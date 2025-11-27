Heiße Squeeze-Kandidaten! Diese 20 Aktien könnten Shortseller komplett zerstören

Die Analyse berücksichtigt nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 25 Milliarden US-Dollar. Im Durchschnitt hielten etwa 65 Hedgefonds die jeweiligen Aktien in ihren Portfolios.

Goldman Sachs hat eine Liste der am stärksten leerverkauften Large-Cap-Aktien erstellt. Seeking Alpha hat diese Auswahl mithilfe eines bestimmten Rating-Systems bewertet. Laut den Daten von Goldman führt Bloom Energy die Rangliste der Unternehmen mit dem höchsten Short-Interest-Anteil an der Marktkapitalisierung an.

Bei der Auswertung durch Seeking Alpha schnitten Seagate Technology und Synchrony Financial am besten ab. Beide erreichten ein "Strong-Buy"-Rating und waren damit die einzigen Titel aus den 50 Werten, die die höchste Bewertungsstufe erhielten. Dell Technologies verpasste diese Kategorie knapp, erhielt jedoch weiterhin ein Kaufurteil. Auch Workday und Realty Income fanden sich unter den fünf bestbewerteten Unternehmen wieder und behielten ebenfalls ihre Kaufempfehlung.

Weitere Werte mit soliden Kauf-Ratings waren Royal Caribbean und FirstEnergy. Titel wie Credo Technology, Bloom Energy, Robinhood Markets, SoFi Technologies und Reddit landeten im Mittelfeld und erhielten Halten-Einstufungen.

Das Rating-System von Seeking Alpha basiert auf der Bewertung von Aktien in Kategorien wie Bewertung, Wachstum, Rentabilität und Momentum. Die Skala reicht von 1 bis 5. Werte über 3,5 gelten als bullisch und entsprechen einem "Kauf"- oder "Stark-kaufen"-Rating. Werte unter 2,5 werden als "Verkauf" oder "Stark verkaufen" eingestuft.

Zu den Top-20-Aktien aus der Goldman-Auswahl mit den nach Seeking Alpha höchsten Bewertungen zählen:

Rang Unternehmen Rating Bewertung 1 Seagate Technology 4,98 Stark kaufen 2 Synchrony Financial 4,82 Stark kaufen 3 Dell Technologies 4,20 Kaufen 4 Workday 3,86 Kaufen 5 Realty Income 3,79 Kaufen 6 Royal Caribbean 3,66 Kaufen 7 FirstEnergy 3,63 Kaufen 8 Credo Technology 3,49 Halten 9 Bloom Energy 3,49 Halten 10 Robinhood Markets 3,48 Halten 11 SoFi Technologies 3,47 Halten 12 Reddit 3,43 Halten 13 Teradyne 3,43 Halten 14 Expedia 3,42 Halten 15 Take-Two Interactive 3,39 Halten 16 MongoDB 3,37 Halten 17 Cognizant Technology Solutions 3,36 Halten 18 Snowflake 3,35 Halten 19 Ford 3,35 Halten 20 PayPal 3,33 Halten

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



