Indiens Börsen nahe Rekord: Der "entspannteste Aktienmarkt der Welt"

Laut Marktstratege Sunny Agrawal von SBICAPS Securities spricht weiterhin viel für eine Fortsetzung der Rallye bei den großen Standardwerten. Als Treiber nennt er gegenüber Reuters Erwartungen an Zinssenkungen sowohl in den USA als auch in Indien, robuste Unternehmensgewinne, stabile Kapitalzuflüsse, moderate Inflation und ein insgesamt starkes Wirtschaftsumfeld. Doch der breite Markt konnte diesen Rückenwind nicht vollständig nutzen: Small Caps gaben 0,5 Prozent nach, Mid Caps bewegten sich kaum.

Der Nifty 50 schloss 0,04 Prozent höher bei 26.215 Punkten, der BSE Sensex legte 0,13 Prozent auf 85.720 Punkte zu. Beide Indizes blieben damit knapp unter ihren historischen Schlussrekorden. Zwischenzeitlich hatten sie neue Allzeithochs erreicht – getragen vor allem von zinssensiblen Finanzwerten, die vom wachsenden Vertrauen in eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik profitierten.

Der Leitindex Nifty befindet sich in einer der ruhigsten Phasen seiner Geschichte. Vor dem jüngsten Kurssprung legte der Index ganze 77 Handelstage ohne stärkere Intraday-Ausschläge hin – ein Rekord. Auch über längere Distanzen blieb das Bild stabil: Seit 132 Sitzungen gab es keine Tagesbewegung von mehr als 1,5 Prozent. Die realisierte Dreimonatsvolatilität liegt aktuell bei nur 7,4 – deutlich unter dem Niveau des S&P 500. Bloomberg spricht von "einem der entspanntesten Aktienmärkte der Welt."

Aktuell rücken unter anderem Ölraffinerien in den Blickpunkt der Investoren. Analysten von Antique rechnen mit einem weiteren starken Quartal für die staatlichen Ölmarketingunternehmen. Niedrige Rohölpreise im Bereich von 60 bis 65 US-Dollar je Barrel sowie stabile Verbraucherpreise für Benzin und Diesel dürften die Margen stützen. Vor allem das profitable Raffinegeschäft und die Entlastung bei Flüssiggas treiben die Gewinne. Spitzenfavorit der Analysten: Hindustan Petroleum.

Zugleich entdecken Investoren ein Segment neu, das lange unter dem Radar blieb: Finanzierer für erschwinglichen Wohnraum. Laut Kotak Institutional Equities zieht die Nachfrage spürbar an – getragen vom strukturellen Wohnungsmangel im Land. Unternehmen wie Aadhar Housing Finance und Aavas Financiers zählen zu den bevorzugten Werten.

Bei den Einzelwerten sorgte auch Ashok Leyland für Aufmerksamkeit: Die Aktie sprang 7,3 Prozent auf ein Rekordhoch, nachdem eine Konzerntochter der Fusion mit NDL Ventures zugestimmt hatte. Deutlich unter Druck stand hingegen Whirlpool of India. Der Kurs brach nach mehreren Discount-Blocktrades um 11,4 Prozent ein. Medienberichten zufolge trennt sich der Großaktionär Whirlpool Mauritius von bis zu 9,5 Millionen Aktien.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



