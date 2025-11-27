Pfisterer Holding: Johannes Linden zum CFO des Jahres 2025 gekürt
Auszeichnung für visionäre Finanzführung: Johannes Linden wird als CFO des Jahres 2025 geehrt und schreibt mit PFISTERER eine Erfolgsgeschichte im technologieorientierten Mittelstand.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Johannes Linden wurde als CFO des Jahres 2025 vom FINANCE-Magazin ausgezeichnet.
- Die Preisverleihung fand am 26. November 2025 im Rahmen der Kongressmesse Structured FINANCE in Stuttgart statt.
- Johannes Linden ist Co-CEO und CFO der PFISTERER Holding SE und hat bedeutende Erfolge im technologieorientierten Mittelstand erzielt.
- Unter seiner Führung konnte PFISTERER trotz schwieriger Marktbedingungen erfolgreich an die Börse gehen und seine Wachstumsstrategie stärken.
- Die positive Entwicklung des Unternehmens zeigt sich in einem steigenden Aktienkurs sowie in wachsendem Umsatz und Auftragseingang.
- PFISTERER ist ein unabhängiges Technologieunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung, das Lösungen für elektrische Energieinfrastrukturen entwickelt und vertreibt.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg European Conference, bei Pfisterer Holding ist am 02.12.2025.
Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,34 % im
Minus.
+0,67 %
+6,39 %
+1,63 %
+13,48 %
+198,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte