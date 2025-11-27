Skoda Auto produziert den 100.000. vollelektrischen Elroq (FOTO)
Mladá Boleslav (ots) - > Produktion in vollem Gange: Nach dem Produktionsstart
Anfang 2025 ist das Jubiläumsfahrzeug ein Skoda Elroq RS (Skoda Elroq RS BEV 250
kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,3 - 17,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen
(kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A) in Mamba-Grün
> Hochflexible Produktion: Die Fertigungslinie im Werk Mladá Boleslav ermöglicht
die parallele Produktion von batterieelektrischen und Verbrenner-Modellen
> Von Experten und Kunden gleichermaßen geschätzt: Der Elroq wurde kürzlich zum
'German Car of the Year' 2026 gekürt und war in den ersten drei Quartalen 2025
das zweitbestverkaufte Elektroauto in Europa
Skoda Auto hat seit Produktionsstart zu Beginn dieses Jahres 100.000 Einheiten
des vollelektrischen Kompakt-SUV Elroq gefertigt. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein
Elroq RS in Mamba-Grün. Als erstes Serienmodell, das die Modern Solid
Designsprache der Marke umsetzt, entsteht der Elroq auf einer flexiblen
Fertigungslinie, auf der auch der Enyaq und der MQB-basierte Octavia gebaut
werden. So kann der Automobilhersteller sowohl Elektromodelle als auch solche
mit Verbrennungsmotoren auf derselben Linie produzieren und schnell auf die
Kundennachfrage reagieren. Der Elroq erfreut sich bei Kunden und Experten
gleichermaßen großer Beliebtheit: Nach den ersten drei Quartalen 2025 belegte er
den zweiten Platz unter den meistverkauften BEV-Modellen in Europa. Außerdem
erhielt er zahlreiche internationale Auszeichnungen, darunter den Red Dot Design
Award (https://www.skoda-media.de/press/detail/4450/) , und wurde kürzlich zum
'German Car of the Year' 2026 (https://www.skoda-media.de/press/detail/4546/)
gekürt. Der Meilenstein von 100.000 Einheiten unterstreicht die anhaltend starke
Nachfrage nach den batterieelektrischen Skoda SUVs Elroq und Enyaq.
Andreas Dick, Vorstandsmitglied für Produktion und Logistik bei Skoda Auto ,
sagt: "Die Fertigung von 100.000 Elroq in weniger als einem Jahr
Serienproduktion ist eine große Leistung des gesamten Teams. Sie spiegelt auch
die konsequente Vorbereitung und gezielte Anpassung unserer Produktionsprozesse
wider. Von Anfang an haben wir die Flexibilität, batterieelektrische und
ICE-Fahrzeuge auf derselben Linie zu bauen, voll ausgeschöpft. Das Ergebnis
spricht für sich: Die enorme Resonanz der Kunden unterstreicht die hervorragende
Fertigungsqualität der Autos 'Made in Mladá Boleslav'."
Skoda Elroq: unter den meistverkauften BEVs in Europa
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 lieferte Skoda weltweit fast
120.000 BEVs aus. In Europa rangierten beide Modelle unter den Top Ten der
Elektroautos, wobei der Elroq den zweiten und der Enyaq den sechsten Platz
belegten. Der Elroq ist das meistverkaufte BEV in der Tschechischen Republik,
Dänemark und der Slowakei und gehört zu den drei meistverkauften BEVs in
Österreich, den Niederlanden und der Schweiz.
Großer Erfolg für den Elroq in Deutschland, dem größten Einzelmarkt von Skoda
In Deutschland, dem größten Einzelmarkt von Skoda, war der Elroq im Oktober mit
3.320 Zulassungen das meistverkaufte Elektrofahrzeug. Außerdem war er im April,
Juli und Oktober jeweils das insgesamt meistverkaufte Elektroauto in Europa. Der
Erfolg des Elroq spiegelt sich nicht nur in der starken Kundennachfrage wider,
sondern auch in einer wachsenden Liste internationaler Auszeichnungen, darunter
der renommierte Red Dot Design Award
(https://www.skoda-media.de/press/detail/4450/) . Kürzlich wurde das kompakte
SUV zum 'German Car of the Year' 2026
(https://www.skoda-media.de/press/detail/4546/) gekürt. Eine Jury aus 40
führenden deutschen und internationalen Journalisten wählte zunächst fünf
Klassensieger aus 80 Neufahrzeugen aus, bevor sich der Elroq in der Endrunde
gegen seine vier verbleibenden Konkurrenten durchsetzte. Besonders gut schnitt
er in den Bereichen Qualität und Umweltfreundlichkeit sowie
Preis-Leistungs-Verhältnis, Fahrverhalten und Antrieb ab.
vonHS schrieb 22.11.25, 10:55
VW hat viele Partner auf dieser Welt, denn aktuell muss man einige Bestandteile der eigenen ID-Reihe von woanders beziehen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Partnerschaft mit chinesischen Unternehmen, darunter der Lieferant Gotion, der ein wichtiges Element in der Lieferkette für die VW-Elektroautos darstellt.mitdiskutieren »
https://www.smartdroid.de/vw-wichtiger-schritt-fuer-wandel-bei-den-elektroauto-batterien/
https://www.smartdroid.de/vw-wichtiger-schritt-fuer-wandel-bei-den-elektroauto-batterien/
vonHS schrieb 20.11.25, 19:15
Die tiefe Krise beim Autohersteller Porsche trifft auch Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume. Wie das Handelsblatt von Insidern erfahren hat, schwindet Blumes Rückhalt bei der Eigentümerfamilie Porsche. Grund sind offenbar Entscheidungen, die in Blumes Zeit als Chef des Sportwagenbauers fallen, darunter die in der Branche als verfehlt geltende Strategie für die Elektrifizierung.mitdiskutieren »
Auch über den Zustand von VW sei die Familie entsetzt. Sie hält mehr als die Hälfte der Stimmrechte in dem Unternehmen. Es müsse sich vieles ändern, zitiert fas HANDELSBLATT (kostenpflichtig) einen engen Berater der Familie:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-vw-chef-oliver-blume-muss-um-rueckhalt-bei-den-porsches-bangen/100176154.html
Auch über den Zustand von VW sei die Familie entsetzt. Sie hält mehr als die Hälfte der Stimmrechte in dem Unternehmen. Es müsse sich vieles ändern, zitiert fas HANDELSBLATT (kostenpflichtig) einen engen Berater der Familie:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-vw-chef-oliver-blume-muss-um-rueckhalt-bei-den-porsches-bangen/100176154.html
vonHS schrieb 20.11.25, 18:24
