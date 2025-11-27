Probonio und FINN starten strategische Zusammenarbeit / Digitale Multi-Benefit-Plattform integriert Auto-Abo als neue Mobilitätslösung (FOTO)

Landshut (ots) - Probonio, die digitale Multi-Benefit-Plattform für moderne

Mitarbeiter-Benefits, erweitert sein Angebot um FINN | JobAuto. Unternehmen

können ihren Mitarbeitenden das Auto-Abo damit budgetneutral über

Gehaltsumwandlung und mit minimalem administrativem Aufwand zur Verfügung

stellen.



Mit der Integration von FINN | JobAuto erweitert Probonio sein Portfolio um eine

Mobilitätslösung, die flexible und steueroptimierte Mitarbeitermobilität

ermöglicht. Das Auto-Abo wird über Gehaltsumwandlung finanziert und ermöglicht

Beschäftigten eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber der regulären

Abo-Rate.





"FINN erweitert unser Mobilitätsangebot um einen Benefit, der steuerlich

attraktiv ist, im Alltag funktioniert und für Arbeitgeber komplett ohne

zusätzliches Budget auskommt. Viele Unternehmen kennen das Prinzip bereits vom

Dienstrad-Leasing - FINN überträgt diesen Ansatz nun auf Auto-Abos. Damit bieten

wir über Probonio einen weiteren modernen und praxistauglichen

Mobilitätsbenefit, der sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitenden einen echten

Mehrwert bietet", sagt Simon Thiel, Geschäftsführer der Probonio GmbH.



Flexible Mobilitätsbenefits sind im Trend



Flexible Mobilitätsmodelle gewinnen in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Viele

Arbeitgeber suchen nach Angeboten, die sich unkompliziert administrieren lassen

und für Mitarbeitende gleichzeitig finanziell attraktiv sind. Auto-Abos gelten

dabei als zeitgemäße Alternative zu klassischen Dienstwagen oder langfristigen

Leasingverträgen.



Auch Alexander Kaiser, Prokurist Strategische Partnerschaften bei FINN, freut

sich über die Synergien beider Unternehmen: "Durch die Zusammenarbeit mit

Probonio wird FINN Teil eines etablierten Ökosystems aus attraktiven

Mitarbeiter-Benefits. Auf diese Weise können wir noch mehr Mitarbeitenden Zugang

zu FINN | JobAuto und damit zu sorgenfreier Mobilität ermöglichen."



Kostenneutrale Integration des FINN-Angebots auf der Probonio-Plattform



Auf der Probonio-Plattform ist das FINN-Angebot aktuell als Custom Benefit

verfügbar. Die Integration ist in wenigen Schritten möglich und für Arbeitgeber

kostenneutral. Möchte ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit

bieten, das FINN | JobAuto zu nutzen, schließt er zunächst einen Rahmenvertrag

mit FINN und bestimmt die Konditionen für seine Beschäftigten über das

FINN-Portal. Auch die Mitarbeitenden nutzen das FINN-Portal, um ihren

Abo-Vertrag mit FINN zu schließen. Weitere Updates sowie eine vollständige

Integration in die Probonio-Software sind zeitnah geplant.



Über Probonio



Probonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und

moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein

übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse

zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie

Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach

im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die

Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur

Bikeleasing-Gruppe.



Mehr Information unter: https://probonio.de/



Über FINN



FINN ist die unabhängige Plattform für Auto-Abos von über 30 Marken. Mit wenigen

Klicks ein Auto-Abonnieren, das in wenigen Tagen direkt vor die Haustür

geliefert wird: FINN bietet einen Rundum-Sorglos-Service und kümmert sich um

Versicherung, Finanzierung, Anmeldung, Steuern oder auch Wartung. Dazu

unterstützt FINN zertifizierte Klimaschutzprojekte und kompensiert damit den

CO2-Fußabdruck jedes Fahrzeuges aller Antriebsarten - von der Produktion bis hin

zu jedem gefahrenen Kilometer.



FINN wurde 2019 in München gegründet. Die Mission: einen positiven Einfluss

durch unkomplizierte Mobilität auf Menschen, Unternehmen und den Planeten

nehmen.



Mehr Information unter: https://www.finn.com/



