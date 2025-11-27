Probonio und FINN starten strategische Zusammenarbeit / Digitale Multi-Benefit-Plattform integriert Auto-Abo als neue Mobilitätslösung (FOTO)
Landshut (ots) - Probonio, die digitale Multi-Benefit-Plattform für moderne
Mitarbeiter-Benefits, erweitert sein Angebot um FINN | JobAuto. Unternehmen
können ihren Mitarbeitenden das Auto-Abo damit budgetneutral über
Gehaltsumwandlung und mit minimalem administrativem Aufwand zur Verfügung
stellen.
Mit der Integration von FINN | JobAuto erweitert Probonio sein Portfolio um eine
Mobilitätslösung, die flexible und steueroptimierte Mitarbeitermobilität
ermöglicht. Das Auto-Abo wird über Gehaltsumwandlung finanziert und ermöglicht
Beschäftigten eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber der regulären
Abo-Rate.
Mitarbeiter-Benefits, erweitert sein Angebot um FINN | JobAuto. Unternehmen
können ihren Mitarbeitenden das Auto-Abo damit budgetneutral über
Gehaltsumwandlung und mit minimalem administrativem Aufwand zur Verfügung
stellen.
Mit der Integration von FINN | JobAuto erweitert Probonio sein Portfolio um eine
Mobilitätslösung, die flexible und steueroptimierte Mitarbeitermobilität
ermöglicht. Das Auto-Abo wird über Gehaltsumwandlung finanziert und ermöglicht
Beschäftigten eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber der regulären
Abo-Rate.
"FINN erweitert unser Mobilitätsangebot um einen Benefit, der steuerlich
attraktiv ist, im Alltag funktioniert und für Arbeitgeber komplett ohne
zusätzliches Budget auskommt. Viele Unternehmen kennen das Prinzip bereits vom
Dienstrad-Leasing - FINN überträgt diesen Ansatz nun auf Auto-Abos. Damit bieten
wir über Probonio einen weiteren modernen und praxistauglichen
Mobilitätsbenefit, der sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitenden einen echten
Mehrwert bietet", sagt Simon Thiel, Geschäftsführer der Probonio GmbH.
Flexible Mobilitätsbenefits sind im Trend
Flexible Mobilitätsmodelle gewinnen in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Viele
Arbeitgeber suchen nach Angeboten, die sich unkompliziert administrieren lassen
und für Mitarbeitende gleichzeitig finanziell attraktiv sind. Auto-Abos gelten
dabei als zeitgemäße Alternative zu klassischen Dienstwagen oder langfristigen
Leasingverträgen.
Auch Alexander Kaiser, Prokurist Strategische Partnerschaften bei FINN, freut
sich über die Synergien beider Unternehmen: "Durch die Zusammenarbeit mit
Probonio wird FINN Teil eines etablierten Ökosystems aus attraktiven
Mitarbeiter-Benefits. Auf diese Weise können wir noch mehr Mitarbeitenden Zugang
zu FINN | JobAuto und damit zu sorgenfreier Mobilität ermöglichen."
Kostenneutrale Integration des FINN-Angebots auf der Probonio-Plattform
Auf der Probonio-Plattform ist das FINN-Angebot aktuell als Custom Benefit
verfügbar. Die Integration ist in wenigen Schritten möglich und für Arbeitgeber
kostenneutral. Möchte ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit
bieten, das FINN | JobAuto zu nutzen, schließt er zunächst einen Rahmenvertrag
mit FINN und bestimmt die Konditionen für seine Beschäftigten über das
FINN-Portal. Auch die Mitarbeitenden nutzen das FINN-Portal, um ihren
Abo-Vertrag mit FINN zu schließen. Weitere Updates sowie eine vollständige
Integration in die Probonio-Software sind zeitnah geplant.
Über Probonio
Probonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und
moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein
übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse
zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie
Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach
im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die
Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur
Bikeleasing-Gruppe.
Mehr Information unter: https://probonio.de/
Über FINN
FINN ist die unabhängige Plattform für Auto-Abos von über 30 Marken. Mit wenigen
Klicks ein Auto-Abonnieren, das in wenigen Tagen direkt vor die Haustür
geliefert wird: FINN bietet einen Rundum-Sorglos-Service und kümmert sich um
Versicherung, Finanzierung, Anmeldung, Steuern oder auch Wartung. Dazu
unterstützt FINN zertifizierte Klimaschutzprojekte und kompensiert damit den
CO2-Fußabdruck jedes Fahrzeuges aller Antriebsarten - von der Produktion bis hin
zu jedem gefahrenen Kilometer.
FINN wurde 2019 in München gegründet. Die Mission: einen positiven Einfluss
durch unkomplizierte Mobilität auf Menschen, Unternehmen und den Planeten
nehmen.
Mehr Information unter: https://www.finn.com/
Pressekontakt:
Linda Volkmann
Head of Communications
E-Mail: mailto:presse@probonio.de
Telefon: +49 (0) 151 / 67 97 41 62
https://probonio.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179062/6167422
OTS: Probonio GmbH
attraktiv ist, im Alltag funktioniert und für Arbeitgeber komplett ohne
zusätzliches Budget auskommt. Viele Unternehmen kennen das Prinzip bereits vom
Dienstrad-Leasing - FINN überträgt diesen Ansatz nun auf Auto-Abos. Damit bieten
wir über Probonio einen weiteren modernen und praxistauglichen
Mobilitätsbenefit, der sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitenden einen echten
Mehrwert bietet", sagt Simon Thiel, Geschäftsführer der Probonio GmbH.
Flexible Mobilitätsbenefits sind im Trend
Flexible Mobilitätsmodelle gewinnen in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Viele
Arbeitgeber suchen nach Angeboten, die sich unkompliziert administrieren lassen
und für Mitarbeitende gleichzeitig finanziell attraktiv sind. Auto-Abos gelten
dabei als zeitgemäße Alternative zu klassischen Dienstwagen oder langfristigen
Leasingverträgen.
Auch Alexander Kaiser, Prokurist Strategische Partnerschaften bei FINN, freut
sich über die Synergien beider Unternehmen: "Durch die Zusammenarbeit mit
Probonio wird FINN Teil eines etablierten Ökosystems aus attraktiven
Mitarbeiter-Benefits. Auf diese Weise können wir noch mehr Mitarbeitenden Zugang
zu FINN | JobAuto und damit zu sorgenfreier Mobilität ermöglichen."
Kostenneutrale Integration des FINN-Angebots auf der Probonio-Plattform
Auf der Probonio-Plattform ist das FINN-Angebot aktuell als Custom Benefit
verfügbar. Die Integration ist in wenigen Schritten möglich und für Arbeitgeber
kostenneutral. Möchte ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit
bieten, das FINN | JobAuto zu nutzen, schließt er zunächst einen Rahmenvertrag
mit FINN und bestimmt die Konditionen für seine Beschäftigten über das
FINN-Portal. Auch die Mitarbeitenden nutzen das FINN-Portal, um ihren
Abo-Vertrag mit FINN zu schließen. Weitere Updates sowie eine vollständige
Integration in die Probonio-Software sind zeitnah geplant.
Über Probonio
Probonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und
moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein
übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse
zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie
Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach
im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die
Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur
Bikeleasing-Gruppe.
Mehr Information unter: https://probonio.de/
Über FINN
FINN ist die unabhängige Plattform für Auto-Abos von über 30 Marken. Mit wenigen
Klicks ein Auto-Abonnieren, das in wenigen Tagen direkt vor die Haustür
geliefert wird: FINN bietet einen Rundum-Sorglos-Service und kümmert sich um
Versicherung, Finanzierung, Anmeldung, Steuern oder auch Wartung. Dazu
unterstützt FINN zertifizierte Klimaschutzprojekte und kompensiert damit den
CO2-Fußabdruck jedes Fahrzeuges aller Antriebsarten - von der Produktion bis hin
zu jedem gefahrenen Kilometer.
FINN wurde 2019 in München gegründet. Die Mission: einen positiven Einfluss
durch unkomplizierte Mobilität auf Menschen, Unternehmen und den Planeten
nehmen.
Mehr Information unter: https://www.finn.com/
Pressekontakt:
Linda Volkmann
Head of Communications
E-Mail: mailto:presse@probonio.de
Telefon: +49 (0) 151 / 67 97 41 62
https://probonio.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179062/6167422
OTS: Probonio GmbH
Autor folgen