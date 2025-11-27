    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi

    Besonders beachtet!

    Xiaomi Aktie überzeugt mit Kursplus - 27.11.2025

    Am 27.11.2025 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um +2,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,5995, mit einem Plus von +2,93 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kurs der Xiaomi Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,96 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um +10,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Xiaomi auf +8,49 %.

    Xiaomi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,02 %
    1 Monat -8,57 %
    3 Monate -22,96 %
    1 Jahr +35,68 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Xiaomi-Aktie. Die Diskussion umfasst die aktuelle Volatilität, die Bewertung durch Derivate wie Knock-out-Scheine sowie das starke Wachstum im Elektroauto-Segment. Während einige die langfristigen Wachstumschancen betonen, warnen andere vor Risiken durch kurzfristige Schwankungen und den Einsatz von Hebelprodukten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,04 Mrd. € wert.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    Xiaomi

    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1



