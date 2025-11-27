    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Probonio und FINN starten strategische Zusammenarbeit / Digitale Multi-Benefit-Plattform integriert Auto-Abo als neue Mobilitätslösung (FOTO)

    Landshut (ots) - Probonio, die digitale Multi-Benefit-Plattform für moderne
    Mitarbeiter-Benefits, erweitert sein Angebot um FINN | JobAuto. Unternehmen
    können ihren Mitarbeitenden das Auto-Abo damit budgetneutral über
    Gehaltsumwandlung und mit minimalem administrativem Aufwand zur Verfügung
    stellen.

    Mit der Integration von FINN | JobAuto erweitert Probonio sein Portfolio um eine
    Mobilitätslösung, die flexible und steueroptimierte Mitarbeitermobilität
    ermöglicht. Das Auto-Abo wird über Gehaltsumwandlung finanziert und ermöglicht
    Beschäftigten eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber der regulären
    Abo-Rate.

    "FINN erweitert unser Mobilitätsangebot um einen Benefit, der steuerlich
    attraktiv ist, im Alltag funktioniert und für Arbeitgeber komplett ohne
    zusätzliches Budget auskommt. Viele Unternehmen kennen das Prinzip bereits vom
    Dienstrad-Leasing - FINN überträgt diesen Ansatz nun auf Auto-Abos. Damit bieten
    wir über Probonio einen weiteren modernen und praxistauglichen
    Mobilitätsbenefit, der sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitenden einen echten
    Mehrwert bietet", sagt Simon Thiel, Geschäftsführer der Probonio GmbH.

    Flexible Mobilitätsbenefits sind im Trend

    Flexible Mobilitätsmodelle gewinnen in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Viele
    Arbeitgeber suchen nach Angeboten, die sich unkompliziert administrieren lassen
    und für Mitarbeitende gleichzeitig finanziell attraktiv sind. Auto-Abos gelten
    dabei als zeitgemäße Alternative zu klassischen Dienstwagen oder langfristigen
    Leasingverträgen.

    Auch Alexander Kaiser, Prokurist Strategische Partnerschaften bei FINN, freut
    sich über die Synergien beider Unternehmen: "Durch die Zusammenarbeit mit
    Probonio wird FINN Teil eines etablierten Ökosystems aus attraktiven
    Mitarbeiter-Benefits. Auf diese Weise können wir noch mehr Mitarbeitenden Zugang
    zu FINN | JobAuto und damit zu sorgenfreier Mobilität ermöglichen."

    Kostenneutrale Integration des FINN-Angebots auf der Probonio-Plattform

    Auf der Probonio-Plattform ist das FINN-Angebot aktuell als Custom Benefit
    verfügbar. Die Integration ist in wenigen Schritten möglich und für Arbeitgeber
    kostenneutral. Möchte ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit
    bieten, das FINN | JobAuto zu nutzen, schließt er zunächst einen Rahmenvertrag
    mit FINN und bestimmt die Konditionen für seine Beschäftigten über das
    FINN-Portal. Auch die Mitarbeitenden nutzen das FINN-Portal, um ihren
    Abo-Vertrag mit FINN zu schließen. Weitere Updates sowie eine vollständige
    Integration in die Probonio-Software sind zeitnah geplant.

    Über Probonio

    Probonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und
    moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein
    übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse
    zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie
    Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach
    im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die
    Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur
    Bikeleasing-Gruppe.

    Mehr Information unter: https://probonio.de/

    Über FINN

    FINN ist die unabhängige Plattform für Auto-Abos von über 30 Marken. Mit wenigen
    Klicks ein Auto-Abonnieren, das in wenigen Tagen direkt vor die Haustür
    geliefert wird: FINN bietet einen Rundum-Sorglos-Service und kümmert sich um
    Versicherung, Finanzierung, Anmeldung, Steuern oder auch Wartung. Dazu
    unterstützt FINN zertifizierte Klimaschutzprojekte und kompensiert damit den
    CO2-Fußabdruck jedes Fahrzeuges aller Antriebsarten - von der Produktion bis hin
    zu jedem gefahrenen Kilometer.

    FINN wurde 2019 in München gegründet. Die Mission: einen positiven Einfluss
    durch unkomplizierte Mobilität auf Menschen, Unternehmen und den Planeten
    nehmen.

    Mehr Information unter: https://www.finn.com/

    Pressekontakt:

    Linda Volkmann
    Head of Communications
    E-Mail: mailto:presse@probonio.de
    Telefon: +49 (0) 151 / 67 97 41 62
    https://probonio.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179062/6167422
    OTS: Probonio GmbH




