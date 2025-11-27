Lidl erhält "ESG Transparency Award" für transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung / Fortschrittsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Nachhaltigkeit ist für Lidl in Deutschland eine zentrale

Säule des Handelns, elementar für Zukunftsfähigkeit, Innovation und

gesellschaftliche Verantwortung. Die konsequente Übernahme dieser Verantwortung

und die klare Kommunikation darüber sind für den Lebensmitteleinzelhändler

essenziell. Die Bestrebungen nach konsequenter Transparenz wurden nun offiziell

bestätigt: Der "ESG Transparency Award" würdigt Organisationen, die bereits

heute zukunftsweisende Nachhaltigkeitskonzepte verankert haben und diese

durchgängig klar in Form eines Nachhaltigkeitsberichts kommunizieren. Lidl in

Deutschland hat gestern, am 26. November 2025, beim ESG Summit in Bonn den

renommierten Preis erhalten. Die offizielle Urkundenübergabe fand im Rahmen der

European Sustainability Week, einer Plattform zum Austausch über nationale und

internationale Nachhaltigkeitsentwicklungen, statt.



Durch den umfassenden Bewertungsprozess der unabhängigen Jury erreicht Lidl in

Deutschland den Status "Excellence" und ist zusätzlich als "Leading Company"

gewürdigt worden. Diese besondere Anerkennung honoriert das Engagement des

Lebensmitteleinzelhändlers für eine transparente

Nachhaltigkeitsberichterstattung und positioniert Lidl unter den führenden

Unternehmen innerhalb der Branche und Unternehmensgröße in Europa.





Grundlage der Auszeichnung war der im vergangenen Jahr veröffentlichte

GRI-Bericht für den Berichtszeitraum Geschäftsjahr 2022-2023. Das herausragende

Ergebnis von 91,16 Prozent in der Exzellenzklasse unterstreicht die hohe

Qualität der Berichterstattung.



"Wir freuen uns sehr über den renommierten ESG Transparency Award. Die

Auszeichnung als 'Leading Company' ist eine wertvolle Anerkennung für unser

kontinuierliches Engagement für Transparenz und Nachhaltigkeit entlang unserer

gesamten Wertschöpfungskette", erklärt Hans Martin Hermann, Geschäftsführer

Corporate Affairs bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Diese Auszeichnung

würdigt unsere Arbeit und motiviert uns, unsere Nachhaltigkeitsziele konsequent

voranzutreiben. Unser Anspruch ist es, unsere Fortschritte und Herausforderungen

nachvollziehbar und transparent darzustellen. Diesen Ansatz setzen wir nun mit

unserem heute erscheinenden Fortschrittsbericht fort. Der ESG Transparency Award

bestärkt uns darin, und wir danken allen, die diesen Erfolg erst möglich gemacht

haben."



Fortschrittsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht



Die Veröffentlichung des neuen Fortschrittsberichts für das Geschäftsjahr 2024

von Lidl in Deutschland ist die konsequente Fortsetzung der transparenten

Kommunikationshaltung, für die Lidl mit dem Award gewürdigt wurde. Die

Aufmachung des aktuellen Berichts ist dabei eine Besonderheit: Er erscheint

erstmals im hochwertigen Magazinformat, um komplexe Nachhaltigkeitsthemen

anschaulicher und noch zugänglicher für die unterschiedlichen Zielgruppen zu

gestalten. Der Magazinteil bietet beispielsweise spannende Einblicke hinter die

Kulissen und Reportagen, etwa in Form eines Interviews zur

Nachhaltigkeitsstrategie in den Filialen und Verwaltungs- und

Warenverteilzentren oder einer Reportage über die enge Zusammenarbeit mit

Bioland-Landwirten. Des Weiteren enthält der Bericht im zweiten Teil eine

Übersicht über die konkreten Nachhaltigkeitsziele von Lidl in Deutschland, den

aktuellen Stand und Fortschritt dieser Ziele sowie die dazugehörigen Maßnahmen.

So erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in die aktuellen

Meilensteine, Herausforderungen und künftige Ziele von Lidl in Deutschland im

Bereich der Nachhaltigkeit und auch, wer dahinter steht.



Der Fortschrittsbericht ist hier

(https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/fortschrittsbericht-2024) verfügbar.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .



Pressekontakt:



Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG

07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6167441

OTS: Lidl







