternehmen und Investoren weltweit ist der EUR-CNY-Kurs von zentraler Bedeutung, da er Importkosten, Exportpreise und Kapitalflüsse unmittelbar beeinflusst.

    Ob ein Investment in EUR/CNY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

