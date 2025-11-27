    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Skoda Auto produziert den 100.000. vollelektrischen Elroq (FOTO)

    Mladá Boleslav (ots) - > Produktion in vollem Gange: Nach dem Produktionsstart
    Anfang 2025 ist das Jubiläumsfahrzeug ein Skoda Elroq RS (Skoda Elroq RS BEV 250
    kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,3 - 17,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen
    (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A) in Mamba-Grün

    > Hochflexible Produktion: Die Fertigungslinie im Werk Mladá Boleslav ermöglicht
    die parallele Produktion von batterieelektrischen und Verbrenner-Modellen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    91,20€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    103,50€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    > Von Experten und Kunden gleichermaßen geschätzt: Der Elroq wurde kürzlich zum
    'German Car of the Year' 2026 gekürt und war in den ersten drei Quartalen 2025
    das zweitbestverkaufte Elektroauto in Europa

    Skoda Auto hat seit Produktionsstart zu Beginn dieses Jahres 100.000 Einheiten
    des vollelektrischen Kompakt-SUV Elroq gefertigt. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein
    Elroq RS in Mamba-Grün. Als erstes Serienmodell, das die Modern Solid
    Designsprache der Marke umsetzt, entsteht der Elroq auf einer flexiblen
    Fertigungslinie, auf der auch der Enyaq und der MQB-basierte Octavia gebaut
    werden. So kann der Automobilhersteller sowohl Elektromodelle als auch solche
    mit Verbrennungsmotoren auf derselben Linie produzieren und schnell auf die
    Kundennachfrage reagieren. Der Elroq erfreut sich bei Kunden und Experten
    gleichermaßen großer Beliebtheit: Nach den ersten drei Quartalen 2025 belegte er
    den zweiten Platz unter den meistverkauften BEV-Modellen in Europa. Außerdem
    erhielt er zahlreiche internationale Auszeichnungen, darunter den Red Dot Design
    Award (https://www.skoda-media.de/press/detail/4450/) , und wurde kürzlich zum
    'German Car of the Year' 2026 (https://www.skoda-media.de/press/detail/4546/)
    gekürt. Der Meilenstein von 100.000 Einheiten unterstreicht die anhaltend starke
    Nachfrage nach den batterieelektrischen Skoda SUVs Elroq und Enyaq.

    Andreas Dick, Vorstandsmitglied für Produktion und Logistik bei Skoda Auto ,
    sagt: "Die Fertigung von 100.000 Elroq in weniger als einem Jahr
    Serienproduktion ist eine große Leistung des gesamten Teams. Sie spiegelt auch
    die konsequente Vorbereitung und gezielte Anpassung unserer Produktionsprozesse
    wider. Von Anfang an haben wir die Flexibilität, batterieelektrische und
    ICE-Fahrzeuge auf derselben Linie zu bauen, voll ausgeschöpft. Das Ergebnis
    spricht für sich: Die enorme Resonanz der Kunden unterstreicht die hervorragende
    Fertigungsqualität der Autos 'Made in Mladá Boleslav'."

    Skoda Elroq: unter den meistverkauften BEVs in Europa

    In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 lieferte Skoda weltweit fast
    120.000 BEVs aus. In Europa rangierten beide Modelle unter den Top Ten der
    Elektroautos, wobei der Elroq den zweiten und der Enyaq den sechsten Platz
    belegten. Der Elroq ist das meistverkaufte BEV in der Tschechischen Republik,
    Dänemark und der Slowakei und gehört zu den drei meistverkauften BEVs in
    Österreich, den Niederlanden und der Schweiz.

    Großer Erfolg für den Elroq in Deutschland, dem größten Einzelmarkt von Skoda

    In Deutschland, dem größten Einzelmarkt von Skoda, war der Elroq im Oktober mit
    3.320 Zulassungen das meistverkaufte Elektrofahrzeug. Außerdem war er im April,
    Juli und Oktober jeweils das insgesamt meistverkaufte Elektroauto in Europa. Der
    Erfolg des Elroq spiegelt sich nicht nur in der starken Kundennachfrage wider,
    sondern auch in einer wachsenden Liste internationaler Auszeichnungen, darunter
    der renommierte Red Dot Design Award
    (https://www.skoda-media.de/press/detail/4450/) . Kürzlich wurde das kompakte
    SUV zum 'German Car of the Year' 2026
    (https://www.skoda-media.de/press/detail/4546/) gekürt. Eine Jury aus 40
    führenden deutschen und internationalen Journalisten wählte zunächst fünf
    Klassensieger aus 80 Neufahrzeugen aus, bevor sich der Elroq in der Endrunde
    gegen seine vier verbleibenden Konkurrenten durchsetzte. Besonders gut schnitt
    er in den Bereichen Qualität und Umweltfreundlichkeit sowie
    Preis-Leistungs-Verhältnis, Fahrverhalten und Antrieb ab.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6167490
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Skoda Auto produziert den 100.000. vollelektrischen Elroq (FOTO) > Produktion in vollem Gange: Nach dem Produktionsstart Anfang 2025 ist das Jubiläumsfahrzeug ein Skoda Elroq RS (Skoda Elroq RS BEV 250 kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,3 - 17,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; …