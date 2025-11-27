UBS: Darum gehört EssilorLuxottica zu den besten Investment-Stories in Europa

Die Analysten erwarten, dass EssilorLuxottica dank starker Marken und zahlreicher Lizenzen besonders gut positioniert ist, um das noch junge Segment zu prägen. Bereits 2026 könnte das Unternehmen zweistellig wachsen, getragen von neuen Produkten wie Smartglasses und der geplanten Einführung der Stellest-Technologie in den USA. Die UBS verweist zudem auf einen jährlichen freien Cashflow von mehr als 4 Milliarden Euro, der weiteren Zukäufen in dynamischen Märkten wie China, Indien oder Brasilien Tür und Tor öffnet.

Der italienisch-französische Brillenriese EssilorLuxottica profitiert nach Meinung von Analysten von einem klaren First-Mover-Vorteil im Smartglasses-Markt, einem Segment, das laut UBS bis 2040 auf rund 110 Milliarden Euro anschwellen könnte.

Im laufenden Jahr haben die Papiere rund 35 Prozent zugelegt und notieren nahe ihrer Rekordhochs. Bewertungstechnisch erscheint die Aktie trotz eines 2026er KGV von 38,1 aus Sicht der UBS attraktiv, gemessen an Wachstumsaussichten und Marktstellung. Das Kursziel steigt auf 355 Euro – rund 22 Prozent Potenzial.

Eine zentrale Erkenntnis einer UBS-Befragung: Die Nachfrage nach Smartglasses dürfte 2026 deutlich anziehen. Rund 80 Prozent der Befragten planen innerhalb eines Jahres einen Kauf – vor allem bei bekannten Marken. Da viele Verbraucher die Funktionsvielfalt der Geräte noch nicht kennen, könnte zusätzliche Konkurrenz den Gesamtmarkt eher vergrößern als belasten. Besitzer der Geräte sind zudem bereit, im Schnitt 30 Prozent mehr zu zahlen als potenzielle Neukunden.

Langfristig traut UBS EssilorLuxottica eine Marktführerschaft mit rund 30 Prozent Anteil im Smartglasses-Geschäft zu – theoretisch gut 31 Milliarden Euro Umsatz. Zwar bleibt die Bandbreite möglicher Entwicklungen hoch, doch die Analysten bewerten das Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 313,1EUR auf Tradegate (27. November 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.





