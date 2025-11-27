    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSeagate Technology Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Seagate Technology Holdings

    Zu Unrecht leerverkauft

    Heiße Squeeze-Kandidaten! Diese 20 Aktien könnten Shortseller komplett zerstören

    Eine neue Analyse zeigt: Einige der meist leerverkauften Large Caps glänzen mit Top-Bewertungen und starken Fundamentaldaten. Zwei Titel erreichen die höchste Stufe – trotz massivem Short-Druck!

    Zu Unrecht leerverkauft - Heiße Squeeze-Kandidaten! Diese 20 Aktien könnten Shortseller komplett zerstören
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Goldman Sachs hat eine Liste der am stärksten leerverkauften Large-Cap-Aktien erstellt. Seeking Alpha hat diese Auswahl mithilfe eines bestimmten Rating-Systems bewertet. Laut den Daten von Goldman führt Bloom Energy die Rangliste der Unternehmen mit dem höchsten Short-Interest-Anteil an der Marktkapitalisierung an.

    Die Analyse berücksichtigt nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 25 Milliarden US-Dollar. Im Durchschnitt hielten etwa 65 Hedgefonds die jeweiligen Aktien in ihren Portfolios.

    Bei der Auswertung durch Seeking Alpha schnitten Seagate Technology und Synchrony Financial am besten ab. Beide erreichten ein "Strong-Buy"-Rating und waren damit die einzigen Titel aus den 50 Werten, die die höchste Bewertungsstufe erhielten. Dell Technologies verpasste diese Kategorie knapp, erhielt jedoch weiterhin ein Kaufurteil. Auch Workday und Realty Income fanden sich unter den fünf bestbewerteten Unternehmen wieder und behielten ebenfalls ihre Kaufempfehlung.

    Weitere Werte mit soliden Kauf-Ratings waren Royal Caribbean und FirstEnergy. Titel wie Credo Technology, Bloom Energy, Robinhood Markets, SoFi Technologies und Reddit landeten im Mittelfeld und erhielten Halten-Einstufungen.

    Das Rating-System von Seeking Alpha basiert auf der Bewertung von Aktien in Kategorien wie Bewertung, Wachstum, Rentabilität und Momentum. Die Skala reicht von 1 bis 5. Werte über 3,5 gelten als bullisch und entsprechen einem "Kauf"- oder "Stark-kaufen"-Rating. Werte unter 2,5 werden als "Verkauf" oder "Stark verkaufen" eingestuft.

    Zu den Top-20-Aktien aus der Goldman-Auswahl mit den nach Seeking Alpha höchsten Bewertungen zählen:

    Rang Unternehmen Rating Bewertung
    1 Seagate Technology 4,98 Stark kaufen
    2 Synchrony Financial 4,82 Stark kaufen
    3 Dell Technologies 4,20 Kaufen
    4 Workday 3,86 Kaufen
    5 Realty Income 3,79 Kaufen
    6 Royal Caribbean 3,66 Kaufen
    7 FirstEnergy 3,63 Kaufen
    8 Credo Technology 3,49 Halten
    9 Bloom Energy 3,49 Halten
    10 Robinhood Markets 3,48 Halten
    11 SoFi Technologies 3,47 Halten
    12 Reddit 3,43 Halten
    13 Teradyne 3,43 Halten
    14 Expedia 3,42 Halten
    15 Take-Two Interactive 3,39 Halten
    16 MongoDB 3,37 Halten
    17 Cognizant Technology Solutions 3,36 Halten
    18 Snowflake 3,35 Halten
    19 Ford 3,35 Halten
    20 PayPal 3,33 Halten

     

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
