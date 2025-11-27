Lidl erhält "ESG Transparency Award" für transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung / Fortschrittsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Nachhaltigkeit ist für Lidl in Deutschland eine zentrale
Säule des Handelns, elementar für Zukunftsfähigkeit, Innovation und
gesellschaftliche Verantwortung. Die konsequente Übernahme dieser Verantwortung
und die klare Kommunikation darüber sind für den Lebensmitteleinzelhändler
essenziell. Die Bestrebungen nach konsequenter Transparenz wurden nun offiziell
bestätigt: Der "ESG Transparency Award" würdigt Organisationen, die bereits
heute zukunftsweisende Nachhaltigkeitskonzepte verankert haben und diese
durchgängig klar in Form eines Nachhaltigkeitsberichts kommunizieren. Lidl in
Deutschland hat gestern, am 26. November 2025, beim ESG Summit in Bonn den
renommierten Preis erhalten. Die offizielle Urkundenübergabe fand im Rahmen der
European Sustainability Week, einer Plattform zum Austausch über nationale und
internationale Nachhaltigkeitsentwicklungen, statt.
Durch den umfassenden Bewertungsprozess der unabhängigen Jury erreicht Lidl in
Deutschland den Status "Excellence" und ist zusätzlich als "Leading Company"
gewürdigt worden. Diese besondere Anerkennung honoriert das Engagement des
Lebensmitteleinzelhändlers für eine transparente
Nachhaltigkeitsberichterstattung und positioniert Lidl unter den führenden
Unternehmen innerhalb der Branche und Unternehmensgröße in Europa.
Grundlage der Auszeichnung war der im vergangenen Jahr veröffentlichte
GRI-Bericht für den Berichtszeitraum Geschäftsjahr 2022-2023. Das herausragende
Ergebnis von 91,16 Prozent in der Exzellenzklasse unterstreicht die hohe
Qualität der Berichterstattung.
"Wir freuen uns sehr über den renommierten ESG Transparency Award. Die
Auszeichnung als 'Leading Company' ist eine wertvolle Anerkennung für unser
kontinuierliches Engagement für Transparenz und Nachhaltigkeit entlang unserer
gesamten Wertschöpfungskette", erklärt Hans Martin Hermann, Geschäftsführer
Corporate Affairs bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Diese Auszeichnung
würdigt unsere Arbeit und motiviert uns, unsere Nachhaltigkeitsziele konsequent
voranzutreiben. Unser Anspruch ist es, unsere Fortschritte und Herausforderungen
nachvollziehbar und transparent darzustellen. Diesen Ansatz setzen wir nun mit
unserem heute erscheinenden Fortschrittsbericht fort. Der ESG Transparency Award
bestärkt uns darin, und wir danken allen, die diesen Erfolg erst möglich gemacht
haben."
Fortschrittsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht
Die Veröffentlichung des neuen Fortschrittsberichts für das Geschäftsjahr 2024
von Lidl in Deutschland ist die konsequente Fortsetzung der transparenten
Kommunikationshaltung, für die Lidl mit dem Award gewürdigt wurde. Die
Aufmachung des aktuellen Berichts ist dabei eine Besonderheit: Er erscheint
erstmals im hochwertigen Magazinformat, um komplexe Nachhaltigkeitsthemen
anschaulicher und noch zugänglicher für die unterschiedlichen Zielgruppen zu
gestalten. Der Magazinteil bietet beispielsweise spannende Einblicke hinter die
Kulissen und Reportagen, etwa in Form eines Interviews zur
Nachhaltigkeitsstrategie in den Filialen und Verwaltungs- und
Warenverteilzentren oder einer Reportage über die enge Zusammenarbeit mit
Bioland-Landwirten. Des Weiteren enthält der Bericht im zweiten Teil eine
Übersicht über die konkreten Nachhaltigkeitsziele von Lidl in Deutschland, den
aktuellen Stand und Fortschritt dieser Ziele sowie die dazugehörigen Maßnahmen.
So erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in die aktuellen
Meilensteine, Herausforderungen und künftige Ziele von Lidl in Deutschland im
Bereich der Nachhaltigkeit und auch, wer dahinter steht.
Der Fortschrittsbericht ist hier
(https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/fortschrittsbericht-2024) verfügbar.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6167441
OTS: Lidl
