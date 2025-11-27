    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Lidl erhält "ESG Transparency Award" für transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung / Fortschrittsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Nachhaltigkeit ist für Lidl in Deutschland eine zentrale
    Säule des Handelns, elementar für Zukunftsfähigkeit, Innovation und
    gesellschaftliche Verantwortung. Die konsequente Übernahme dieser Verantwortung
    und die klare Kommunikation darüber sind für den Lebensmitteleinzelhändler
    essenziell. Die Bestrebungen nach konsequenter Transparenz wurden nun offiziell
    bestätigt: Der "ESG Transparency Award" würdigt Organisationen, die bereits
    heute zukunftsweisende Nachhaltigkeitskonzepte verankert haben und diese
    durchgängig klar in Form eines Nachhaltigkeitsberichts kommunizieren. Lidl in
    Deutschland hat gestern, am 26. November 2025, beim ESG Summit in Bonn den
    renommierten Preis erhalten. Die offizielle Urkundenübergabe fand im Rahmen der
    European Sustainability Week, einer Plattform zum Austausch über nationale und
    internationale Nachhaltigkeitsentwicklungen, statt.

    Durch den umfassenden Bewertungsprozess der unabhängigen Jury erreicht Lidl in
    Deutschland den Status "Excellence" und ist zusätzlich als "Leading Company"
    gewürdigt worden. Diese besondere Anerkennung honoriert das Engagement des
    Lebensmitteleinzelhändlers für eine transparente
    Nachhaltigkeitsberichterstattung und positioniert Lidl unter den führenden
    Unternehmen innerhalb der Branche und Unternehmensgröße in Europa.

    Grundlage der Auszeichnung war der im vergangenen Jahr veröffentlichte
    GRI-Bericht für den Berichtszeitraum Geschäftsjahr 2022-2023. Das herausragende
    Ergebnis von 91,16 Prozent in der Exzellenzklasse unterstreicht die hohe
    Qualität der Berichterstattung.

    "Wir freuen uns sehr über den renommierten ESG Transparency Award. Die
    Auszeichnung als 'Leading Company' ist eine wertvolle Anerkennung für unser
    kontinuierliches Engagement für Transparenz und Nachhaltigkeit entlang unserer
    gesamten Wertschöpfungskette", erklärt Hans Martin Hermann, Geschäftsführer
    Corporate Affairs bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Diese Auszeichnung
    würdigt unsere Arbeit und motiviert uns, unsere Nachhaltigkeitsziele konsequent
    voranzutreiben. Unser Anspruch ist es, unsere Fortschritte und Herausforderungen
    nachvollziehbar und transparent darzustellen. Diesen Ansatz setzen wir nun mit
    unserem heute erscheinenden Fortschrittsbericht fort. Der ESG Transparency Award
    bestärkt uns darin, und wir danken allen, die diesen Erfolg erst möglich gemacht
    haben."

    Fortschrittsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht

    Die Veröffentlichung des neuen Fortschrittsberichts für das Geschäftsjahr 2024
    von Lidl in Deutschland ist die konsequente Fortsetzung der transparenten
    Kommunikationshaltung, für die Lidl mit dem Award gewürdigt wurde. Die
    Aufmachung des aktuellen Berichts ist dabei eine Besonderheit: Er erscheint
    erstmals im hochwertigen Magazinformat, um komplexe Nachhaltigkeitsthemen
    anschaulicher und noch zugänglicher für die unterschiedlichen Zielgruppen zu
    gestalten. Der Magazinteil bietet beispielsweise spannende Einblicke hinter die
    Kulissen und Reportagen, etwa in Form eines Interviews zur
    Nachhaltigkeitsstrategie in den Filialen und Verwaltungs- und
    Warenverteilzentren oder einer Reportage über die enge Zusammenarbeit mit
    Bioland-Landwirten. Des Weiteren enthält der Bericht im zweiten Teil eine
    Übersicht über die konkreten Nachhaltigkeitsziele von Lidl in Deutschland, den
    aktuellen Stand und Fortschritt dieser Ziele sowie die dazugehörigen Maßnahmen.
    So erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in die aktuellen
    Meilensteine, Herausforderungen und künftige Ziele von Lidl in Deutschland im
    Bereich der Nachhaltigkeit und auch, wer dahinter steht.

    Der Fortschrittsbericht ist hier
    (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/fortschrittsbericht-2024) verfügbar.

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    Pressekontakt:

    Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6167441
    OTS: Lidl




